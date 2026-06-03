Esta máquina para hacer helados, sorbetes o granizados es perfecta para cocinas pequeñas. Y no llega a 100 euros

No sé en tu comunidad, pero aquí en Andalucía hace ya un calor terrible. Combatirlo con agua o cualquier refresco fresquito está bien, pero mucho mejor con un helado o un granizado. Si eres de los que prefiere hacerlo en casa y no tener que ir a comprarlo a la calle, lo puedes tener mucho más fácil con esta heladera que nuestros compañeros de TikTok han encontrado en AliExpress: se queda en apenas 98,35 euros con el cupón 'XATAKAES10'.

Máquina para Hacer Helados Teendow KF-2501U1 con 8 Programas Preestablecidos, Función de Autolimpieza, Funciones de Mezcla y Remolino, Modelo de Encimera para el Hogar PVP en AliExpress (con cupón) — 98,35 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Una heladera con 8 funciones diferentes y fácil de limpiar

@xataka.seleccion Ya soy adulto y puedo comprarme la heladera que siempre quise 😭 Aprovechando el Summer Sale de AliExpress (hasta el 10 de junio), me he encontrado esto: 🍦 Heladera Teendow 👉🏼 8 programas para hacer: heladossorbetesyogur heladogranizados y más📲 Panel frontal súper fácil de usar (con dibujitos incluidos 😌) ✨ Función para texturas más cremosas 🧼 piezas aptas para lavavajillas 📖 incluye libro de recetas 💸 Precio: 108€ 👉🏼 con el código XATAKAES10 se queda en 95€ 💥 Y ojo, porque hay MUCHAS más ofertas en el Summer Sale 🔗 Links en bio #Aliexpress #Chollos #Verano #Helados #Ofertas ♬ sonido original - Xataka Selección

Poder hacer helados, granizadas o sorbetes en casa no solo es cómodo y más sano, sino que también te permite elegir el sabor (o sabores) que más te apetezcan en ese momento. Casi seguro que en algún momento de tu infancia has soñado poder hacer esto tú mismo y una heladera como esta de la marca Teendow lo puedes hacer (sin gastar demasiado, además).

Esta heladera, llamada Teendow KF-2501U1, es un electrodoméstico bastante compacto que no nos va a robar mucho espacio de la cocina. Tiene 8 funciones diferentes y, además, muy intuitivas de usar: cada una tiene un pequeño dibujo de su utilidad. Además, cuenta con otra función diferente para limpiarse y sus piezas son aptas para el lavavajillas, lo que siempre es muy útil.

Viene con tres vasos de helado diferentes, lo que es muy útil para almacenar nuestros postres. Y, por cierto, incluye un libro de recetas que nos ayudará a coger ideas para preparar bebidas o helados este verano.

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Imágenes | AliExpress, American Heritage Chocolate

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