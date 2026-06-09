El rechazo visceral a los lunes no es pereza, es la antesala del 'burnout': así nos está destrozando la ansiedad dominical

Es domingo por la tarde. El sol empieza a esconderse, las horas de tiempo libre se escapan de las manos y, casi sin darnos cuenta, el Garfield que todos llevamos dentro empieza a asomar. Ese rechazo visceral a los lunes desde la tarde anterior parece, a simple vista, un rasgo de personalidad inofensivo o una simple rabieta adulta con la que es fácil bromear. Sin embargo, detrás de ese nudo en el estómago que nos asalta al caer la noche se esconde una compleja epidemia de estrés laboral, hiperconectividad y expectativas desmedidas.

Solemos despachar este malestar con un par de memes en redes sociales o bautizándolo con términos virales. Sin embargo, a nivel clínico, el fenómeno requiere matices. La psicóloga general sanitaria Alejandra de Pedro, especialista en gestión emocional, nos advierte en entrevista sobre la doble cara de etiquetas como los Sunday scaries: "Poner etiquetas es muy útil: nos ayuda a sentirnos menos solos y a buscar ayuda de forma más efectiva. Al mismo tiempo, sobreetiquetar tiene el problema de que podemos llegar a banalizar las cosas, como ha ocurrido con el 'me da TOC' o 'estoy deprimido'". De Pedro insiste en la importancia de discernir entre la simple pereza por ir a trabajar y un problema clínico de ansiedad anticipatoria.

La antesala del 'burnout'

Los datos sitúan a España en un escenario de vulnerabilidad particular. El 40% de los trabajadores en nuestro país vincula su estrés, ansiedad o depresión directamente a su empleo, superando con creces la media europea (29%) y situándonos entre los países con mayor angustia laboral del continente.

Cuando esa tristeza del domingo se transforma en un muro de ansiedad, irritabilidad e incluso síntomas físicos, deja de ser una anécdota. Brígida H. Madsen, experta citada por Vogue, señala que si aparecen "molestias gastrointestinales" o sentimientos de rechazo agudos, estamos cruzando la línea hacia el síndrome de burnout. Instituciones médicas como Mayo Clinic respaldan esta visión: el burnout no es un simple fracaso individual a la hora de gestionar el estrés, sino una responsabilidad compartida derivada de cargas inasumibles por parte de las empresas.

A esta presión estructural se suma la incertidumbre global. Morra Aarons-Mele, presentadora del podcast "The Anxious Achiever" subraya en The Washington Post que el empleo es nuestra fuente de sustento y estatus; por lo tanto, ante los constantes titulares sobre inestabilidad económica y posibles despidos, es lógico que el cuerpo reaccione de forma "visceral". El modelo de trabajo también juega en nuestra contra. La Dra. Audrey Tang explica en Euronews que gran parte de esta angustia nace del miedo a "lo desconocido" y la sensación de tener que empezar el lunes "a toda velocidad", preguntándonos qué nuevo infierno nos espera hoy. Además, el profesor André Spicer argumenta en su columna en The Guardian que la generalización del teletrabajo (y el hecho de trabajar desde casa los viernes) ha difuminado de forma drástica las fronteras entre el ocio y el empleo, haciendo que el regreso físico a la rutina sea psicológicamente mucho más duro.

Físicamente, el impacto es devastador. El cuerpo entra en un estado de "carga alostática", es decir, la tensión eleva el cortisol —que sube un 23% de forma sostenida los lunes— y desploma el sistema inmune, reduciendo los linfocitos T y las defensas celulares, lo que facilita procesos de neuroinflamación ligados a la depresión.

La anatomía de la ansiedad

Para trazar la línea entre la apatía y el trastorno, Alejandra de Pedro subraya que en psicología el criterio no es cualitativo, sino cuantitativo. "Dos personas pueden tener la misma sintomatología, pero la diferencia está en el grado en el que esos síntomas afectan a la persona", aclara. Sentir un poco de nerviosismo 15 minutos antes de dormir no es equiparable a levantarse el domingo con el estómago encogido.

Uno de los grandes mitos del Sunday scaries es que se soluciona "organizándose mejor". De Pedro desmiente esta idea: "Las personas ansiosas a menudo tienden a controlar y a caer en la falacia de 'si lo termino todo antes de irme a casa, luego no tendré ansiedad'". La verdadera raíz del problema es la hiperconectividad. Al llevar la oficina en el bolsillo, se crea la falsa ilusión de que todo es urgente. La solución, apunta la psicóloga, no es hacer más, sino poner límites firmes: no mirar el móvil de empresa y estar presentes en el aquí y el ahora.

Pero el origen de esta ansiedad no siempre es interno. La ciencia revela dinámicas tóxicas en los despachos. Un estudio de las universidades de Cornell y Northeastern destapó la "sobresimplificación motivacional": los jefes tienden a asignar la carga de trabajo extra y rutinaria a los empleados que ven más motivados, asumiendo erróneamente que "su pasión los protegerá del agotamiento".

Curiosamente, este malestar no castiga solo a quienes odian su empleo. Ilke Inceoglu, desde la Escuela de Negocios de la Universidad de Exeter, demuestra que afecta a personas que aman su profesión pero mantienen expectativas irreales sobre sí mismas. Es el resultado de un "perfeccionismo tóxico" que supedita la valía personal al logro constante.

El decálogo de supervivencia

La psicología ofrece estrategias concretas para desactivar la bomba de relojería del fin de semana, divididas en tres fases temporales clave que nos ayudan a recuperar el control de nuestro tiempo libre.

Empezando por lo que podríamos llamar el cortafuegos del viernes, los expertos coinciden en la importancia del brain dump o "volcado mental". Alejandra de Pedro explica que la preocupación no es más que un intento del cerebro por resolver un problema. Por ello, en lugar de rumiar pasivamente durante el fin de semana, sentarse a escribir las tareas pendientes antes de salir de la oficina canaliza esa energía ansiosa y le da a nuestra mente la sensación de que ya está trabajando en ello. A esta descarga cognitiva hay que sumarle el orden visual. La psicóloga Lara Ferreiro recuerda que ordenar el escritorio no es solo limpiar, sino decidir. Un entorno despejado reduce drásticamente los estímulos que sobrecargan la corteza prefrontal y, en consecuencia, logra bajar los niveles de cortisol.

La segunda fase consiste en proteger el domingo. Para lograrlo, el primer paso es evitar el autosabotaje. "Lo mejor que puedes hacer es tratar el domingo como si fuera el sábado", aconseja De Pedro. Dejar de hacer planes o evitar quedar con amigos con la excusa de "mentalizarse" para la semana laboral solo le otorga un poder desmesurado a la ansiedad. En su lugar, se podría buscar lo que se conoce como "dopamina lenta": socializar con intención y fijar planes atractivos para la tarde dominical —ya sea ver una película o cocinar algo rico— para romper la asociación automática del domingo con la obligación.

En esta misma línea de protección dominical, también es crucial establecer límites físicos. La Dra. Tang sugiere cerrar la puerta del despacho al acabar la semana o, si se teletrabaja desde el salón, esconder el portátil para no contaminar el espacio de descanso con estrés laboral. A nivel fisiológico, Lara Ferreiro recomienda incorporar el entrenamiento de fuerza o ejercicio con peso corporal, una práctica capaz de aumentar la liberación de endorfinas hasta en un 200% y neutralizar la rumiación de forma inmediata.

Finalmente, toca suavizar el aterrizaje del lunes. Desde la Cleveland Clinic apuntan al poder del incentivo: preparar nuestro almuerzo favorito, elegir ropa que nos haga sentir bien o planear un momento especial para esa primera mañana ayuda a cambiar la narrativa con la que afrontamos la semana. A esto se puede sumar la técnica del registro positivo. El neurocientífico Jack Nitschke sugiere llevar un diario donde se anoten los pequeños momentos buenos que ocurren entre el lunes y el martes. Es una herramienta sorprendentemente eficaz para demostrarle al cerebro, con pruebas tangibles, que el futuro laboral rara vez es tan miserable como la ansiedad nos hace creer.

Una crisis con diferentes sesgos

Este fenómeno no afecta a todos por igual. Los datos apuntan directamente a la Generación Z y los Millennials. Una encuesta publicada en Newsweek revela que el 74% de la Gen Z experimenta ansiedad dominical al menos una vez al mes, muy por encima de los Baby Boomers. El portal Reason Why aporta un dato revelador: en los profesionales más jóvenes, esta angustia empieza en la mañana del domingo o, incluso, el sábado. Atrapados en la "crisis del cuarto de vida" —marcada por la precariedad y el FOMO (miedo a perderse algo)—, el 20% de los encuestados de la Generación Z ha llegado a renunciar a un empleo por culpa de estos Sunday scaries.

En medio de esta tormenta, el teléfono móvil actúa como gasolina. El doomscrolling (deslizar infinitamente en redes sociales) aparece los domingos como un intento desesperado de regulación emocional. Sin embargo, Alejandra de Pedro advierte: "Tiene un beneficio a corto plazo y un efecto dañino a largo plazo. Nos distrae, sí, pero hace que durmamos peor y nos vuelve dependientes de estímulos rápidos, robándonos tiempo para meditar, hacer ejercicio o ver a nuestros seres queridos".

A esto se suma la brecha de género. Casi la mitad de las mujeres en puestos directivos llegan al burnout, una cifra muy superior a la masculina. Bárbara Tovar lo achaca al mandato cultural de entrega y sacrificio. Las mujeres se enfrentan a una "segunda jornada" invisible en casa que se traduce en culpa profunda cada vez que intentan desconectar.

Frente a la asfixia, la sociedad comienza a generar respuestas contraculturales. Aparecen los "maximalistas del silencio", profesionales que mantienen sus teléfonos en No Molestar permanente para evitar los "hipos cognitivos" (cada interrupción laboral en el fin de semana exige 23 minutos para recuperar la atención profunda). Paralelamente, triunfa el cozymaxxing, la creación de espacios hiperconfortables con luces tenues diseñados biológicamente para activar el sistema nervioso parasimpático.

El descanso como acto de resistencia

El debate sobre la ansiedad dominical trasciende el ámbito clínico para convertirse en un síntoma de nuestro tiempo. La nueva ambición de las generaciones más golpeadas por el colapso ya no es llegar más lejos ni acumular roles a expensas de su salud. Ante la promesa rota de que el sobreesfuerzo garantiza el éxito y la estabilidad, el paradigma laboral está mutando.

Reclamar el descanso, fijar límites inquebrantables, renunciar a la disponibilidad absoluta y abrazar el derecho a "no hacer nada" se erigen hoy como actos profundamente políticos y necesarios. Quizás la mejor forma de combatir el nudo en el estómago del domingo por la tarde sea recordar las palabras del filósofo Bertrand Russell, rescatadas por el profesor André Spicer: "Uno de los síntomas de una crisis nerviosa inminente es la creencia de que el trabajo es tremendamente importante".

Imagen | Photo by Sinitta Leunen on Unsplash

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