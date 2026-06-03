Nvidia acaba de presentar el chip definitivo contra Intel y AMD. Hay un problema: Windows

El procesador de Nvidia para PC es el “que viene el lobo” de la tecnología de consumo. La compañía ha sido la referencia durante años en GPU para jugadores y coqueteó con los SoC gracias a los chips Tegra (que son los que dan vida tanto a Nintendo Switch como a Nintendo Switch 2), pero para ordenadores seguían sin encontrar el camino para conseguir equipos con unas tripas 100% Nvidia.

Eso acaba de cambiar con la presentación de los chips RTX Spark. Se trata de un SoC que ataca directamente el binomio PC Windows = CPU de Intel o de AMD, uno que se coloca como la alternativa para esas opciones tradicionales y que está diseñado específicamente para competir por el corazón del PC de consumo. Concretamente, por los portátiles.

Ahora bien, aunque Microsoft y Nvidia llevan unos días generando expectación y apuntando que es la nueva era del PC, hay un problema.

Windows.

El freno ya no es el silicio, puede ser Windows

La teoría es muy interesante. RTX Spark combina una CPU Grace de hasta 20 núcleos que ha desarrollado junto a MediaTek (curioso esto) con una GPU RTX Blackwell de 6.144 núcleos. TSMC (como no podía ser de otra forma) ha dado vida al chip en una litografía de 3 nanómetros. No sólo es potente, sino que cuenta con hasta 128 GB de memoria unificada (el mismo diseño que vemos en los Apple Silicon) y una interfaz NVLink que permite que la comunicación entre RAM, CPU y GPU sea muy, muy rápida.

Nvidia habla de renderizar escenas 3D pesadas en los portátiles, ejecutar modelos de 120.000 millones de parámetros y, al mismo tiempo, ejecutar juegos a 1.440p por encima de los 100 FPS con DLSS y ray tracing. ¿Lo mejor? Que Jensen Huang se plantó en la conferencia del Computex mostrando esto en portátiles muy delgados y ligeros. Es la misma estrategia que sigue Qualcomm.

La propia Microsoft ya ha presentado un Surface con RTX Spark y es una arquitectura que tiene muchísimo sentido en el universo de los actuales portátiles ligeros, pero potentes… y también en equipos de escritorio del estilo de un Mac mini o de un Mac Studio. Y, por comparar con la industria más tradicional de PC, se estima que la GPU se mueve en el rango de una RTX 5070 para portátiles.

A falta de probarlo, es innegable que tiene buena pinta y que, aunque haya datos que no son tan favorables (como el ancho de banda si se compara contra lo más potente de Apple), es una buena adición a un segmento en el que, si nos salíamos de la dupla Intel/AMD, la única que estaba intentándolo era Qualcomm con dispositivos como el Snapdragon X Elite.

Y ahí está la clave: RTX Spark, al igual que los chips de Qualcomm, está enfocado a ser el corazón de un Windows que está en su momento más brillante. Porque RTX Spark es un chip con arquitectura ARM y, si bien en tareas ofimáticas Windows ARM se mueve bien, bajo tareas más exigentes es cuando comienza a no estar a la altura.

El sistema de Microsoft, que ellos mismos saben que no se encuentra en su mejor nivel de popularidad debido a todo el tema de las funciones con IA tiene muchas carencias en su versión ARM cuando se trata de jugar, precisamente lo que está promocionando Nvidia. Tampoco es el mejor optimizado en equipos portátiles, algo que se está viendo con las máquinas tipo Steam Deck.

El corazón del nuevo Surface

Lo estamos viendo en los últimos años con los PC‑consola de Asus, MSI o Lenovo: el hardware acompaña, pero Windows lastra la experiencia de forma notable. La paradoja es que la Steam Deck, siendo la menos capaz sobre el papel, suele ser más recomendable precisamente porque evita Windows y se apoya en un sistema mucho más afinado para ese formato.

Con RTX Spark, las dos compañías afirman que llevan mucho tiempo trabajando para resolver esos problemas y hacer que esta vez, Windows sobre un chip ARM se sienta diferente con soporte para juegos con anticheat y nativo para agentes personales. Veremos en la práctica qué termina llegando, pero aquí hay dos cosas claras.

La primera es que Microsoft gana un hardware agresivo para competir de tú a tú contra Apple en el terreno de los portátiles muy potentes y con batería de larga duración. La segunda es que Qualcomm ya no está sola en ese corral y ahora será muy interesante ver con qué hardware responde.

Porque Nvidia ya tiene el chip, el ecosistema CUDA y acuerdos con todos los fabricantes, así como el espaldarazo de la gigante TSMC. El eslabón "débil", por tanto, no es el silicio, es un Windows sobre ARM que ha mejorado mucho estos últimos años, pero que es el elemento que más va a tener mucho que demostrar.

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