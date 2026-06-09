“El chat ha muerto”: OpenAI quiere convertir ChatGPT en una superapp. Los usuarios temen lo peor

Declaraciones internas citadas en The Financial Times revelan cómo en OpenAI están preparando el que podría ser el mayor cambio para ChatGPT desde su lanzamiento en noviembre de 2022. La empresa tiene ya 1.000 millones de usuarios de la versión gratuita de sus modelos, pero quiere aumentar el número de los que pagan, y la clave es el cambio de enfoque.

El chat ha muerto. El resumen del enfoque está en la frase "El chat ha muerto", pronunciada por un alto cargo de la compañía bajo anonimato. Mantener a 1.000 millones de usuarios usando el chatbot de forma gratuita requiere una enorme capacidad de cómputo y por tanto de dinero. Eso no parece tener de momento un retorno claro, así que la empresa ya no ve ChatGPT como el producto final, sino como una pasarela para enganchar al usuario y convencerlo gradualmente de que utilice servicios de pago de la compañía, como ChatGPT Plus.

Una superapp en el horizonte. El objetivo, afirman fuentes cercanas a la empresa, es poner en marcha una superapp que combina tanto herramientas de programación como agentes de IA, lo que permitirá sumar suscriptores de pago a una plataforma que necesita como el comer los ingreso. Sobre todo teniendo en cuenta que su salida a bolsa es inminente —acaba de enviar documentación a la SEC para preparar ese movimiento.

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Codex como centro de todo. La idea aquí es convertir a Codex en ese motor de ingresos que no ha sido ChatGPT. Tras el lanzamiento de la aplicación de escritorio en febrero de 2026, Codex ya ha multiplicado por seis su base de usuarios activos semanales, y supera ya los 5 millones. Mientras que ChatGPT tiene poca proporción de usuarios de pago, la inmensa mayoría de usuarios de Codex pagan una suscripción.

Apps y servicios de terceros. Se espera que el rediseño de la interfaz de ChatGPT comience a desplegarse en las próximas semanas tanto en la web como en aplicaciones móviles. En una primera fase ChatGPT "dirigirá" a los usuarios a servicios de terceros como Canva o Booking, afirman en FT. La idea es que con el tiempo OpenAI se deshaga de los prompts para que sus modelos entiendan la intención de sus usuarios cuando usen la web o la app.

Agentes al poder. El nuevo planteamiento considera que el valor real del mercado no está en redactar poemas o resumir textos, sino en usar agentes que nos ayuden tanto en lo personal como en lo profesional. Según esos responsables citados en el diario, la distinción clásica entre buscador web, chatbot y un agente de IA para programar desaparecerá para que ese futuro ChatGPT sea todorreno sin que nos demos cuenta. Thibault Sottiaux, que sí habló oficialmente, confirmó que estaban preparando "un agente personal que sea capaz de ayudarte en cualquier faceta de tu vida, sea personal o profesional".

Críticas razonables. Los usuarios de fotos como Reddit han reaccionado con críticas claras a esta noticia. Los suscriptores de ChatGPT Plus actuales disfrutan de un acceso conversacional casi ilimitado y, por separado, de "créditos" mediante la API para programar en Codex. Si se fusiona todo dentro de una nueva superapp, estos usuarios temen que ese teórico agente unificado acabe consumiendo mucho más rápido los tokens de una cuenta y el modelo de pago por uso los perjudique a todos. Si algo nos ha enseñado la evolución de estos modelos es que en efecto los agentes han hecho que usar la IA sea (bastante) más caro para usuarios intensivos.

La adopción masiva ya no basta. Cuando la carrera de la IA se inició, OpenAI parecía estar encantada de lograr captar el mayor volumen de usuarios posible aun a costa de poner en riesgo los ingresos. Creían que esa parte la acabarían captando tarde o temprano, pero apareció en escena Anthropic. La empresa de Amodei ha logrado atraer a los usuarios que sí pagan —los empresariales— y ahora OpenAI ve cómo su estrategia inicial no parece funcionar.

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