El Hubble se está cayendo poco a poco, pero la NASA no sabe si vale la pena rescatarlo

A finales de este mes está programado el lanzamiento de Link, la nave desarrollada por la compañía Katalyst Space para rescatar el Telescopio Neil Gehrels Swift, cuya órbita ha estado decayendo en los últimos años a causa de la resistencia atmosférica. Aunque el desarrollo de esta misión ha sido costoso, la NASA considera que ha sido una inversión mínima comparada con todo el retorno que puede generar mantener el telescopio en funcionamiento unos años más. Por eso, dado que el Hubble también se está desorbitando, surge la duda de si sería interesante hacer lo mismo.

Está claro que este telescopio aún puede aportar mucha ciencia. Sin embargo, es un instrumento antiguo, de modo que su mantenimiento y operatividad son bastante caros. Es por eso que la NASA está haciendo cálculos para discernir si sería interesante desarrollar una nave similar a Link para su rescate o si, en el fondo, es más rentable dejar que se desorbite.

Casi 100 millones de dólares en un año. Durante 2025, la NASA invirtió 98,8 millones de dólares en el Telescopio Espacial Hubble. Solo el James Webb, mucho más nuevo, requirió más inversión. No debemos olvidar que el Hubble se lanzó en 1990. Es muy antiguo, por lo que a día de hoy es más caro mantenerlo e incluso operar con él.

Pero está en buena forma. A pesar de necesitar tanta inversión, el Hubble está en plena forma. Muchos vieron el lanzamiento del James Webb como una oportunidad para la jubilación del Hubble. Las redes se llenaron de fotografías en las que se comparaban imágenes de un mismo punto tomadas por un telescopio o por otro, siempre con mucha más nitidez en el James Webb. Sin embargo, no son telescopios excluyentes, sino complementarios. El Hubble se centra en detectar las emisiones en luz visible y ultravioleta, mientras que el James Webb está especializado en el infrarrojo cercano y medio.

⌛️ SORTEO ACTIVO EN XATAKA XTRA Esta Nintendo Switch 2 podría ser tuya Suscríbete por solo 2€/mes hasta el 19 de junio y entra en el sorteo

Es cierto que el James Webb puede ver a través del polvo y el gas, llegar más lejos y tomar imágenes con más resolución. No obstante, hay objetos que solo pueden observarse en las longitudes de onda en las que trabaja el Hubble. Hoy por hoy sigue haciendo grandes descubrimientos y si se desorbitase y jubilase dejaría un vacío muy grande en la investigación espacial.

Lo ideal sería aguantar 15 años más. Está programado que en la década de 2040 se lance el Observatorio de Mundos Habitables, un gran telescopio, mucho más avanzado que el Hubble, que también trabajará en la luz visible y ultravioleta. Este sí podría, en cierto modo, jubilar al Hubble. Hasta entonces, sigue siendo un telescopio necesario.

Hay que hacer cálculos. Con el Swift estaba clarísima la rentabilidad de lanzar una nave a su rescate. Para el Hubble habrá que hacer más cálculos, ya que además se necesitaría una nave más grande que Link. Aun así, dado lo útil que ha sido y sigue siendo este telescopio, no sería raro que siga siendo rentable recuperarlo. Si no se hace, podría producirse su reentrada en la atmósfera terrestre en 2029, con una mediana establecida en 2033. No habría tiempo para tener listo a su sustituto. Es un detalle muy importante a tener en cuenta.

Imagen| NASA Hubble Space Telescope

En Xataka | El James Webb ha roto otro récord histórico: un agujero negro supermasivo más antiguo de lo esperado



