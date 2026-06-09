Xataka es Media Partner de VivaTech, el mayor evento de tecnología de Francia con más de 14.000 startups

VivaTech es uno de los mayores eventos de tecnología de Europa en general y de Francia en particular. Su próxima entrega, VivaTech 2026, tendrá lugar entre el 17 y el 20 de junio en París, la capital gala, y desde Xataka tenemos el placer de ser Media Partner de esta edición.
Va a ser un evento lleno de tecnología, paneles y entrevistas y, como no podría ser de otra manera, desde Xataka estaremos cubriéndolo y viviéndolo in situ. Si quieres acompañarnos, te invitamos a estar atento a nuestro perfil de Instagram, donde iremos compartiendo en vivo todo lo que encontremos en este (enorme) encuentro tech.
Una edición a lo grande
VivaTech lleva desde 2016 congregando en París a todo un ecosistema de empresas, startups, influencers, medios y aficionados a la tecnología. Tiene lugar en el Paris Expo Porte de Versailles y no ha dejado de crecer. Por dar algunas cifras, en la primera edición hubo 45.000 visitantes y más de 5.000 compañías y startups. En la edición anterior hubo 180.000 asistentes, 450 ponentes, 300 anuncios y lanzamientos, 14.000 startups, 4.000 partners y 3.600 inversores.
Es una oportunidad sensacional para descubrir de primera mano cómo respira el panorama tecnológico global y europeo. Es, además, un año importante para el evento, que cumple diez años. Por ese motivo, el domingo, 14 de junio, van a convertir los míticos Campos Elíseos parisinos en una enormísima experiencia gratuita, de manera que cualquier persona pueda disfrutar de la tecnología en un entorno espectacular.
El evento tiene, además, ponentes de primer nivel. Por mencionar algunos, asistirán a VivaTech personalides como Yann LeCun (AMI Labs), Peter Steinberg (fundador de OpenClaw), Henna Virkkunen (Comisión Europea), Joe Tsai (Alibaba), Elizabeth Stone (Netflix), Bernard Arnault (CEO de LVMH) o Narendra Modi (Primer Ministro de India). Por sus halls también han paseado Jensen Huang (Nvidia), Elon Musk (Tesla), Mark Zuckerberg (Meta) y Tim Cook (Apple), entre muchos otros.
La cita, como decíamos, tendrá lugar en París entre los días 17 y 20 de junio. Las entradas pueden conseguirse ya desde la web oficial del evento, así como la agenda con las ponencias y el mapa con los stands. ¡Nos vemos en París!
Imágenes | VivaTech
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