Mejores anillos inteligentes 2026. Cuál comprar en función del uso y seis modelos recomendados

Van llegando a cuentagotas, pero poco a poco, ya están aquí. Los anillos inteligentes son el nuevo wearable para el cuidado de la salud, para monitorizar las actividades deportivas, como posible método de autentificación de dos pasos e incluso en algunos casos para realizar pagos sin contacto.

Eso sí, de momento, hay pocos modelos en el mercado. Aun así, es posible que no te resulte fácil elegir el adecuado. Para ponértelo fácil, en Xataka te hemos preparado esta completa guía. Para empezar, te adelantamos que nuestro modelo recomendado es el Oura Ring 4.

Como ocurre con prácticamente cualquier tipo de dispositivo electrónico, no se puede definir un anillo concreto como el mejor anillo inteligente. A fin de cuentas, distintos tipos de usuarios tienen necesidades diferentes.

Sin embargo, lo cierto es que las características y las prestaciones del Oura Ring 4 lo convierten en una apuesta totalmente segura.

Para empezar, Oura es la marca pionera en el desarrollo de anillos inteligentes, lo que le ha permitido llegar a dominar todas las métricas que se pueden registrar con este tipo de dispositivos.

Entre otras muchas funciones (hasta 50) vinculadas a la salud y el bienestar, el Oura Ring 4 monitoriza el sueño, la frecuencia cardiaca, el nivel de estrés y el ciclo menstrual. Además, tiene una autonomía de entre cinco y ocho días (según el fabricante), superior a lo que es habitual en otros modelos de anillos inteligentes.

A todo lo anterior, hay que sumarle un diseño y una calidad de construcción difícil de igualar. No en vano, está fabricado completamente con titanio, es totalmente liso, y presenta un perfil algo más bajo y un grosor más reducido que las versiones anteriores. Y está disponible en 12 tallas (de la 4 a la 15) y en seis colores. Además, es compatible tanto con dispositivos Android como iOS.

Eso sí, por desgracia, requiere suscripción (mensual o anual) y no es para nada barato.

Los destacados

MODELO PERFECTO PARA TI LO MEJOR LO PEOR PRECIO DESDE Oura Ring 4 Si quieres un anillo elegante que te ofrezca un análisis completo de las diferentes métricas y no te importa pagar una suscripción. Te permite disfrutar de un seguimiento detallado de más de 50 métricas vinculadas con la salud y el bienestar, y te ofrece prácticos consejos adaptados a tus necesidades. Requiere suscripción mensual. 399 € Samsung Galaxy Ring Si quieres un anillo inteligente de primera marca, de gran calidad y sin suscripción. Presenta un excelente diseño, construcción y es muy cómodo de utilizar. Su precio. 563,53 € Ultrahuman Ring Air Si quieres un anillo inteligente similar al Oura Ring 4, pero sin suscripciones. La aplicación ofrece un informe completísimo. La duración de la batería podría ser mayor. 379 € RingConn Gen 2 Si buscas un anillo inteligente, ligero, muy fino, con una gran autonomía y con una buena applicación móvil. Su autonomía llega hasta los 12 días, es sumergible y está libre de suscripciones. Cuenta con un limitado número de modos deportivos. 339 € Amazfit Helio Ring Si buscas un anillo inteligente barato y sin suscripción. Su precio y que la aplicación no requiera suscripción. Su autonomía es mejorable y solo está disponible en un color. 160,76 € COLMI R02 Si quieres un anillo inteligente muy barato para probar si este tipo de dispositivos son lo tuyo. Es realmente económico. Es un tanto tosco y las mediciones no son precisamente muy precisas. 17,85 €

Por qué destacan

Si quieres acertar con la compra de cualquier producto tecnológico, es importante conocer bien sus características principales. De este modo, podrás elegir el más adecuado para tus necesidades. A continuación, te resumimos las más importantes de los anillos inteligentes.

Diseño y materiales. Cuando hablamos del diseño de un anillo inteligente, no solo tenemos que hacerlo desde un punto de vista estético, también tenemos que valorar lo cómodo que resulta usarlo. En ese sentido, un aspecto fundamental es su parte interior, es decir, la que está en contacto directo con la piel.

En algunos anillos, se da el caso de que esta parte interior no es completamente lista, ya que los sensores sobresalen ligeramente. Además, te conviene comprobar cuál es su peso y grosor; y, por supuesto, su forma, ya que esta suele variar según el modelo. Por ejemplo, en el caso del Samsung Galaxy Ring es ligeramente cóncava.

En cuanto a los materiales, este es un aspecto que marca claramente en qué gama nos movemos.

Así, en las gamas más altas, tenemos modelos cuyas capas exteriores están fabricadas completamente con titanio al que se le añaden los recubrimientos correspondientes.

Otro material que podemos encontrar en las capas exteriores de los modelos más prémium, como el Oura Ring 4 Ceramic, es la cerámica de zirconio.

Los interiores, por su parte, suelen ser de titanio de grado médico, de titanio hipoalergénico y de cerámica técnica, entre otros materiales.

Sin embargo, según vamos bajando de gama nos encontramos cada vez con mayor presencia de capas exteriores con aleaciones de titanio o acabados en titanio. En los modelos económicos también podemos encontrar anillos con carcasas exteriores finas fabricadas en titanio, pero en los que no toda la estructura es de este metal.

En cuanto a los interiores, en la gama media, lo habitual es encontrar epoxy reforzado, y construcciones de resina y plástico técnico, y pequeñas estructuras de acero o titanio alrededor de los sensores o en la capa superficial interna.

Por último, en las gamas más bajas, los interiores normalmente suelen ser de resina epoxi, plástico médico genérico o policarbonato.

Batería. A la hora de valorar la batería, tienes que tener en cuenta tanto la autonomía como lo que tarda en cargarse. Dado el pequeño tamaño de los anillos, no puedes esperar autonomías muy grandes. En cualquier caso, la ausencia de pantalla juega a su favor.

Algunos modelos como el Oura Ring 4 o el como el Samsung Galaxy Ring pueden llegar hasta los siete u ocho días de autonomía, pero no es lo más habitual. Lo normal son autonomías en torno a los cuatro o cinco días.

Nuestro consejo es que cojas con pinzas los valores que facilitan los fabricantes, ya que en condiciones reales suelen ser inferiores. De todos modos, algunos modelos vienen con estuches de carga que funcionan como una batería externa.

El hecho de que estos dispositivos tengan baterías tan pequeñas favorece que los tiempos de carga sean bajos. Normalmente, suelen ser inferiores a las dos horas.

Conectividad. Lo más habitual es que los anillos inteligentes se conecten al teléfono móvil a través de conexiones Bluetooth. Por eso, es fundamental que compruebes con qué estándar Bluetooth son compatibles.

Actualmente, el estándar más reciente oficialmente publicado es Bluetooth Core 6.3 lanzado en mayo de 2026.

En cualquier caso, más allá de comprobar si es compatible con la última versión, te conviene fijarte en si utiliza Bluetooth LE (Low Energy), es decir, una versión de Bluetooth de bajo consumo energético. Un menor consumo energético puede ayudar a que la autonomía de la batería sea mayor.

Es bastante menos común que cuenten con conectividad NFC, si bien algunos modelos ya la utilizan para realizar pagos sin contacto.

Sensores. Los anillos inteligentes pueden integrar una gran variedad de sensores capaces de medir diferentes parámetros de la salud y métricas relacionadas con las actividades deportivas.

Los sensores ópticos (PPG) que emiten luces LED verdes e infrarrojas permiten medir parámetros como la frecuencia cardíaca y la saturación de oxígeno en sangre (SpO2).

Los sensores de temperatura corporal (NTC) son fundamentales para monitorizar el ciclo menstrual, así como para detectar posibles signos tempranos de enfermedades o fatiga.

Los sensores EDA/GSR (actividad electrodérmica) pueden medir cambios en la conductividad de la piel relacionados con el estrés y la actividad del sistema nervioso.

El acelerómetro y el giroscopio pueden detectar los distintos movimientos que realizan los usuarios con la mano, por lo que permiten identificar si están durmiendo, caminando o haciendo ejercicio.

El sensor de variabilidad de la frecuencia cardíaca (VFC) puede medir variaciones en milisegundos entre latidos. Por ello, es un excelente indicador para detectar si el cuerpo está sometido a estrés o si se ha recuperado completamente tras realizar una actividad deportiva o exigente físicamente.

Además, algunos anillos inteligentes también pueden utilizar funciones de GPS, normalmente utilizando el GPS del móvil. De este modo, pueden llevar a cabo un seguimiento de actividades deportivas como correr, nadar o practicar senderismo.

Aplicación para el móvil. Dado que los anillos inteligentes son dispositivos sin pantalla, vas a acceder a la información y a los análisis de todos los datos obtenidos por el anillo a través de una aplicación móvil.

A ese respecto, lo primero que tienes que comprobar es la compatibilidad con Android e iOS, ya que hay casos, como el de la aplicación de Samsung (Android), en que solo son compatibles con uno de los dos sistemas.

Además, te puede convenir comprobar si la app se integra con plataformas como Apple Health, Google Fit o Strava, ya que estas plataformas están pensadas para que puedas acceder a todos tus datos a través de una sola aplicación, así como disfrutar de análisis generalmente más completos y de una mejor interacción con otros dispositivos.

Algunos modelos de anillos inteligentes, como el Amazfit Helio Ring, comparten aplicación (Zepp) con los relojes inteligentes de la marca, lo cual puede ser una interesante ventaja si tienes pensado utilizar el anillo como complemento de un smartwatch del mismo fabricante.

Asimismo, tienes que tener en cuenta que algunas marcas requieren el pago de una suscripción mensual para disfrutar de todas las funcionalidades de la app.

Por supuesto, te conviene asegurarte de que la aplicación está bien traducida, ya que en algunos modelos muy económicos es posible que no sea así. Además, es importante que compruebes que la interfaz sea intuitiva y fácil de usar. A partir de ahí, te conviene valorar qué tipo de información ofrece la app, cómo de exhaustivos son los análisis y qué funciones avanzadas ofrece.

Otro aspecto clave es la frecuencia de las actualizaciones y la calidad del soporte de la marca. Y si te preocupa tu privacidad, seguramente quieras comprobar cómo se gestionan tus datos y el nivel de privacidad que ofrece.

Protección frente al agua. Los anillos inteligentes están pensados para llevarlos durante las 24 horas del día. Por tanto, suelen contar con protección frente al agua para que, entre otras actividades, puedas practicar deporte y ducharte con ellos.

Si además quieres nadar con ellos e incluso realizar inmersiones, debes comprobar cuál es el nivel de protección del que disponen. A modo de referencia, puedes consultar la siguiente tabla o nuestra guía sobre los niveles de protección de los diferentes dispositivos:

Certificación Protección IP67 Polvo e inmersión breve IP68 Polvo e inmersión prolongada

Otras opciones a considerar

Samsung Galaxy Ring. Una alternativa de gran calidad, es el Samsung Galaxy Ring, un anillo inteligente con una excelente construcción (con una carcasa de titanio), con un fabuloso estuche, un diseño ergonómico (por lo que resulta muy cómodo) y sin suscripciones.

Eso sí, tiene cierto margen de mejora en lo que respecta con las mediciones de salud y es considerablemente más caro que el Oura Ring 4 (aunque a la larga puede resultar más económico al no tener que pagar una cuota mensual para sacarle todo el partido a la aplicación). Y solo es compatible con móviles Android.

Por lo demás, está disponible en seis tallas y en tres colores (negro, plateado y dorado).

Ultrahuman Ring Air. A nivel de prestaciones, el Ultrahuman Ring Air es un anillo inteligente bastante similar al Oura Ring, pero sin suscripción. De hecho, hasta tiene prácticamente el mismo precio.

Eso sí, es un poco más grande que un anillo normal (y más ancho que el anillo de Oura), y está fabricado con titanio reforzado con carburo de wolframio y resina epoxi, mientras que el Oura Ring 4 está fabricado completamente de titanio. Además, su batería ofrece una autonomía ligeramente inferior.

Por lo demás, funciona de manera similar y ofrece mediciones en una amplia gama de métricas de salud entre las que se incluyen el nivel de estrés, la salud cardíaca y un seguimiento avanzado de la calidad del sueño.

También cuenta con funciones específicas para la salud de la mujer, como seguimiento de la ovulación, de los ciclos de menstruación y del embarazo.

Está disponible en varios tamaños y en varios acabados (negro, dorado y plata brillante y gris mate).

RingConn Gen 2. Una alternativa muy interesante para quienes buscan un anillo ligero (solo pesa dos gramos), delgado, libre de suscripciones y no quieren tener que estar cargando los dispositivos electrónicos un día sí y el otro también es el RingConn Gen 2.

Cuenta con sensores para el seguimiento de la frecuencia cardíaca, de la SpO2 y de la temperatura de la piel, entre otros. Además, es capaz de realizar un análisis avanzado del sueño monitorizando de forma automática de la apnea del sueño. Eso sí, dispone de un número considerablemente menor de modos deportivos que el Oura Ring 4.

Su autonomía llega hasta los 12 días, y se puede prolongar hasta 150 días con el estuche de carga.

Por lo demás, está fabricado con una aleación de titanio de grado aeroespacial y con resina epoxi de grado médico, por lo que en lo que respecta a la calidad de los materiales queda un poco por debajo del Oura Ring 4.

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Amazfit Helio Ring. Una alternativa mucho más económica es el Amazfit Helio Ring que además tampoco requiere suscripción. Lógicamente, dado su precio, sus prestaciones son inferiores a las del Oura Ring 4.

Para empezar, su batería ofrece una autonomía considerablemente menor, en torno a los cuatro días según el fabricante, y, a la hora de realizar actividades deportivas, carece de detección automática del ejercicio.

En cualquier caso, lo cierto es que cuenta con múltiples sensores para medir la frecuencia cardíaca, así como el nivel de oxígeno en sangre y el nivel de estrés. Aun así, no destaca especialmente por realizar un seguimiento del sueño muy fiable.

Además, la calidad de los materiales es sensiblemente inferior a la del Oura Ring 4. Su exterior es de una aleación de titanio, mientras que su interior se compone de resina.

Es compatible tanto con móviles Android como iOS, y está disponible en varias tallas, pero únicamente en color titanio.

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Colmi R02. Si no tienes claro si los anillos inteligentes son para ti y no quieres gastarte 300 euros en averiguarlo, una alternativa muy económica es el Colmi Ro2. Por menos de 20 euros, este anillo inteligente te permite probar la experiencia de usar uno de estos dispositivos y descubrir si pueden ser una buena alternativa (o complemento) a los relojes inteligentes.

Desde luego, las prestaciones del Colmi R02 no son comparables a las del Oura Ring 4 y sus materiales son de peor calidad (únicamente, cuenta con un recubrimiento de acero de titanio), pero es que no está pensado para competir en la misma liga. A fin de cuentas, es muchísimo más económico y no requiere ningún tipo de suscripción.

Aun así, va bien servido de métricas, y a aunque no va a ganar un campeonato a la exactitud en las medidas y las traducciones en la app son mejorables, lo cierto es que para lo que cuesta, cumple bastante bien con su cometido.

Por último, hay que reseñar que solo está disponible en cuatro tallas: 8, 9, 10 y 11, y que su batería solo ofrece 4 días de autonomía.

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Configuraciones y extras

Además de las características que te hemos comentado anteriormente, a la hora de elegir una anillo inteligente, te conviene tener en cuenta las siguientes cuestiones.

Tamaños disponibles. De cara a elegir la talla del anillo, muchos fabricantes ofrecen kits con réplicas de los diferentes tamaños disponibles de sus anillos para que puedas probarlos y elegir la talla que más te conviene. En general, estos kits se pueden recibir de forma gratuita una vez se realiza la compra del anillo.

En general, los anillos inteligentes suelen estar disponibles en una gran variedad de tamaños, si bien no todas las marcas utilizan las mismas tallas ni ofrecen la misma variedad de tamaños.

Suscripciones. Esta es una cuestión bastante controvertida hoy en día, ya que no para de crecer el número de empresas que ofrecen servicios mediante suscripción. De ahí que cada vez se hable más de la fatiga de las suscripciones.

El caso de los dispositivos que nos ocupan, no es ninguna excepción. Algunas marcas exigen el pago de una suscripción para desbloquear a los análisis avanzados de la aplicación vinculada al anillo. Por desgracia, si no se paga la suscripción, las prestaciones del anillo se reducen considerablemente careciendo de sentido su uso.

A cambio, estos fabricantes supuestamente ofrecen análisis más detallados con ventajas como análisis más profundo del sueño, métricas de salud continuas e integración con aplicaciones de otras plataformas.

Preguntas frecuentes sobre el mejor anillo inteligente

¿Necesito llevar el móvil cerca para usar un anillo inteligente?

No, no es necesario tener el teléfono móvil cerca para utilizar un anillo inteligente, ya que estos dispositivos almacenan los datos en su memoria interna. Por tanto, solo es necesario sincronizarlos con el smartphone de vez en cuando para así transferir los datos y poder verlos en la app.

¿Cómo puedo saber qué talla de anillo inteligente debo elegir?

Para elegir la talla del anillo, puedes utilizar los kits de tallas con anillos de plástico que ofrecen los fabricantes. Muchas marcas, como Oura, Samsung y Ultrahuman, ofrecen estos kits de tallaje de forma gratuita.

También puedes usar las guías de tallas disponibles en diferentes páginas webs. Eso sí, tienes que tener en cuenta que las tallas pueden variar según el fabricante.

E incluso puedes comprar un medidor de anillos o anillómetro que es una herramienta de joyería diseñada para medir de forma precisa tanto el tamaño exacto de los dedos como el diámetro interior de un anillo

¿Qué marcas de anillos inteligentes ofrecen mejores políticas de privacidad?

Tres fabricantes de anillos inteligentes que ofrecen un alto nivel de privacidad son Oura Ring, RingCon y Samsung.

Oura Ring es una marca con sede en Finlandia, por lo que está sujeta al Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) de la Unión Europea, que es uno de los más estrictos del mundo. Si quieres más información al respecto, puedes consultar su política de privacidad.

RingCon, por su parte, ha afirmado con firmeza que no vende datos personales a terceros. Puedes saber más consultando su política de privacidad.

Por último, Samsung almacena los datos de los usuarios de forma local en su dispositivo y los sincroniza cifrados en la app Samsung Health. Además, no los comparte externamente sin el consentimiento de usuario.

¿Los anillos inteligentes pueden medir la presión arterial o la glucosa?

Los anillos inteligentes actuales no pueden medir de forma precisa la presión arterial ni los niveles de glucosa en sangre. De hecho, la FDA estadounidense emitió una advertencia de seguridad en la que señaló que no deben usarse ni relojes inteligentes ni anillos inteligentes para medir los niveles de glucosa en sangre.

¿Qué es mejor un anillo inteligente o un smartwatch?

Son dispositivos diferentes con usos y aplicaciones en común, pero con características diferentes y pensados para diferentes tipos de usuarios. Incluso algunos anillos están diseñados para complementarse con un reloj inteligente.

Por tanto, no se puede decir que uno sea mejor que el otro en general. Según tus necesidades te puede convenir más un reloj inteligente, un anillo inteligente y solo en algunos casos excepcionales una combinación de los dos.

¿Puede un anillo inteligente sustituir a un reloj inteligente?

Los anillos inteligentes pueden sustituir a los relojes inteligentes en ciertos usos, pero no pueden reemplazarlos completamente. De hecho, en algunos casos como el Amazfit Helio Ring se comercializan en paquetes junto con diversos relojes inteligentes.

Pueden ser buenos sustitutos de los relojes en lo que respecta a la medición de métricas de salud y bienestar. Dado que cuentan con múltiples sensores, pueden enviar una gran cantidad de información a la aplicación móvil correspondiente para que la analice y nos ofrezca análisis detallados de nuestra actividad y de nuestra salud, así como consejos variados.

¿Los anillos inteligentes vibran?

En general, la mayoría de los anillos inteligentes son dispositivos pasivos que no vibran ni envían notificaciones. Y este es uno de sus principales atractivos, ya que, al igual que las pulseras de actividad y que los relojes inteligentes, recopilan una gran cantidad de métricas (que posteriormente se pueden consultar y analizar a través de la correspondiente aplicación móvil) sin interferir en la actividad de los usuarios.

Recomendación final

El mercado de los anillos inteligentes está en una fase incipiente, por lo que aún no ha llegado a su madurez y todavía no hay muchos modelos entre los que elegir. De entre todos los disponibles actualmente en el mercado, en Xataka, nos quedamos con el Oura Ring 4.

A fin de cuentas, Oura es una de las marcas pioneras del sector, y el Oura Ring 4 asegura un análisis muy completo de una gran variedad de métricas, una gran autonomía y un excelente diseño con materiales de la gran calidad.

Sin embargo, es posible que no quieras tener que pagar una suscripción para disfrutar de las prestaciones que ofrece. En ese caso, dos excelentes alternativas de gran calidad son el Samsung Galaxy Ring y Ultrahuman Ring Air.

Si quieres apostar sobre seguro, con el modelo del fabricante coreano, te aseguras unas muy buenas prestaciones, un excelente diseño ergonómico y una muy buena construcción. Eso sí, solo es compatible con dispositivos Android.

El Ultrahuman Ring Air, por su parte, es compatible tanto con móviles Android como iOS, cuenta con una completa sensórica y ofrece unas prestaciones muy similares a las del anillo de Oura. Sin embargo, la calidad de su construcción es inferior.

En cambio, si lo que priorizas es la autonomía, quieres un anillo ligero y no necesitas un dispositivo muy enfocado en la monitorización de las actividades deportivas, te puede interesar apostar por el RingConn Gen 2.

Si tu presupuesto es más limitado, puedes optar por el Amazfit Helio Ring, cuyo precio se queda en menos de la mitad que el modelo de Oura. Eso sí, va un poco más justo de autonomía y solo está disponible en un color.

Y si simplemente quieres un anillo para comprobar si los anillos inteligentes son lo tuyo, tienes el COLMI R02 con un precio que no llega a los 20 euros. Lógicamente, sus prestaciones van acorde con su coste y no se pueden comparar a las de los modelos anteriormente mencionados.

Nota: algunos de los enlaces aquí publicados son de afiliados. A pesar de ello, ninguno de los artículos mencionados han sido propuestos ni por las marcas ni por las tiendas, siendo su introducción una decisión única del equipo de editores.

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