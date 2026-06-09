Detrás del rey enmascarado en 'El Reino de los Cielos' había una superestrella. Y ni siquiera apareció en los créditos

Si te metes en Google y buscas 'El Reino de los Cielos', la película estrenada en 2005 por Rydley Scott, lo primero que encontrarás es una lista con su elenco. En ella hay unas cuentas superestrellas (actores y actrices) que quizás recuerdes de la cinta y una que no te sonará de nada. Y es lógico. De hecho, si por ella fuera su participación en la peli jamás se habría revelado. Su objetivo era interpretar, encarnar a uno de los personajes principales y luego dar un paso atrás.

No era difícil si tenemos en cuenta que, aunque su personaje es clave dentro de la trama, rodó todas las escenas en un par de semanas y oculto tras una máscara.

21 años no son nada. En España 'El Reino de los Cielos’ se estrenó en 2005, hace la friolera de 21 años, pero eso no significa que la obra en la que Ridley Scott ('Gladiator' o 'Blade Runner') intentó captar el espíritu de las cruzadas del siglo XII y el posterior asedio de Jerusalén de 1187 siga dando que hablar aún hoy.

El último ejemplo lo deja la web Filmstarts, que ha publicado un artículo ahondando en una de las curiosidades más desconocidas de la cinta: la identidad del actor que interpretó al rey Balduino IV, un personaje histórico fascinante que ascendió al trono siendo aún un niño, murió con poco más de 20 años y tuvo que vérselas contra dos rivales temibles: el sultán Saladino y la lepra, una dolencia que lo deformó y acompañó durante gran parte de su breve existencia.

¿Qué tiene de curioso? La figura del rey Balduino IV es fascinante. Su personaje en 'El Reino de los Cielos' también. Si has visto la película recordarás que en casi todas sus apariciones aparece con el rostro cubierto por una máscara de plata. La breve escena en la que no la lleva, se nos muestra una cara tan deformada por la lepra que sus facciones están totalmente desdibujadas.

No importa qué actor esté detrás. El maquillaje lo hace irreconocible.

Teniendo en cuenta que el Balduino real padecía esa misma enfermedad, el recurso de la máscara y el maquillaje son más que comprensibles. Lo que resulta menos habitual es que cuando se estrenó la peli, en 2005, el actor no participase en la promoción y su nombre quedase fuera de los créditos principales. Si los revisas verás citado a Orlando Bloom, Liam Neeson, Eva Green, Jeremy Irons…, todos con los personajes que encarnan; pero ni rastro del rey Balduino.

Sí, Edward Norton. Lo más curioso es que el misterioso intérprete era una estrella de primer nivel. Tras la máscara de Balduino se ocultaba Edward Norton, quien por entonces tenía 36 años. Si en 2005 Scott podía presumir de exitazos como 'Gladiator' o 'Black Hawk Down', Norton no se quedaba atrás. A finales de los 90 había protagonizado 'American History X' y 'El club de la lucha' y solo unos años antes había participado en 'Red Dragon o 'The Italian Job'.

Si Norton no figuró en los créditos principales y su participación quedó relegada a un segundo plano de cara a la galería no fue porque así lo decidiera el director o los productores de la película. Fue el propio actor el que quiso dar un paso atrás. Su objetivo era meterse en el rodaje de una superproducción, ver cómo trabajaba Scott... y luego esfumarse discretamente. Además, como su personaje usaba máscara, al hacerlo así confiaba en aumentar su halo de misterio.

Click en la imagen para ir al tweet.

¿Cómo lo sabemos? Porque fue el propio Norton quien contó la intrahistoria de su participación en el film varios años después. Para ser más precisos lo hizo en febrero de 2007, durante una entrevista con The Guardian. Por entonces su participación en 'El Reino de los Cielos' ya era más que conocida y un lector le hizo una pregunta que los cinéfilos llevaban tiempo planteándose: "¿Cómo conseguiste participar en la peli y por qué no apareciste en los créditos?"

⌛️ SORTEO ACTIVO EN XATAKA XTRA Esta Nintendo Switch 2 podría ser tuya Suscríbete por solo 2€/mes hasta el 19 de junio y entra en el sorteo

Su respuesta es muy simple: por entonces su agenda le impedía implicarse en el rodaje, pero quería ver en primera persona como Scott dirigía un proyecto de semejante envergadura, así que aceptó un papel. Eso sí, no uno cualquiera.

"Ridley Scott y yo llevábamos años hablando de hacer una película, pero nunca llegó a suceder. Me preguntó si interpretaría otro papel en 'El reino de los cielos', pero yo estaba a punto de rodar 'Down in the Valley' y sencillamente no disponía de tiempo. Sin embargo leí el guion y le pregunté quién interpretaría al hombre de la máscara. Me dijo que iba a buscar a alguien que pudiera imitar la voz de James Mason. Yo le dije que podía imitar bastante bien a James Mason".

Una oferta tentadora. Por si esa oferta no fuera suficientemente atractiva, Scott le aseguró que las escenas del rey podrían rodarse en "solo dos semanas", con lo que le apenas interferirían en la preparación de 'Down in the Valley'.

Fue el empujón que necesitaba Norton, a quien, más allá de los matices del personaje de rey leproso, le interesaba otra cosa: "Quería ver cómo se rodaba una película de esa envergadura". "Podría haber ido a visitarlo [a Scott] sin más, pero sentí curiosidad por saber si el proceso era diferente cuando hay tanta actividad. Sin duda él sabe cómo rodar películas de esa escala y se siente cómodo".

"Valió la pena". No son las únicas revelaciones que hizo Norton durante la entrevista. El actor estadounidense reconoce que cumplió su objetivo de ver de cerca cómo se desenvolvía Scott tras las cámaras y reconoce que el esfuerzo "valió la pena". Con todo, creyó que su nombre no debía salir en los créditos. Al menos así se desprende de la respuesta que compartió en 2007 con The Guardian: "No aparecí en los créditos porque considero que habría estropeado la sorpresa".

"Nunca la he visto". ¿Se arrepentía de esa decisión? Norton no profundiza tanto, pero de sus declaraciones se desprende que no. Al fin y al cabo no pareció satisfecho con el resultado final de la obra. Y no precisamente por las decisiones de Scott. Cuando un fan le recordó que acaba de estrenarse la versión del director de 'El Reino de los Cielos' (más extensa), el actor responde con sorna:

"Nunca la he visto. ¿Qué te parece? Solo puedo imaginar que es mejor que lo que acabaron estrenando. Me dio mucha pena sobre todo por Ridley y Bill Moanahan. Era un guion realmente maravilloso y debería haber sido una peli de tres horas".

"Decisiones pésimas". "Fue una de esas típicas dinámicas de Hollywood en las que la película de otro dura tres horas y fracasa, así que la tuya ya no puede durar tres horas. Fueron decisiones corporativas pésimas", censura el actor: "Tengo que ser sincero. No estuve muy involucrado. Solo lo observaba desde fuera. Pero sentí que cualquiera esperanza que tuviera de ser una buena película fue liquidada".

Lo cierto es que el estreno no logró el éxito esperado en EEUU e incluso generó polémica entre expertos que acusaron a Scott de distorsionar la historia.

¿Un caso único? Con el tiempo Norton se ha ganado fama de ser una de las superestrellas más complicadas de Hollywood, pero lo cierto es que no es el único actor que se ha enfrentado al reto de dar vida a un personaje con una máscara de por medio, valiéndose solo de su cuerpo, gestos y voz. Algo similar le tocó a Hugo Waving al encarnar a 'V de Vendetta', Tom Hardy al ponerse el traje de 'Bane' en 'El Caballero Oscuro', Michael Fassbender en 'Frank' o Karl Urban en 'Dredd'.

Hay casos incluso más complicados, en los que el paso de superestrellas pasa (casi) inadvertido, como el cameo que Daniel Craig hizo en 'Star Wars: Episodio VII', Cate Blanch en 'Hot Fuzz' o Jacob Elordi en 'Pirata del Caribe 5'. Y eso entre un largo etcétera de intervenciones fugaces y casi de tapadillo que dan color a la historia del celuloide. Un premio para los espectadores más atentos... y la prueba de que los actores no siempre buscan ver sus nombres en grandes letras doradas.

Vía | Filmstarts

En Xataka | 'Napoleón' es la película más polémica de Ridley Scott en años. No entre los críticos: entre los historiadores