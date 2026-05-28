El Chuwi Unibook es el portátil Windows de 450 dólares que aspira a tumbar al MacBook Neo. El problema no son las especificaciones

El fabricante chino Chuwi ha dado la sorpresa con la presentación de su Chuwi Unibook, un portátil de gama media que sorprende por su precio de 449 dólares y que sin duda ha sido creado para competir con el nuevo rival a batir: el MacBook Neo de Apple. Lo cierto es que sobre el papel la propuesta parece realmente atractiva, pero el problema es justamente ese: que este equipo, como todos los que aparecerán pronto basados en Windows con especificaciones similares, tendrán que cumplir en lo importante. La experiencia de usuario lo será todo.

El MacBook Neo sigue sin respuesta. La industria del PC estaba acostumbrada a no tener demasiadas preocupaciones en la gama media. Los fabricantes se habían acomodado y planteaban propuestas sin demasiada ambición, modestas pero funcionales. Entonces llegó el MacBook Neo de Apple y revolucionó el sector: por primera vez era posible acceder al ecosistema de portátiles de Cupertino y a su experiencia por un precio mucho más contenido. Hay sacrificios en el MacBook Neo, desde luego, pero el atractivo del equipo es evidente para muchos usuarios.

Apple tiene el A18 Pro, Intel tiene Wildcat Lake. Lo llamativo del MacBook Neo es que Apple demostró que el chip del iPhone era más que suficiente para un portátil de gama media. Para competir con él Intel ha lanzado una nueva familia de procesadores de bajo coste llamada Wildcat Lake. Estos chips, fabricados con fotolitografía Intel 18A, son prometedores, y según algunos benchmarks una de sus variantes es un 21% más potente que el Apple A18 Pro de los MacBook Neo.

La hoja de especificaciones arrasa. Si nos fijamos en las especificaciones puras del Chuwi Unibook, la diferencia es notable. El equipo no solo es más barato, sino que supera en casi todo al modelo de Apple. Por ejemplo, cuenta con un procesador teóricamente más potente, retroiluminación del teclado, mejor conectividad y más batería. Los sacrificios a los que obliga el MacBook Neo son menos sacrificios en este equipo.

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Sobre el papel, el Chuwi Unibook es realmente prometedor. Sobre el papel. Fuente: VideoCardz

Project Firefly. La división china de Intel anunció recientemente esta iniciativa. Con ella esperan ayudar a los fabricantes reducir la complejidad de la fabricación ofreciendo diseños de referencia que reduzcan los costes de producción. Intel ya ha hecho cosas así en el pasado (seguro que muchos recordaréis tanto el branding Centrino como su programa de Ultrabooks), y la idea aquí es precisamente proporcionar ciertas herramientas a los fabricantes para desarrollar modelos más competitivos en un mercado sacudido por el modelo de Apple.

Los fabricantes esperan su turno. El lanzamiento de los procesadores Intel de la familia Wildcat Lake ha hecho que varios fabricantes comiencen a anunciar ya portátiles basados en estos chips. Lenovo prepara ya algunos modelos IdeaPad Slim, y tanto Asus como HP también preparan sus jugadas. El Chuwi Unibook parece simplemente una variante más de esas propuestas, y en todas ellas las especificaciones, aunque modestas, parecen superar las del MacBook Neo.

Mucho anuncio, poco producto real. Casi todos los grandes fabricantes han mostrado su intención de desarrollar portátiles de gama media que compitan con el MacBook Neo en esa franja de precios. Los anuncios han sido variados, pero ninguno de ellos ha comunicado ni el precio ni la fecha de disponibilidad de estos equipos, probablemente porque todos están a la espera de cómo evolucione la crisis de las memorias. Es razonable pensar que la inminente feria Computex sea la ocasión perfecta para presentar definitivamente todas esas propuestas.

Pero. El problema del Chuwi Unibook, como el de otros fabricantes que esperan su turno, no es el de las especificaciones. El problema serán las prestaciones y sobre todo la experiencia real que ofrezcan estos equipos. A los fabricantes de PCs con Windows no les ha salido bien recortar prestaciones en el pasado, y si dicha experiencia no es buena podríamos asistir a un nuevo fenómeno como el de los netbooks: equipos asequibles, pero demasiado limitados y que acabaron condenados al olvido.

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