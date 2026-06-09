La gasolina está cara nivel: una app de citas se ha puesto a regalarla para que sus usuarios puedan quedar en persona

Las apps de citas están en declive. Tras el boom de la pandemia, apps como Tinder han ido perdiendo usuarios. No ayuda que las apps estén plagadas de bots y que cada vez nos dé más pereza ligar, pero es que ahora se suma un nuevo problema: todo está tan caro que tener citas se ha convertido en un lujo, especialmente para los más jóvenes. En este contexto, una app ha tenido una idea bastante arriesgada.

La promoción. Lo cuentan en Wired. Hay una app de citas está sorteando tarjetas con valor de 500 dólares en gasolina quienes descarguen la app y etiqueten a tres amigos. Su eslogan es: "Las citas no deberían tener que competir con el precio de llenar el depósito de gasolina".

La app en cuestión es BLK, una app de citas para personas negras que fue lanzada en EEUU, aunque se ha expandido a otros países como Reino Unido. BLK pertenece a Match Group, donde también encontramos otras apps como Tinder o Hinge, y nace como respuesta al racismo y prejuicios que las personas negras sufren al usar este tipo de apps.

El precio de la gasolina. El precio de la gasolina en EEUU, donde lanzaron esta campaña, alcanzó un pico el pasado Día de los Caídos, según datos de AAA. El galón alcanzó los 4,56 dólares, una subida de 1,30 dólares con respecto al mismo periodo del año anterior. Si lo pasamos a litros son alrededor de 1,22 dólares, que puede parecernos poco viendo los precios que manejamos a este lado del Atlántico, pero es el precio más alto en EEUU en los últimos cuatro años.

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El motivo es el que ya conocemos: el bloqueo de Ormuz a causa de la guerra de Irán. Y la gasolina no ha sido lo único que ha subido, también están subiendo los precios de alimentación y otros bienes de primera necesidad.

Buscar pareja sale caro. Según un estudio del banco de Montreal, el coste de tener una cita en EEU y Canadá ha aumentado un 12,5% en 2026. El gasto medio, incluyendo el cuidado personal previo y la gasolina, se sitúa en 189 dólares. Esto ha provocado que la frecuencia de citas descienda y casi la mitad de solteros (un 47%) considere que ligar no compensa. Además, un 50% de la generación Z y un 40% de millennials considera que el coste de las citas afecta de forma notable en su economía y les impide alcanzar sus metas financieras.

Citas low-cost. La cultura más tradicional de citas en EEUU es lo que se conoce como "wining and dining", es decir, salir a cenar y beber en lugares elegantes, con el objetivo de impresionar a la otra persona; este es el motivo de que el coste de las citas sea tan elevado. Ante este escenario, cada vez hay más personas que están optando por dejar de tener citas directamente, pero otras optan por otro tipo de planes más baratos como salir de picnic o ir a dar un paseo.

Soft-socializing. Esa preferencia por los planes más baratos encaja en el fenómeno del soft-socializing, que podríamos traducir como “socialización suave” y que la generación Z ha puesto de moda. Consiste en quedar con otras personas, pero sin la presión de organizar algo muy intenso ni muy caro: por ejemplo, reunirse en casa para hacer un puzle, participar en un club de lectura o ver una película juntos. Para muchos jóvenes, es una forma de seguir socializando sin asumir los costes del ocio tradicional.

Imagen | Xataka con Magnific

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