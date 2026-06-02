China quería su propia Nvidia. Ahora quiere algo diferente: está reinventando sus chips de IA desde cero

Cambricon Technologies es una compañía esencial en los planes de China para disputar a EEUU su liderazgo en inteligencia artificial (IA). Aunque no es tan conocida como Huawei o Moore Threads, esta es una de las empresas especializadas en el diseño de aceleradores para IA con un mayor potencial de crecimiento. Sea como sea, estas tres compañías son las alternativas más claras de China a Nvidia debido a que las tres ya han conseguido colocar soluciones competitivas en el mercado.

La estrategia prioritaria del Gobierno liderado por Xi Jinping persigue construir un ecosistema autosuficiente y capaz de romper el dominio de Nvidia en el mercado. No obstante, como recoge SCMP, en el centro de esta rivalidad hay un debate de diseño fundamental: ¿debe China seguir apostando por las GPU o es preferible que dé el salto hacia la tecnología ASIC (Application-Specific Integrated Circuit o circuito integrado de aplicación específica)?

Los chips ASIC han sido diseñados para llevar a cabo una sola tarea concreta, a diferencia de las GPU y las CPU, que son de propósito general. Su principal ventaja es la eficiencia. Y es que al estar optimizados para una función específica, consumen menos energía y son más rápidos en esa tarea. Aun así, tienen una desventaja: su rigidez. No pueden ser reprogramados para llevar a cabo otra función, por lo que el debate que hemos planteado unas líneas más arriba tiene todo el sentido.

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La convergencia parece inevitable

Las grandes compañías de tecnología chinas que eligen los chips ASIC para IA ganan rendimiento en sus modelos concretos, pero quedan atadas a una arquitectura que no se adapta bien si cambia el tipo de carga de trabajo. Este es el problema de este enfoque. Un informe elaborado por Morgan Stanley y publicado el pasado 8 de mayo deja clara la dinámica del mercado: prevé que Huawei capture el 62% del mercado chino de los aceleradores de IA en 2026, seguido de Cambricon Technologies con un 14%.

Los pesos pesados de los chips ASIC están incrementando su relevancia y su volumen en China

Entre las grandes tecnológicas con chips propios, Baidu y Alibaba se sitúan en torno al 5% cada una. En cualquier caso, de una cosa no cabe duda: los pesos pesados de los chips ASIC están incrementando su relevancia y su volumen en China. Y en gran medida lo están consiguiendo debido a que la brecha de rendimiento entre los chips chinos y las GPU de Nvidia permitidas para exportación se ha reducido notablemente. Los datos de Morgan Stanley reflejan que las tarjetas Ascend 950 de Huawei y la Siyuan 690 de Cambricon Technologies superan en un 50% el rendimiento de la GPU H20 de Nvidia.

Zhang Haijun, un analista experto en semiconductores, sostiene que a medida que los modelos de IA se vuelven más complejos la frontera entre los ASIC personalizados y las GPU flexibles se vuelve cada vez más borrosa. Este escenario sugiere que la arquitectura ganadora podría acabar combinando elementos de ambos enfoques. Su Lian Jye, el analista jefe de la consultora Omdia, defiende que las empresas con capacidades de ingeniería de IA sólidas y un itinerario claro se benefician de los ASIC, mientras que las que manejan cargas de trabajo mixtas siguen inclinándose por las GPU de propósito general.

Por ahora, el impulso del mercado en China favorece claramente a los especialistas. A las empresas que apuestan por la tecnología ASIC. En parte por elección. En parte porque las sanciones no les han dejado otra opción.

Imagen | Enflame

Más información | SCMP

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