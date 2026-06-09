China llevaba nueve años sin actualizar sus normas para los EREV. Ahora que venden un millón al año, van a ponerse al día

Los EREV (vehículos eléctricos de autonomía extendida, por sus siglas en inglés), comienzan a tener bastante protagonismo en China. Tanto es así, que en el país han cambiado la normativa, publicando una revisión completa de su estándar técnico. Esta nueva revisión, la QC/T1086-2026, sustituye a un marco regulatorio de 2017 y entrará en vigor el próximo 1 de noviembre. Y es que con más de 1 millón de unidades vendidas al año en el país, el mercado chino comienza a asimilar este tipo de vehículos que, fuera de esta región, todavía nos son relativamente desconocidos.

Por qué importa. El anterior estándar, vigente desde 2017, describía los requisitos de forma mayormente cualitativa, pues el fabricante definía sus propias especificaciones y el marco regulatorio apenas ponía cifras concretas. Nueve años después, el mercado ha cambiado bastante. Y es que según datos del sector recogidos por CarNewsChina, las ventas de EREVs en China superaron el millón de unidades en 2024 y alcanzaron los 1,2 millones en 2025. Así que con esas cifras, es lógico pensar que había que darle una vuelta a la normativa.

En qué consiste el cambio. Hasta ahora, las reglas eran un tanto vagas, así que esta normativa pretende medir con lupa algunas especificaciones de los EREV y estandarizarlas. Un ejemplo es cuánta energía entrega el motor de gasolina en cada milisegundo. Y es que para que nos hagamos una idea, ahora en los generadores más pequeños (de hasta 67 CV), el margen de error máximo que se permitirá al entregar energía será de apenas 1,5 kW. Para los motores más potentes, la desviación no podrá superar el 3%. Es decir, que el motor debe entregar la energía a la batería de forma más precisa y eficiente.

Según CarNewsChina, los umbrales se han fijado a partir de datos de producción reales de fabricantes y proveedores, con el objetivo de que todos los fabricantes principales del mercado puedan cumplirlos sin dificultad, pero que queden fuera del estándar los diseños de menor rendimiento.

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EMC y ruido. Una de las novedades más relevantes de la norma es la introducción de pruebas específicas de compatibilidad electromagnética (EMC) y de ruido y vibraciones (NVH). Los primeros coches de rango extendido eran básicamente generadores de reserva que arrancaban cuando la batería se agotaba. Ahora, los sistemas actuales cuentan con componentes integrados de gestión de energía que trabajan en permanente coordinación con la batería, los motores eléctricos y los sistemas de control del vehículo.

Esta mayor integración requiere estándares más exigentes en interferencias electromagnéticas y en confort acústico. De hecho, modelos más recientes como el Aito M9, que HIMA lanzó el pasado mes de mayo con hasta 890 CV, o el IM Motors LS8 EREV, con 430 km de autonomía eléctrica, ya reflejan estos cambios, y son ejemplos que han servido para desarrollar esta nueva normativa.

Durabilidad para un uso a largo plazo. El estándar introduce también dos pruebas de durabilidad: un test de 750 horas con carga alternante y otro de 100.000 ciclos de arranque y parada. Ambas fueron desarrolladas con datos de uso real y modelos de equivalencia de daño, y están diseñadas para simular aproximadamente 300.000 kilómetros de conducción real, incluyendo condiciones urbanas con arranques frecuentes.

Quién está empujando el mercado. El ecosistema de fabricantes que ha impulsado esta revisión en la normativa incluye tanto a marcas consolidadas como a fabricantes más nuevos. Li Auto, Seres, Deepal y Leapmotor han ampliado su oferta de EREV, mientras que modelos premium como el Aito M9 han ayudado a posicionar la tecnología en segmentos de precio elevado. Zeekr, la marca eléctrica de Geely, ha ido incluso más lejos con los Zeekr 9X y 8X, pues el primero superó las 50.000 entregas acumuladas en pocos meses tras su lanzamiento y tiene prevista su exportación a Oriente Medio, Asia Central y Europa durante este 2026.

Imagen de portada | HIMA

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