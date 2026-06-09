Oura Ring 5 vs Oura Ring 4: ¿merece la pena pagar más por el anillo inteligente más compacto del mercado?

El mercado de los wearables en formato de anillo inteligente está en un momento de maduración y uno de los reyes indiscutibles del sector, Oura, ha movido ficha. Con el reciente lanzamiento del Oura Ring 5, la compañía busca blindar su trono frente a algunos rivales cada vez más agresivos.

Sin embargo, el Oura Ring 4 sigue siendo una opción potentísima en las tiendas y, a menudo, protagoniza buenas ofertas. Si estás pensando en dar el salto a la tecnología invisible, analizamos a fondo qué cambia, qué se mantiene y cuál de los dos modelos se adapta mejor a tu dedo y a tu presupuesto.

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Ficha técnica de ambos modelos de anillo inteligente Oura

característica oura ring 5 oura ring 4 grosor 2,28 mm (Un 40% más compacto) 2,88 mm ancho 6,09 mm 7,9 mm peso Entre 2 y 2,69 gramos Entre 3,3 y 5,2 gramos materiales Titanio aeroespacial Titanio tallas disponibles De la 6 a la 13 De la 4 a la 15 autonomía Entre 6 y 9 días Entre 5 y 8 días Resistencia al agua 100 metros (IP68) 100 metros (IP68) precio (desde) 429 euros 379 euros suscripción 5,99 euros al mes (obligatoria) 5,99 euros al mes (obligatoria)

Las diferencias clave a tener en cuenta

Diseño: el Oura Ring 5 ya no parece un dispositivo tech

Sin duda alguna, la mayor evolución del Oura 5 es su "adelgazamiento". Aunque el Oura Ring 4 ya era estilizado en su momento, seguía sintiéndose como un anillo ligeramente grueso o tecnológico en comparación con una alianza tradicional.

En cambio, el Oura Ring 5 ha conseguido reducir su volumen total en un 40%. Con solo 2,28 mm de grosor, resulta muy discreto y se mezcla a la perfección con la joyería convencional.

El tamaño más grande del Ring 5 (2,69 gramos) pesa menos que el tamaño más pequeño del Ring 4 (3,3 gramos). Si antes podía resultar molesto dormir con el modelo anterior, el nuevo soluciona este problema por completo.

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Eso sí, hay que tener cuidado con las tallas. Para lograr este tamaño, Oura ha tenido que sacrificar opciones. El Oura Ring 5 solo está disponible en tallas de la 6 a la 13, mientras que el Oura Ring 4 abarca desde la 4 hasta la 15. Si tienes los dedos muy finos o muy grandes, el modelo anterior sigue siendo tu única opción.

Sensores y precisión

Ambos dispositivos utilizan combinaciones de luces LED (rojas, verdes e infrarrojas) junto a sensores de temperatura y acelerómetros para monitorizar tu salud 24/7. La diferencia radica en la disposición física.

Al reducir el tamaño en el Ring 5, los sensores ahora sobresalen menos pero hacen un mejor contacto con la piel. Oura afirma que, aunque el Ring 5 traza 12 vías de señal (frente a las 18 del Ring 4), sus nuevos algoritmos y la potencia mejorada de los componentes ofrecen lecturas de frecuencia cardíaca y oxígeno en sangre todavía más precisas y estables ante los movimientos nocturnos.

El software no discrimina (por ahora)

Uno de los puntos más honestos por parte de Oura es que las grandes novedades de software llegan a ambas generaciones. El ecosistema estrena herramientas potentes como Health Radar (diseñado junto a Resmed para medir la presión arterial nocturna y patrones de respiración), el asesor médico por IA de Counsel Health y métricas para usuarios que utilicen medicamentos GLP-1 para la pérdida de peso. Así que no vas a perderte ninguna de estas ventajas de salud si decides ahorrar y optar por el modelo de cuarta generación.

Autonomía: ser más compacto no hace imposible que la batería del Oura 5 dure más

Se puede pensar que un anillo un 40% más pequeño albergaría una batería minúscula, pero Oura ha rediseñado la batería para mejorar la autonomía. El Oura Ring 5 promete entre 6 y 9 días de uso real, arañando un día extra de autonomía media respecto a los 5-8 días que ofrece el Oura Ring 4.

Ambos modelos se cargan mediante una base propia, aunque el Ring 5 cuenta ahora con un estuche de viaje de aluminio opcional muy cómodo, que se vende por separado.

Entonces... qué modelo elegir

El desembolso inicial del Oura Ring 5 arranca en los 429 euros para sus acabados estándar (plata y negro), escalando hasta los 529 euros si buscas los nuevos acabados premium como el Deep Rose. Por su parte, el Oura Ring 4 parte de los 379 euros, una diferencia que suele ensancharse cuando encontramos rebajas puntuales. En ambos casos, recuerda sumar los 5,99 euros al mes de suscripción para desbloquear tus métricas, que es obligatoria en ambas generaciones.

Si aún dudas entre el Oura Ring 4 y el Oura Ring 5, aquí va la clave para elegir.

Compra el Oura Ring 4 si:

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Compra el Oura Ring 5 si:

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si tienes el sueño ligero o no estás acostumbrado a llevar anillos, los milímetros y gramos de menos del Ring 5 justifican pagar la novedad. Quieres que pase por joyería real: su estética es impecable y los sensores internos apenas se notan al tacto con el dedo.

su estética es impecable y los sensores internos apenas se notan al tacto con el dedo. Quieres estirar la batería al máximo: su pequeño extra de autonomía te garantiza olvidarte del cargador durante más de una semana.

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