Artemis III nos recuerda a las misiones Apolo de las que tanto se quería resarcir la NASA: ninguna mujer en la tripulación

La NASA ha anunciado hoy la tripulación que viajará a bordo de Artemis III y nos hemos encontrado con una sorpresa agradable y otra bastante desagradable. Por un lado, en Artemis II se criticó que no hubiese ningún astronauta europeo, a pesar del importantísimo papel de la Agencia Espacial Europea (ESA) en el desarrollo de los motores que impulsaron la nave Orión hacia la Luna. Entonces se eligió a un astronauta canadiense como único miembro no estadounidense de la tripulación. Esta vez sí hay un europeo. Sin embargo, el anuncio se enturbia con el hecho de que no se ha anunciado el nombre de ninguna mujer.

La tripulación. Según ha anunciado Jared Isaacman, actual administrador de la NASA, la tripulación de Artemis III estará compuesta por cuatro personas: Luca Parmitano, de la ESA, y Frank Rubio, Andre Douglas y Randy Bresnik, todos ellos de la NASA.

Ninguna mujer. Todos los astronautas que han pisado la Luna hasta ahora han sido hombres blancos. Por eso, desde que comenzaron a plantearse las misiones Artemis, la NASA ha mostrado una gran predisposición a resarcirse. Se habló de que la próxima persona que pise la Luna será una mujer y la segunda una persona afroamericana. La primera misión tripulada del programa, Artemis II, contaba con un representante de cada colectivo. Por un lado, Christina Koch y, por otro, Víctor Glover.

Se esperaba que con Artemis III hubiese una representación similar. Sin embargo, si bien sí que hay un afroamericano (Andre Douglas), la tripulación no cuenta con ninguna mujer astronauta. Esto ha generado revuelo en los chats de los canales de Youtube en los que se ha retransmitido el anuncio.

No faltan candidatas. En 2020, la NASA anunció los nombres de los 18 astronautas que entrenarían para formar parte del programa Artemis. La mitad de ellos eran mujeres: Kayla Barron, Christina Koch, Nicole Mann, Anne McClain, Jessica Meir, Jasmin Moghbeli, Kate Rubins, Jessica Watkins y Stephanie Wilson. Por lo tanto, hay candidatas de sobra para poder incluir al menos una en cada tripulación. De momento, no se han dado a conocer los motivos por los que no hay ninguna entre las filas de Artemis III.

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Sí que hay un europeo. La cápsula Orión, en la que viajan los astronautas de las misiones Artemis, está dirigida, guiada y propulsada por un conjunto de motores e instrumentos de generación de energía, control térmico y suministro de agua y oxígeno llamado Módulo de Servicio Europeo. Como su propio nombre indica, este ha sido desarrollado en Europa. Por esa razón, se criticó mucho que en Artemis II no volase ningún astronauta de la ESA.

Eso se ha solucionado al incluir en la tripulación de Artemis III al astronauta italiano Luca Parmitano, quien ha sido recibido con grandes aplausos en la rueda de prensa de la NASA.

Una misión entera por delante. Al contrario de lo que se proyectó en un inicio, Artemis III no volará a la Luna. De hecho, permanecerá en órbita terrestre. Será allí donde se probará el acoplamiento de la cápsula Orión con el sistema de aterrizaje humano de SpaceX o Blue Origin (la primera, si todo va bien). Puede que uno o varios de estos astronautas, además, prueben a pasar de una nave a otra después de que se acoplen. Será un paso previo al verdadero alunizaje. Un alunizaje en el que, ojalá, sí que haya mujeres como se proyectó en un principio.

Imagen | NASA

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