México tiene tantos perros abandonados en sus calles que son parte del paisaje que los han convertido en "raza representativa"

Hace unos años, una historia se hizo viral en Ciudad de México. La misma tenía un perro callejero apodado “Hachiko de La Raza” como protagonista, y se hizo famoso porque pasaba día y noche en una salida del metro esperando a una dueña que, según vecinos y usuarios, había fallecido poco antes. Miles de personas comenzaron a dejarle comida y agua al verlo siempre en el mismo lugar.

Hachiko era en realidad un síntoma ahora convertido en raza.

Un símbolo nacional. México ha llegado a un punto tan peculiar con sus perros callejeros que uno de ellos ha terminado siendo reconocido oficialmente como una “raza” representativa del país. El llamado perro Caramelo, con su pelaje amarillento, hocico afilado y tamaño medio, lleva tanto tiempo formando parte del paisaje urbano mexicano que millones de personas lo identifican instantáneamente como algo cotidiano y casi cultural.

Hablamos de un animal que duerme frente a tiendas, sigue rutas invisibles por las colonias y sobrevive gracias a pequeños gestos dispersos de vecinos que le dejan comida o agua. El fenómeno revela algo profundamente latinoamericano: animales abandonados que han dejado de percibirse como excepciones para convertirse en parte natural de la vida urbana. El problema es que esa normalización es también una señal del enorme fracaso estructural alrededor del abandono animal.

Una “raza” nacida del abandono. Detrás del mito del Caramelo no hay una raza real, sino generaciones enteras de mestizaje producidas por décadas de abandono. Un estudio genético realizado en Brasil descubrió que estos perros contienen rastros de cientos de linajes distintos, desde pastores alemanes hasta pequineses. Sin embargo, el entorno ha ido moldeando un mismo patrón físico extremadamente reconocible: tamaño resistente, pelo corto, cuerpo ágil y ese color amarillento que ayuda a soportar mejor el calor y ciertas enfermedades.

La calle ha actuado como una especie de selección natural urbana donde sobreviven mejor los animales más adaptados a vivir entre asfalto, tráfico y temperaturas extremas. El resultado es paradójico: México ha terminado desarrollando un “tipo de perro” propio no a través de la cría planificada, sino mediante el abandono masivo.

Todos los conocen, pero nadie adopta. El Caramelo genera ternura colectiva, memes, películas y millones de interacciones en redes sociales, pero eso no significa que encuentre hogar fácilmente. Rescatistas y asociaciones explican que estos perros suelen convertirse en los más invisibles dentro de los refugios precisamente porque son demasiado comunes.

Mientras razas como el Golden Retriever o el Pastor Alemán reciben cientos de solicitudes de adopción, los perros amarillos mestizos pueden pasar años esperando sin que nadie pregunte por ellos. La contradicción es brutal: son probablemente los perros más reconocibles del país y al mismo tiempo los más ignorados cuando llega el momento de asumir responsabilidades reales. El cariño colectivo hacia ellos funciona muchas veces como una especie de afecto abstracto que rara vez se traduce en adopciones, esterilizaciones o cuidados permanentes.

México y una crisis gigantesca de abandono animal. El trasfondo del fenómeno es mucho más duro de lo que sugieren las imágenes simpáticas de perros descansando al sol. México tiene una de las mayores poblaciones de animales callejeros de América Latina. Las cifras oficiales estiman que alrededor del 70% de los perros del país viven sin hogar y que millones de ellos fueron alguna vez mascotas abandonadas. Y cada día más de mil animales son dejados a su suerte.

Esa presión ha generado situaciones extremas y profundamente polémicas, como el caso de Tecámac, donde autoridades reconocieron el sacrificio de miles de perros callejeros durante los últimos años. La discusión revela el enorme vacío institucional alrededor del problema: ni los refugios, ni las campañas públicas, ni las administraciones parecen capaces de gestionar una población animal que ya forma parte estructural del paisaje urbano mexicano.

De todos y al mismo tiempo de nadie. Si se quiere también, la figura del Caramelo resume una idea incómoda: muchos de estos perros sobreviven gracias a una red informal de pequeños cuidados comunitarios, pero sin que nadie asuma realmente la responsabilidad completa sobre ellos. Un vecino les da comida, otro los lleva al veterinario alguna vez y alguien más les deja dormir frente a su negocio. Sin embargo, esa cadena de solidaridad es extremadamente frágil. Sin dueño oficial, muchos animales quedan fuera de vacunas, esterilizaciones o atención médica estable.

Viven en una especie de limbo donde reciben afecto ocasional, pero siguen completamente expuestos a atropellos, enfermedades o violencia. Que México haya terminado convirtiendo a estos perros en un símbolo reconocible dice mucho sobre el vínculo emocional que existe con ellos, pero también sobre hasta qué punto el abandono se ha integrado en la normalidad cotidiana.

Imagen | Doggo19292

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