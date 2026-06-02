Ante la crisis de componentes, AMD tiene una solución muy inteligente: la estrategia de la vaca lechera

El mercado del hardware en 2026 está complicado no, lo siguiente. La crisis de las memorias ha provocado un efecto dominó que ha hecho que renovar un PC o montárselo desde cero sea casi un lujo. Ante esa situación, AMD ha decidido que el mejor ataque es una buena defensa. Su estrategia es llamativa: alargarla vida de lo que ya funciona.

Tiempos difíciles. Durante la celebración de Computex, AMD ha hecho varios lanzamientos que apelan precisamente a ese espíritu práctico y conservador. De hecho hay también una llamativa apuesta por la nostalgia y un mensaje claro: si necesitas actualizar tu PC, hay formas de hacerlo sin tener que pedir una segunda hipoteca.

La nostalgia hecha procesador. Para empezar, AMD ha relanzado el Ryzen 7 5800X3D con una "10th Anniversary Edition". Es un lanzamiento llamativo porque estamos ante un chip para Socket AM4 que como bien indica su nombre ya se lanzó hace 10 años. Se vende a 349 dólares y con él se busca atraer a los usuarios que no quieren dar el salto al Socket AM5 y prefieran optar por un chip que era lo más de lo más hace una década. Obviamente ya no lo es, pero sigue siendo una propuesta interesante para cierto sector de usuarios.

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La opción razonable. El verdadero protagonista es el nuevo AMD Ryzen 7 7700X3D, un procesador para zócalo AM5 que se lanza a un precio de venta recomendado de 329 dólares. Sus 104 MB de caché en total lo hacen más que apto para equipos gaming, y se sitúa como una alternativa muy interesante al tope de gama, el 7800X3D.

Alargando la vida de la placa. AMD sabe que no es el mejor momento para actualizar equipos desde cero, así que ha dado una noticia tranquilizadora: el soporte oficial para el socket AM5 se alargará hasta 2029, tres años más de lo previsto. Es una forma de extender la validez de una plataforma que sigue teniendo sentido, sobre todo con la situación actual del mercado.

Una gráfica peculiar. Contábamos hace poco cómo por primera vez en 30 años Nvidia previsiblemente no presentará nuevas GPUs para gamers en 2026. AMD sí que tiene una novedad: la Radeon RX 9070 GRE, que contará con 12 GB de memoria GDDR6. Sale a 549 dólares y cuenta con un 22% más rendimiento que la RTX 5060 Ti de 16 GB. No es exactamente un chollo, pero da algo que en estos tiempos es de agradecer: opciones.

Obsolescencia desprogramada. En esta feria Computex 2026 parece confirmarse que la industria está frenando la habitual obsolescencia programada, y lo hace por pura necesidad económica. El ahorro se ha convertido en prioridad a la vista de la situación, y el segmento del PC se aleja de momento de la búsqueda del "más rápido y mejor".

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