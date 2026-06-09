El avión civil más rápido desde el Concorde acaba de firmar su primer récord. La velocidad es solo una parte de la historia

Durante años hemos dado por hecho que la aviación civil había dejado de colocar la velocidad en el centro del discurso. La industria se movió hacia otros terrenos: ser más eficiente, alcanzar mayor autonomía y mejorar el confort de los ocupantes, sobre todo en vuelos largos. El Concorde quedó como una referencia difícil de repetir, casi como una frontera simbólica de otra época. Por eso resulta llamativo que Bombardier vuelva a poner la velocidad sobre la mesa con el Global 8000, un avión de negocios que la compañía presenta como el avión civil más rápido desde el Concorde. Y aun así, esa es solo una parte de la historia.

Una ruta con escaparate. La demostración llegó con un vuelo transatlántico muy concreto. El pasado 5 de junio, Bombardier comunicó que el Global 8000 había establecido su primer récord de velocidad tras cubrir la ruta entre Montreal, en Canadá, y Niza, en Francia, en algo más de seis horas. La firma explicó que el avión transportaba pasajeros rumbo al Gran Premio de Fórmula 1 de Mónaco y que entre ellos estaba Éric Martel, presidente y CEO de la compañía. No solo sirve para presumir de tiempo de vuelo: también coloca al avión en el terreno para el que ha sido diseñado.

La velocidad, en cifras. Uno de los grandes reclamos del Global 8000 está en su velocidad máxima de Mach 0.95, un dato que el fabricante utiliza para situarlo por encima del resto de jets de negocios. La compañía también habla de un crucero ultra rápido de Mach 0.92, además de un crucero de alta velocidad de Mach 0.90 y una velocidad típica de Mach 0.85. A eso suma una autonomía máxima de 8.000 millas náuticas, unos 14.800 kilómetros.

⌛️ SORTEO ACTIVO EN XATAKA XTRA Esta Nintendo Switch 2 podría ser tuya Suscríbete por solo 2€/mes hasta el 19 de junio y entra en el sorteo

Más lejos y a más sitios. La otra clave está en cómo despega y aterriza. Bombardier asegura que el Global 8000 mantiene una agilidad poco habitual para un avión de muy largo alcance, con un rendimiento comparable al de un jet ligero en ciertas operaciones de pista. La explicación está en su ala Smooth Flĕx, diseñada para combinar sustentación a baja velocidad y rendimiento a alta velocidad, junto con unos slats de borde de ataque específicos. Según el fabricante, esta arquitectura le permite operar en hasta un 30% más de aeropuertos que su rival más cercano.

La otra parte de la historia. Más allá de las cifras de vuelo, Bombardier quiere que la cabina sea otro de los grandes argumentos del Global 8000. El avión puede tener una cocina de gran tamaño, asientos Nuage, iluminación Soleil y opciones de conectividad como JetWave, Starlink y Gogo Galileo. También destaca una altitud de cabina de 2.691 pies cuando el avión vuela a 41.000 pies, un dato que el fabricante presenta como el más bajo en la aviación de negocios de producción.

El Global 8000 no se entiende solo por el récord. Hablamos de un avión de negocios capaz de volar muy rápido, sostener vuelos de muy largo alcance, ampliar el abanico de aeropuertos posibles y ofrecer una cabina diseñada para clientes que esperan algo más que un asiento cómodo.

Imágenes | DUNCAN KIRK (CC BY 4.0)

En Xataka | El secreto de Brasil para convertirse en la primera nación de Latinoamérica con su propio caza supersónico es una cifra: 40