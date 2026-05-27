Una herramienta de seguridad para toda tu empresa que puedes instalar tú mismo: es de Kaspersky y ahora sale casi a mitad de precio

No es agradable, pero los ciberataques están a la orden del día. A todos nos gusta proteger la seguridad de nuestros móviles o archivos a nivel personal, pero si ahí es importante, la cosa sube a otra dimensión si hablamos de una empresa. Ahí ya no solo importa la seguridad de tus propios documentos, sino también la de tus empleados y también la de tus clientes.

Si tienes una empresa pequeña o de tamaño medio, puede que lo más interesante en tu caso sea buscar una solución que, más allá de que ofrezca un nivel alto de seguridad (que también), puedas instalar sin necesidad de un equipo de expertos. Ahí encaja Kaspersky y su nueva solución Small Office Security Premium que, además, está de oferta: parte de los 96,90 euros, pero si usamos el código 'KSOSP' recibiremos un descuento adicional del 15 %.

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Una solución empresarial muy segura y que es súper sencilla de instalar

Ya os hemos hablado en alguna que otra ocasión de Small Office Security. Explicado de forma muy breve, es una solución disponible para ordenadores, móviles y servidores que se instala de una forma muy sencilla y ofrece protección contra archivos maliciosos (por ejemplo, los que llegan por correo electrónico) y análisis de vulnerabilidades.

Además de todo lo anterior, incluye también un gestor de contraseñas, antivirus y VPN. Esto último es bastante interesante porque permite que tus trabajadores puedan utilizar la plataforma y herramientas de tu empresa incluso si se encuentran trabajando en el extranjero o utilizando una red WiFi pública como puede ser la de un aeropuerto o una cafetería.

La nueva solución de Kaspersky, Small Office Security Premium, va un poquito más allá. Incluye todo lo anterior que hemos explicado unas líneas más arriba, pero además cuenta con soporte de instalación remoto de Kaspersky en el caso de que tengamos alguna duda. Cuenta con un equipo de expertos que nos ayudará en caso de alguna amenaza que intente atacar a nuestra empresa y, además, también incluye formación para nuestros empleados.

Además, tanto la versión estándar como su modalidad Premium son servicios muy configurables. Kaspersky permite que configuremos el servicio en función del número de usuarios que van a hacer uso del mismo, lo que permite no tener que pagar por licencias que no vayamos a usar. También podemos elegir qué modalidad queremos: si anual, si por dos años o por tres años.

Para terminar, cabe mencionar que Kaspersky ofrece 30 días de prueba gratis, por lo que puedes probar si la solución se ajusta a tu empresa. Si no te gusta o prefieres alguna otra alternativa, puedes solicitar el reembolso completo.

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Imagen | Kaspersky

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