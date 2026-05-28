El iPhone por fin tendrá la función antirrobo que le faltaba, una que Android estrenó hace dos años

Por desgracia, que te roben el móvil es una situación que a muchas personas les ha tocado sufrir. Si además el robo ha sido literalmente arrancándote el móvil de la mano, no sólo te llevas el susto, sino que además el ladrón se hace con el móvil desbloqueado y puede acceder a todas tus apps. Apple está trabajando en una función para evitar precisamente esto
Detección de robo. La información procede del código interno de iOS al que 9to5mac ha tenido acceso. En él, se detalla una función que permitirá detectar cuando un iPhone ha sido arrebatado de las manos de su dueño, bloqueándolo automáticamente. No impide que te lo roben, pero al menos hace que sea inaccesible, algo que puede disuadir a algunos ladrones.
Cómo funciona. Esta función aprovecha sensores del móvil como el acelerómetro para poder identificar el "tirón" típico en este tipo de robos rápidos, haciendo que el móvil se bloquee inmediatamente. Para determinar que ha sido un robo, tiene en cuenta otros factores como la distancia con un Apple Watch que esté emparejado o si el dispositivo está en una ubicación desconocida.
Android ya lo tenía. Seguro que muchos lo estáis pensando desde que habéis leído el titular y efectivamente así es: Apple no ha inventado nada. Google presentó esta función en el Google I/O en mayo de 2024 y la implementó a finales de ese mismo año. Hace exactamente lo mismo: detecta cuando nos "arrancan" el móvil de la mano y lo bloquea.
Por qué es importante. Que Apple vaya a llegar después no significa que esta función no sea importante, sobre todo teniendo en cuenta que los iPhone son el objetivo predilecto de los ladrones. No hay estadísticas desglosadas por tipo de móvil ni tampoco por tipo de robo, pero en 2024 la OCU mencionaba que en España se robaban alrededor de 250.000 teléfonos móviles al año, por lo que una función de este tipo vendrá muy bien a muchas víctimas.
Protección en caso de robo. Apple ya cuenta con esta función en caso de robo que aplica medidas como exigir autenticación con Face ID para hacer ciertas acciones y aplicar un retraso de seguridad al hacer cambios críticos como cambiar la contraseña del Apple ID o cambiar el código de acceso. Le faltaba un extra de protección para el supuesto de que nos quiten el móvil estando desbloqueado. No está claro si llegará con la próxima actualización de iOS 26, pero el hecho de que esté en el código indica que no debería tardar demasiado en llegar.
Imagen | Xataka con Gemini
