Consejos configurar tu móvil para alargar la duración de su batería: tanto en un apagón como si estás fuera de casa sin enchufe

Vamos a darte una serie de consejos para alargar la batería de tu móvil cuando no hay electricidad. Ya te hemos dicho cómo cargar la batería de tu móvil si no hay electricidad, pero en el caso de que esto no sea una opción, los consejos de hoy te ayudarán a que se gaste lo mínimo posible.

Aunque soy consciente de que no siempre va a ser posible que hagas todo lo que te aconsejamos, nunca está de más saber estos métodos. Así, llegado el momento en el que sea necesario, sabrás qué cosas puedes hacer para alargar la batería del dispositivo, y podrás decidir cuáles de ellos puedes usar.

Estos consejos los hemos orientados a casos como el de un apagón en tu casa, aunque también te van a servir para cuando estés fuera y no tengas un enchufe cerca. Y recuerda, si crees que nos hemos dejado algo puedes decirlo en los comentarios para que todos los lectores puedan beneficiarse de los conocimientos de nuestros xatakeros.

Activa el modo de ahorro de energía

Casi todos los móviles, tanto Android como los iPhone, tienen un modo de ahorro de energía o bajo consumo. Estos modos reducen temporalmente la actividad en segundo plano, y te ayudará a que el móvil gaste menos batería y esta pueda durarte más tiempo.

Entre los procesos que el móvil va a limitar están comprobaciones de correo electrónico, la frecuencia de actualización de pantalla, algunos efectos visuales o descargas automáticas. Con todo, la idea es que el móvil haga menos cosas de fondo sin que lo sepas, y así ahorrar batería.

Brillo de pantalla y modo oscuro

El brillo de la pantalla es una de las cosas que más batería gastan en tu móvil, y por eso limitarlo es vital para que tu batería dure más. Por eso, aunque si activas el modo de ahorro de energía lo normal es que se reduzca el brillo de tu pantalla, es aconsejable que también intentes reducirlo un poco más a mano. Justo para poder ver. Cuando menos brillo haya, menos batería gastarás al usarlo.

También es muy recomendable activar el modo oscuro siempre que puedas y en todas las aplicaciones que puedas. Así, la interfaz de tu móvil y de tus apps usará tonos oscuros en vez de claros, emitiendo menos luminosidad y ahorrando batería.

Desactiva conexiones innecesarias

También debes intentar desactivar conexiones innecesarias. Esto quiere decir apagar el WiFi, Bluetooth, NFC e incluso el GPS del móvil, ya que son elementos que están en constante actualización y eso hace que gasten batería.

El Bluetooth y NFC son la parte fácil, a no ser que tengas vinculado un reloj al móvil por la primera. Los datos son mejor que el WiFi, y el GPS está todo el rato enviando tu posición, o sea que al desactivarlo ahorrarás mucha batería. Mantén estos elementos desactivados durante el tiempo que quieras alargar al máximo tu autonomía.

Si no hay cobertura: modo avión

Si tu móvil no tiene cobertura, el esfuerzo de que la esté buscando continuamente hará un gasto extra de batería. Por eso, en esos casos lo mejor es activar el modo avión cuando no tengas datos. Eso hará que puedas mantener al máximo tu batería sin ese consumo extra.

Si quieres, puedes ir quitando el modo avión de vez en cuando para ver si te ha llegado señal, pero si no es así vuelve a ponerlo. Y claro, cuando quieras un modo extremo para ahorrar batería, también puedes activarlo aunque tengas cobertura, y desactivarlo solo cuando vayas a usar el móvil.

Desactiva sincronizaciones automáticas

Siempre que puedas, desactiva las sincronizaciones automáticas de las aplicaciones de tu móvil. Por ejemplo, las aplicaciones de correo electrónico, fotos o tu almacenamiento en la nube estarán todo el rato haciendo comprobaciones online para extraer nuevos datos y sincronizarlos, algo que gastará batería.

Quitando estas sincronizaciones, perderás cosas como que te lleguen automáticamente los correos electrónicos o que tus fotos se suban a la nube sin que pulses en la opción para hacerlo. Pero a cambio, podrás ganar un pequeño extra en la batería de tu dispositivo.

Usa mapas sin conexión

En Xataka Basics te hemos explicado cómo tener bajados los mapas de tu zona en tu Android o iPhone. Esto te va a permitir tener los mapas bajados al móvil y usarlos sin conexión. Por lo tanto, y aunque te hemos recomendado desactivar el GPS, si necesitas usar tu app de mapas, es aconsejable que tengas bajados los datos de tu área.

Haciendo esto, en vez de estar gastando batería tanto con el GPS como con los datos de Internet, ya no necesitarás usar los datos. Todo estará bajado al móvil y podrás usar Google Maps o Apple Maps sin conexión a Internet.

Usa lo mínimo la linterna del móvil

Si el apagón llega cuando sea de noche, estarás a oscuras. Eso quiere decir que es posible que tengas que usar tu móvil como linterna. Esto se hace con el flash de la cámara, y vas a tener una muy buena iluminación, aunque a costa de gastar bastante batería.

Pero aunque el apagón te fuerce a hacerlo, intenta usar la linterna lo mínimo posible, y solo en momentos puntuales. Vamos, que lo mejor es usarla durante unos segundos cuando necesites localizar cosas, pero luego apagarla de nuevo otra vez en lugar de dejarla encendida.

Cierra apps en segundo plano

Normalmente no se recomienda ir a la pantalla de las apps que tienes abiertas en segundo plano e ir cerrándolas, porque al volver a abrirlas acabarás gastando más batería que si las tienes abiertas. Además, el sistema operativo de tu móvil las va a gestionar si problemas para que no gasten demasiado.

Sin embargo, en casos extremos quizá puedas optar por cerrar las apps en segundo plano, o por lo menos esas que no vayas a utilizar. Eso sí, recuerda que es importante no volver a abrirlas, porque si no acabarás gastando más de lo que has ahorrado.

Usa el modo avión

Pero para ahorrar batería, lo más recomendable es intentar no usar el móvil si no es estrictamente necesario. Y durante el tiempo que no lo uses activar el modo avión, para que así el móvil simplemente ni haga nada ni se conecte a Internet, alargando al máximo la vida de su batería.

En Xataka Basics | Cómo prepararte para posibles apagones: los principales consejos para estar preparado