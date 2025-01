Qué puedo hacer para protegerme de que mi móvil se pierda o me lo roben

Arranca la campaña de Navidad. Con ella llegarán móviles nuevos, por desgracia bastante golosos para los amigos de lo ajeno. Día a día me encuentro con malas prácticas que facilitan la vida a los ladrones, configuraciones básicas que siempre hay que tener activas para garantizar que nuestro móvil estará localizable y protegido.

Vamos a contarte cómo puedes protegerte en caso de que te roben el teléfono o lo hayas perdido. Son configuraciones básicas y sencillas que puedes hacer desde ya, y altamente recomendables para proteger el teléfono.

La ubicación, activa. Son muchos los casos que me encuentro de usuarios que, creyendo que van a estar más protegidos, desactivan la localización de su teléfono. Mucho me temo que, mientras tengas una conexión a red, estás rastreado. Del mismo modo, aunque desactives la localización en los ajustes rápidos de Android, el GPS sigue activo para que las apps puedan funcionar.

Lo único que puedes generar es conflictos con aplicaciones como Encontrar mi Dispositivo, la app más importante de tu teléfono para localizarlo en caso de robo o pérdida. Te guste o no, e irónicamente, si quieres estar protegido la mejor forma es dejar la ubicación tal y como viene en tu teléfono.

Ubica las apps de localización del teléfono. Tanto iOS como Android tienen aplicaciones para encontrar tu teléfono en caso de pérdida y, en situación extrema, poder formatearlo y bloquearlo de forma remota -siempre y cuando esté encendido-. En Android hablamos de Encontrar mi Dispositivo, y en Apple de la red Buscar.

Es importante que tengas localizadas estas dos herramientas para que, en cuanto no sepas dónde está tu dispositivo, recurras a ellas. Estas apps requieren tu cuenta de Google o de iCloud y conexión a internet. Este detalle puede parecer menor, pero a diario me encuentro con usuarios que no se saben su contraseña de Google o iCloud.

Permítete ser un desastre con las contraseñas, pero no con estas.

Apunta el IMEI de tu teléfono. Antaño, las operadoras podían bloquear los teléfonos por IMEI. A día de hoy no lo tienen tan fácil, pero siempre viene bien tenerlo. Del mismo modo, con el IMEI siempre es más fácil localizar el teléfono en caso de denuncia. El IMEI de tu móvil está en la caja, pero también lo encontrarás en los ajustes buscando "IMEI".

Android y las funciones antirrobo. Si tienes un móvil Android de última generación, en los ajustes escribe la palabra "robo". Ahí, en servicios de Google Play, encontrarás el nuevo apartado de protección antirrobo.

Esta, permite bloquear el dispositivo si el móvil detecta que alguien nos lo ha sustraído. Del mismo modo, permite bloquear de forma remota el teléfono de forma rápida, con tan solo usar nuestro número de teléfono.

Del mismo modo, un consejo que quizás no esperabas es el de desactivar el reconocimiento facial. Salvo que tengas un teléfono con ToF 3D en su frontal, tu reconocimiento facial es bastante inseguro.

Los contenidos, en la nube. Nos guste o no, si tenemos todo en local, estamos expuestos a que si el móvil se pierde o nos lo roban, todo se vaya al traste. En mi caso, tengo todos los contenidos importantes en la nube, incluidos contactos y contraseñas. Es especialmente importante que, al menos los contactos y las fotos que no quieras perder, estén bien protegidas.

