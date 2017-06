Qué hacer si te roban el móvil

Los smartphones son nuestros compañeros inseparables en cualquier sitio al que vamos, y en ellos guardamos alguna de nuestra información más valiosa. Por eso, hoy te vamos a decir qué hacer en caso de perder tu móvil Android y qué recursos utilizar para minimizar los daños que puedas sufrir por ello.

Y es que tanto si lo pierdes como si te lo roban, tus datos personales, tus fotografías más íntimas, tus datos bancarios o tus perfiles de redes sociales y de cualquier otra app que tengas instalada podrían quedar expuestos. Por eso es importante que tengas en mente cuales son tus posibilidades en el caso de robo o extravío.

Encuentra, bloquea y resetea tu móvil

Android Device Manager es una herramienta con la que Google te permite geolocalizar tu móvil, emitir un sonido para comprobar si lo tienes cerca o incluso bloquearlo o borrar todos los datos que tengas en él en el caso de que confirmes que lo has perdido o te lo han quitado. Es por lo tanto la primera herramienta a la que tienes que acudir en cuanto no lo encuentres.

Cuando entres a la página web del servicio verás la pantalla que tienes en captura. Por una parte, en la zona central de la pantalla se localizará automáticamente tu móvil y se mostrará el sitio exacto en el que está. En la izquierda tienes una columna con la información del móvil como su batería o la red a la que está conectado, así como una serie de opciones en la parte inferior.

La primera opción es la de Reproducir sonido, y si pulsas en ella tu móvil empezará a sonar. De esta manera, si lo tienes cerca lo podrás localizar inmediatamente. Debajo de esta opción tienes un botón Habilitar opciones bloqueo y borrado, y si lo pulsas te aparecerán las opciones de bloquear y borrar tu móvil.

Si pulsas sobre la opción de bloquear te aparecerán dos campos que puedes rellenar. Por una parte puedes escribir un mensaje que aparecerá en la pantalla del móvil cuando esté bloqueado, y por otra un número de teléfono. El objetivo es que puedas indicarle a quien lo pueda haber encontrado en caso de pérdida que te pertenece y te pueden localizar en el número que pongas, y en el caso de que te lo quiten siempre puedes hacer un poco la puñeta bloqueándolo.

En el caso de que pulses sobre la opción Borrar, la página te mostrará un menú en el que sólo tendrás que pulsar el botón verde Borrar para confirmar el borrado. También te explica que el borrado se efectuará cuando el móvil se conecte a Internet, y que para volver a utilizar el dispositivo tendrás que introducir primero tu cuenta de Google. Haciéndolo Google formateará de fábrica tu móvil eliminando todo lo que tengas en él y en la tarjeta microSD.

Apple también tiene una herramienta igual para sus dispositivos. Se llama Buscar mi iPhone y viene preinstalada a partir de iOS 9. Asegúrate de tenerlo instalado accediendo desde "Ajustes > iCloud > Buscar mi iPhone". Para utilizar en la herramienta sólo ve a la web de Buscar mi iPhone e introduce tu ID de Apple y contraseña.

Las funciones son prácticamente las mismas. Por una parte puedes hacer que el teléfono reproduzca un sonido para localizarlo con el modo Reproducir Audio, y por otra tienes un Modo perdido con el que bloqueas el teléfono. En este caso sólo puedes introducir un número de teléfono para que te llamen. También tienes la opción Borrar iPhone para formatearlo por completo.

Llama a tu operador para bloquear la SIM

Aunque hayas bloqueado o formateado tu móvil, dentro de él seguirá quedando una tarjeta SIM que quien lo tenga en su poder podrá extraer y utilizar. Por eso, para evitar que alguien la utilice para llamar y escribir mensajes que luego te cobrarán a ti, también es vital llamar a tu operador para pedir el bloqueo de la SIM.

Para ello, aquí te dejamos una lista con los números de teléfono de atención al cliente de los principales operadores móviles de España. También puedes localizar métodos de contacto con sólo buscar en Google "Atención al cliente (nombre de tu operador)".

Amena : Llama al 900 900 705 gratuito desde un teléfono Amena o al 900 901 460, también gratuito, desde cualquier otro teléfono.

Movistar : Llama al 1004 desde cualquier teléfono.

Orange : Llama al 1471 gratuito desde un teléfono Orange o al 1414, también gratuito, desde cualquier otro teléfono.

Pepephone : Llama al 1212 gratuito desde un teléfono Pepephone o al 871 570 394, con el coste de cualquier otra llamada a fijo, desde cualquier otro teléfono.

Simyo : Llama al 121 gratuito desde un teléfono Simyo o al 900 802 244, también gratuito, desde cualquier otro teléfono.

Tuenti Móvil : No hay número de atención al cliente. Tienes una web con los métodos de contacto, o puedes hacerlo desde su app

Vodafone : Llama al 123 gratuito desde un teléfono Vodafone o al 607 123 000, con el coste de cualquier otra llamada a móvil, desde cualquier otro teléfono.

Yoigo: Llama al 622 desde un teléfono Yoigo o al 622 622 622, con el coste de cualquier otra llamada a móvil, desde cualquier otro teléfono.

Además de solicitar el bloqueo de la SIM, también puedes pedirle a tu operador el bloqueo total de tu teléfono móvil. Para eso tendrás que darle el IMEI del móvil, que es como su DNI, y que suele venir en la caja de tu teléfono.

Qué hacer cuando te roban el móvil en el extranjero

Si el robo o la pérdida del móvil te sucede cuando está en el extranjero las opciones son prácticamente las mismas. Las aplicaciones de Google y Apple te funcionarán igualmente, por lo que antes de volver a tu país puedes intentar geolocalizarlo y recuperarlo, y si no por lo menos te queda la tranquilidad de que aunque no lo vas a recuperar has podido bloquearlo.

Desde el extranjero también vas a poder llamar a tus operadoras utilizando los números de teléfono convencionales que tiene cada uno. Eso sí, acuérdate de marcar un +34 antes de llamar. Por ejemplo, si Vodafone tiene el número 607 123 000 para cualquier usuario cliente o no, podrás llamarles desde cualquier país marcando el +34 607 123 000. Los números acortados como el 123 no funcionan en el extranjero.

En Xataka Basics | Qué es la geolocalizacion por IP y cuanto revela de tu dirección física