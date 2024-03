He perdido el móvil: guía con pasos para comprobar si lo has perdido o te lo han robado, y qué hacer si te ha pasado

Vamos a explicarte qué hacer si crees que has perdido o te han robado el móvil, de forma que primero puedas comprobar qué ha pasado y luego puedas actuar en consecuencia. El móvil es el dispositivo donde hoy en día tenemos todos nuestros datos y conversaciones, por lo que perderlo puede ser algo muy serio y disruptivo, y que te lo roben puede ser peligroso.

Vamos a dividir este artículo en dos. Primero, vamos a darte una serie de consejos para comprobar si el móvil lo has perdido o te lo han robado, o si simplemente te lo has olvidado en algún sitio cercano donde puedas detectarlo. Luego, pasaremos a decirte qué hacer en el caso de que se haya perdido o te lo hayan robado.

Comprueba si lo has perdido u olvidado

Lo primero que vamos a hacer es una serie de comprobaciones a las que puedes recurrir en el momento que te des cuenta de que tu móvil no está contigo. Son comprobaciones que pueden ayudarte a determinar si has olvidado el móvil en casa, en algún sitio donde alguien lo ha encontrado, o si se te ha perdido o te lo han robado. Porque antes de bloquear teléfonos y tarjetas, es bueno saber que no está debajo del sofá o te lo han guardado en un restaurante donde lo dejaste sin querer.

Piensa dónde lo usaste por última vez

Nuestra vida está en nuestros móviles, y no hay nada más angustioso que creer que lo hemos perdido. Por eso, el primer paso siempre debe ser intentar mantener la calma y la cabeza fría. Respira, y piensa dónde utilizaste el móvil por última vez. ¿Cuándo fué la última vez que lo tuviste en la mano?

Si la última vez que lo usaste estabas en casa y te has dado cuenta en la calle de que no lo tienes, quizá es que se haya quedado en tu casa. Si estabas en un restaurante, quizá lo dejases allí y puedas llamar para preguntar si lo han visto. Si estabas en un bar o un pub, puedes hacer lo mismo, llamar por si alguien lo ha encontrado.

Llama a tu número

Si no lo localizas ni te acuerdas de dónde está, otra de las primeras cosas a hacer es llamar a tu propio número de teléfono. Simplemente pídele a alguien un teléfono o usa el fijo de casa y llama.

En el caso de que el teléfono esté cerca de ti, lo escucharás sonar y podrás localizarlo por el sonido. En el caso de que te lo hayas dejado en algún lado y alguien lo haya cogido o lo tenga cerca, lo descolgará y podrás hablar con esta persona para recogerlo.

Usa la función de encontrar tu móvil

En el caso de que una llamada no sea suficiente, debes saber que tu móvil tiene una función nativa para encontrarlo en el caso de que esté encendido. Es una función interna que tienen tanto Android como iOS, y que puedes utilizar para poder saber la ubicación exacta por GPS del lugar donde esta o estuvo conectado por última vez.

Si tu móvil es un Android, tienes que entrar en la web de google.com/android/find. En ella, tendrás que tener la sesión iniciada con la misma cuenta de Google que utilizas en el teléfono. Irás a una pantalla donde se ubicará en el mapa la última vez que el móvil estuvo conectado a Internet, y tendrás opciones como la de hacer que suene.

Si tu móvil es un iPhone, entonces tienes que ir a la web de iCloud e iniciar sesión con tu cuenta de Apple. Una vez en la web de iCloud, tienes que entrar en el apartado Buscar icloud.com/find. Esto te llevará a una lista con tus dispositivos registrados con tu cuenta de Apple, y al pulsar en uno podrás ubicarlo en el mapa. También tienes la opción de poder hacer que emita sonidos.

Además de eso, tanto Alexa como Siri o Google Assistant tienen funciones de encontrar dispositivo. Esto quiere decir que si está en casa, podrás usar tu altavoz inteligente u otros dispositivos conectados para encontrar tu móvil.

Qué hacer si pierdes o te roban el móvil

Vale, lo has intentado pero no encuentras el móvil. O lo que es peor, ves que está en un sitio donde no debería, por lo que posiblemente alguien te lo haya quitado. En cuanto detectes que lo has perdido o te lo han robado, entonces toca pasar a la acción, y tienes varios pasos a dar.

Intenta bloquear y/o restablecer el móvil remotamente

Si tienes un móvil Android, en el servicio de google.com/android/find también tienes opciones para bloquear o restablecer tu dispositivo. Si lo bloqueas, pasará a pedir un PIN, patrón o contraseña y se cerrará tu cuenta de Google, además, mientras está bloqueado puede seguir localizándose. Y si lo restableces de fábrica, el móvil se formateará borrando todos tus datos para que nadie pueda usarlos.

Si tienes un iPhone, en el servicio de localización de dispositivo te permite activar un Modo Perdido. Cuando haces esto, el iPhone queda bloqueado, pero puedes mostrar un mensaje en pantalla y un número de teléfono para que quien lo encuentre de buena fé pueda llamarte, y si lo han robado no puedan usarlo. También tienes la opción Borrar dispositivo para formatearlo borrando todos tus datos para que nadie pueda usarlos.

Cierra las aplicaciones importantes de forma remota

Uno de los mayores peligros que tiene el que alguien tenga tu móvil es que pueda cotillearte o hacerse pasar por ti en redes sociales y apps de mensajería, accediendo a datos y conversaciones privadas. Para evitarlo, muchas de ellas tienen la opción de cerrar sesión en un dispositivo de forma remota.

El cómo hacerlo depende completamente de cada uno de los dispositivos, pero lo normal es que haya un apartado de Dispositivos o Sesiones activas, o nombres parecidos. Haciendo esto desde la versión web o de escritorio de una red social o app de mensajería podrás hacer que la sesión se finalice en uno de los dispositivos donde la tengas abiertas.

Haciendo esto, vas a forzar que quien tenga el móvil tenga que volver a iniciar sesión si quiere usar la aplicación. Y claro para hacerlo necesitará tu contraseña, y aunque puede que la tengas en un gestor del móvil, si también cierras remotamente la sesión en él no tendrá manera de entrar. Aunque hayas restablecido el móvil remotamente, es importante dar este paso de cierre remoto en todas las apps que puedas por seguridad, por si el restablecimiento falla.

Llama a tu operador para bloquear la SIM

Una vez hayas bloqueado o restablecido el móvil, o hayas cerrado remotamente las aplicaciones importantes, dentro del dispositivo todavía tendrás tu SIM, y quien la tenga puede llamar con tu tarifa. Por eso, para evitar que se use para llamar o enviar mensajes que luego te cobren a ti, llamar a tu operador para pedir el bloqueo de la SIM en cuanto puedas.

Simplemente vas a tener que llamar al número de atención al cliente de tu operador, y explicarle que has perdido o te han robado el móvil, y que quieres desactivar tu SIM por seguridad. Después, tendrás que solicitar que te den otra SIM distinta con el mismo número.

Y además de solicitar el bloqueo de la SIM, también puedes pedirle el bloqueo total de tu móvil a tu operador. Para eso tendrás que darle el IMEI del móvil, que es como su DNI, y que suele venir en la caja de tu teléfono.

Desactiva tarjetas bancarias vinculadas

Si tienes vinculada tu tarjeta de crédito o de débito en el sistema de pagos del móvil, también es importante contactar con tu banco para cancelarlas. Vamos, igual que si pierdes la cartera, mejor cancelar las tarjetas de pago para que nadie puedas utilizarlas por ti.

Cambia tus contraseñas

Si el móvil no se restableciese correctamente, posiblemente haya iniciadas sesiones en muchas páginas web. Por eso, también es recomendable cambiar tus contraseñas de todos los servicios importantes que tengas vinculados a tu dispositivo. Esto es algo que casi siempre podrás hacer desde la versión web.

Cuando hagas esto, las páginas web o aplicaciones en las que hayas cambiado la contraseña detectarán el cambio, y se cerrarán en el teléfono pidiendo introducir la nueva contraseña. Además, también deberías cambiar la contraseña de otros servicios que quizá no tengas instalados en el móvil, pero donde hayas cometido el grave error de repetir la contraseña de otros que sí estén.

Denuncia la pérdida o robo a la policía

Por último, también deberías denunciar la pérdida o el robo de tu móvil a la policía. Para hacerlo, vas a tener que llevar un documento de identidad que te identifique, así como algún papel con el que confirmar que el dispositivo perdido es tuyo.

Lo mejor de esto es que si sabes el código IMEI de tu teléfono, quizá la Policía pueda intentar averiguar dónde se encuentra o a bloquearlo de una manera más efectiva. En cualquier caso, la denuncia siempre es importante, y si así apareciese en algún lado o lo consiguiesen encontrar, te lo podrán devolver.

Imagen de portada | pixabay.com

En Xataka Basics | Cómo configurar tu cuenta de Google para proteger al máximo tu privacidad