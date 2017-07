Hoy te vamos a explicar qué es el IMEI y cómo consultar el número en tu móvil. El IMEI es un identificador único de cada teléfono móvil, y es uno de esos datos que te hará falta en ocasiones como si has intentado liberar tu smartphone, si lo has llevado al servicio técnico o si has tenido que llamar a tu operadora para bloquearlo porque te lo han robado o lo has perdido.

Vamos a empezar explicándote qué es exactamente este código y explicándote qué quieren decir los números que lo componen. A continuación te diremos la manera más sencilla en la que puedes obtenerlo, ya que recuerda que es importante que te lo sepas de cada a cualquier gestión que tengas que realizar.

¿Qué es el IMEI?

El término IMEI significa International Mobile Equipment Identity, y es un identificador único que tiene cada teléfono móvil. Esto quiere decir que el número IMEI de tu móvil no lo tiene ningún otro teléfono del mundo, y cuando tu dispositivo se conecta a una red le envía automáticamente este identificador.

Podemos hablar por lo tanto de una especie de carnet de identidad único para cada dispositivo, con el que lo puedes identificar sin error a nivel mundial. Saber este número te permitirá bloquear tu dispositivo en caso de robo, para lo que sólo tendrás que notificarle el número a la operadora. También te permitirá liberar el teléfono para poder utilizarlo con cualquier operadora independientemente de su marca o modelo.

El IMEI de tu móvil tiene 15 cifras, y no tiene relación con tu operadora, aunque sí incluye referencias alfabricante del dispositivo y el país en el que ha sido fabricado. El código consta de cuatro partes que te explicamos a continuación:

TAC o Type Allocation Code : Compuesta por los primeros 6 dígitos. De ellos, los primeros dos indican el RBI, la cual es la organización encargada de regular el teléfono vendido, y por lo tanto el país donde se ha fabricado.

: Compuesta por los primeros 6 dígitos. De ellos, los primeros dos indican el RBI, la cual es la organización encargada de regular el teléfono vendido, y por lo tanto el país donde se ha fabricado. FAC o Final Assembly Code : Compuesta por los siguientes dos dígitos, que indican el fabricante del equipo.

: Compuesta por los siguientes dos dígitos, que indican el fabricante del equipo. Número de serie : Son los seis dígitos siguientes, e indican el número de serie del teléfono (SNR).

: Son los seis dígitos siguientes, e indican el número de serie del teléfono (SNR). Código verificador: Es el último dígito del IMEI, y se trata de un número con el que se verifica que el IMEI es correcto.

Cómo saber qué IMEI tiene mi móvil

Para prevenir futuros contratiempos es muy importante que sepas el IMEI de tu móvil y lo tengas anotado en cualquier parte. El IMEI lo encontrarás en la caja de tu dispositivo o impreso en su parte trasera. Pero si por alguna razón no puedes encontrarlo, es suficiente con realizar una llamada al código *#06# para que te aparezca el IMEI en pantalla.

Aunque es un poco más complicado, también puedes encontrar el IMEI el menú de Ajustes de Android. Sólo tienes que entrar en Información del teléfono, y allí ir a la sección Estado. En ella encontrarás otra opción que es la de mostrar el IMEI. Ten en cuenta que el camino puede variar ligeramente dependiendo de la capa de personalización que le ponga a Android cada fabricante.

En tu iPhone también lo puedes encontrar entrando en Ajustes. Una vez dentro elige la opción General, y allí pulsa sobre Información. Irás a un panel en el que se te dan varios datos sobre tu teléfono móvil, incluido su IMEI.

Imagen | John Karakatsanis

