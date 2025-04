MSI Claw 8 AI+, análisis: potencia bestial que ha conseguido que me olvide de cualquier otra consola

Los PC consolizados no son nada nuevo, pero es evidente que la llegada de Nintendo Switch fue un antes y un después. La tecnología por fin parecía estar lista para crear dispositivos con buenas prestaciones y una batería en condiciones para poder llevar una experiencia de sobremesa a cualquier parte. Empezaron a aparecer ‘clones’ con Windows y Android, pero la llegada de Steam Deck fue una revolución.

Su éxito es lo que convenció a los principales fabricantes de hardware para probar suerte en un mercado que cada vez tiene más jugadores y, tras la ASUS ROG Ally o la Lenovo Legion Go, vamos a analizar la MSI Claw 8 AI+ que, aparte de un nombre enrevesado, tiene algo que la diferencia de todos sus rivales: un corazón de Intel.

Tras una primera versión bastante polémica por su rendimiento, MSI e Intel han echado el resto con unos Intel Core Ultra Serie 2 que por fin plantan cara a una AMD que estaba tan tranquila en el segmento de los handheld PC. Eso sí, tiene un precio: 1.000 euros.

Ficha técnica del MSI Claw 8 AI+



Lenovo Legion go TAMAÑO Y PESO 299 x 126 x 24 mm 795 gramos PANTALLA Panel IPS de 8 pulgadas Resolución FullHD+ de 1.920 x 1.200 píxeles Relación de aspecto 16:10 Refresco de 120 Hz 500 nits de brillo 100% sRGB VRR Táctil PROCESADOR Intel Core Ultra 7 258V 4 núcleos a 4,8 GHz 4 núcleos a 2,2 GHz GPU Intel Arc 140V RAM 32 GB totales Comparte 16 GB para VRAM LPDDR5X a 8.533 MHz ALMACENAMIENTO 1 TB SSD NVMe PCIe Gen4 Ampliación por microSD SSD intercambiable CONTROLES y botones Sticks Hall Gatillos Hall Dos bumpers A, B, X, Y Botón de MSI Center Botón de configuración rápida Cruceta Botones macro traseros Giroscopio AUDIO 2 altavoces de 2 W ALIMENTACIÓN Y BATERÍA Batería de 6 celdas 80 Whr Adaptador de 65 W Conectividad inalámbrica WiFi 7 Bluetooth 5.4 CONECTIVIDAD física Jack de 3,5 mm Dos USB-C Thunderbolt 4 SOFTWARE Windows 11 Home PRECIOS 949 euros con 512 GB 999 euros con 1 TB





Diseño sin alardes, pero sí con asteriscos

Algo que me encanta de estas máquinas es que tantas opciones en el mercado permiten que cada usuario elija la que más le convenga. Todas se pueden conectar a una pantalla externa para ofrecer una versión de sobremesa, pero su hardware difiere, permitiendo una mayor o menor versatilidad en función de nuestras preferencias.

Nintendo Switch permite desacoplar los controles para poner la pantalla en una mesa, la Steam Deck es un formato estrictamente portátil, el Lenovo Legion Go es como Switch, pero con uno de los mandos convirtiéndose en ratón, y el MSI Claw 8 AI+ no quiere complicarse la vida: es un formato portátil.

No tenemos mandos que se separan ni una patilla en la parte trasera para apoyarla en la mesa mientras jugamos con un mando Bluetooth, es mucho más sencillo (y menos mal, porque el precio aumentaría aún más si ofreciera más formas de jugar).

También se olvida de paneles táctiles y ese tipo de alternativas que encontramos en otras opciones: tenemos dos sticks, los botones clásicos frontales, los bumpers y gatillos, un par de botones programables traseros y la cruceta. Fin de la historia. Y me parece genial por lo que digo: si queremos más opciones, tenemos alternativas.

Entre manos, los materiales se sienten de calidad, con plásticos con muy buen acabado, unos botones que ofrecen una pulsación genial y unos sticks y gatillos con efecto Hall que se comportan y responden de maravilla. Hay que acostumbrarse porque el recorrido de los gatillos es algo corto y los sticks tienen una zona muerta generosa, pero esto último es algo que podemos ajustar a placer con el software indicado.

No sería de MSI, y no sería gaming, si no tuviera RGB en algún lado, y aquí esa característica está en el anillo que rodea los sticks. Podemos activar o desactivar esta iluminación a placer, pero también ilumina los botones A, B, X, Y y me gusta para cuando juego con poca luz. La cantidad de batería que consume tampoco es reseñable, por lo que lo he dejado activado todo este tiempo de pruebas.

En general, el dispositivo se siente sólido, los altavoces están ubicados en una zona excelente, los puertos también y los botones traseros que no he usado demasiado tienen un buen tacto y activación. El problema es que, la ergonomía podría pulirse algo más de cara a siguientes generaciones. Me explico.

La zona inferior es curva, lo que casa genial con la palma de las manos, pero estamos hablando de un dispositivo grande y pesado con sus 795 gramos, algo que no me importa demasiado pero sí habría estado bien que los agarres fueran algo más prominentes. Steam Deck parece un armatoste debido a ese diseño tan enorme de los agarres, pero en cuanto la tienes entre manos, el peso tan bien repartido y la forma en la que la mano envuelve el dispositivo permite que juegue comodísimo durante horas.

En el caso del MSI, al ser más grande y pesado, quizá el peso podría haberse distribuido de otra forma para que la sensación al jugar sea diferente. Además, debido a su tamaño, considero que los botones A, B, X, Y podrían haber estado algo más abajo. Usuarios con manos grandes no tendrán problema con la configuración elegida, pero otros con manos más pequeñas sí podrían estar incómodos.

Por lo demás, el conjunto se siente extremadamente sólido. No hay chasquidos del plástico, no hay botones con tacto gomoso cuando los apretamos y se nota que MSI lleva mucho tiempo haciendo hardware. Los dos USB-C Thunderbolt 4 (podemos conectar una pantalla o una eGPU) están en la parte superior junto a una ranura para microSD, tenemos jack de auriculares, botón de encendido con lector de huella y no tapamos ni las entradas ni las salidas de aire.

En construcción, más allá de esa distribución de pesos o una pequeña mejora en ergonomía que no le vendría mal, es un producto a la altura del precio. Eso sí, por los 950 euros que cuesta, echo de menos que incluya una funda protectora. No tiene que tener huecos para carga como vemos en la competencia o estar extremadamente bien acolchada, pero una funda de transporte se habría agradecido. Porque existe, pero por 40 euros extra.

Pantalla con un ‘check’ en casi todos los apartados

En un PC consolizado, todos los apartados deben ser equilibrados para que la experiencia sea óptima. La pantalla es un punto importante porque si se pasan con sus características y el hardware no da de sí, es un elemento infrautilizado, pero si la resolución o el refresco escasean, la experiencia tampoco es buena.

La pantalla refleja un poco más de la cuenta...

En este caso, MSI ha optado por incluir casi todo lo que podríamos pedir a una pantalla de este estilo, pero también tiene una cuestión… curiosa. Primero, las buenas noticias: tiene tasa de refresco variable, cuenta con 120 Hz para que juegos de hasta 120 FPS se sientan genial entre manos (y es una pasada ver títulos a esa tasa en un dispositivo portátil) y sus 8 pulgadas permiten verlo todo con claridad.

De resolución no anda corta, pero me refiero a ella cuando hablo de esa decisión peculiar. Tenemos un panel de 1.920 x 1.200 píxeles, lo que nos da una relación de aspecto 16:10. Es la misma que tiene la Lenovo Legion Go y es un aspect-ratio que sí, en la mayoría de juegos nos permite aprovechar la pantalla completa, pero hay títulos actuales que no son compatibles. ‘Death Stranding’, por ejemplo, entre algunos otros.

Ese extra de resolución respecto a 1080p también implica más consumo de recursos y un mayor gasto energético, pero ahora iremos con ese tema. El panel es IPS-level y se ve ciertamente bien. Los ángulos de visión son correctos para una pantalla con esta tecnología, los colores son vivos y el brillo es más que correcto. Si sensor de brillo automático, pero es rápido de configurar gracias al software de MSI o a Windows. Ahora bien, hay un par de elementos mejorables.

El primero es que el acabado es brillante y los reflejos están a la orden del día. En un dispositivo de 950 euros, una pantalla mate como la de Steam Deck habría sido un punto muy positivo. El segundo puede ser algo relativo a mi unidad, pero es un panel IPS… y tiene un par de puntos en la parte inferior que, en escenas oscuras, evidencian un par de fugas de luz.

Aun así, no es algo tan notorio como en otros paneles IPS y, aunque debo comentarlo, también considero que es un panel a la altura y que no hace falta que todos los dispositivos de este tipo monten paneles OLED que sí, son superiores en calidad general, pero también encarecen el conjunto.

Sonido con pegada

Para completar la experiencia multimedia, tenemos una buena pareja de altavoces. Es la típica de 2 x 2 W que, sin embargo, suenan especialmente bien. La ubicación es perfecta porque no la vamos a tapar en ningún momento con nuestras manos, apuntan directamente a nuestra cabeza (algo que no ocurre en todos los PC consolizados) y el volumen no es excesivo, pero sí de calidad. Eso sí, mejor con auriculares si jugamos títulos exigentes en el modo de consumo más elevado, ya que los ventiladores pueden molestar.

La ubicación de los altavoces es perfecta

Y tiene vibración. MSI dice que es un sistema de vibración HD, pero lo cierto es que tampoco es que brille demasiado. De hecho, en alguna partida he estado tan inmerso que ni lo he notado y me he dado cuenta de que el juego en cuestión tenía vibración cuando he dejado el PC en la mesa un momento y me han seguido pegando.

Puedes configurar su potencia (por defecto viene al 50%) y te recomiendo que lo hagas si lo que quieres es disfrutar de este efecto. Yo lo he hecho, aunque sé que consume más batería.

Windows 11 con una suite de MSI que necesita pulido

La experiencia visual y física con el MSI Claw 8 AI+ es tremendamente positiva. El rendimiento de los juegos lo veremos más adelante, pero avanzo que también es tremendo. Ahora bien, MSI ha vuelto a caer en un punto en el que no sólo se tropezó en la generación anterior, sino contra el que se traban el resto de fabricantes que ofrecen una máquina de este tipo confiando en Windows.

Esta es la suite de MSI

Windows 11 es un sistema que consume recursos, que no está enfocado al rendimiento en juegos y que siempre debe estar corriendo de fondo, con un montón de notificaciones y subsistemas, estemos en la aplicación que estemos. Evidentemente, es lo más versátil, ya que podemos hacer lo que queramos en el sistema, pero no es una experiencia tan redonda como la que ofrecen sistemas con SteamOS.

Y este el menú rápido para realizar algunos ajustes. Las traducciones fallan

No sólo Steam Deck es un ejemplo de cómo debe ser el software de un PC consolizado, sino una Lenovo Legion Go S que también ha confiado en el software de Valve. El problema con los fabricantes que escogen Windows es que confían en que los programas que desarrollan específicamente para estas máquinas sea suficiente como para cambiar parámetros con agilidad, y no suele ser así. Me explico.

Windows 11 está corriendo en todo momento, pero en el frontal tenemos un botón que abre un menú rápido de ajustes (para escoger los modos de potencia, cambiar el brillo, grabar partida, conectarnos al chat de Xbox, por ejemplo) y realizar configuraciones muy básicas. Y otro botón abre la suite de MSI, un launcher de juegos desde el que podemos realizar una configuración más profunda de todos los elementos del sistema.

Podemos personalizar todos los parámetros de los controles, vibración, iluminación, activación de los gatillos, etc.

Podemos configurar la zona de activación de los gatillos, las zonas muertas de los sticks, la intensidad de la vibración, el giroscopio (tiene giroscopio, claro), el modo de rendimiento IA que detallaré más adelante y, como digo, cualquier parámetro. Y, cuando funciona, está genial. Repito: cuando funciona.

Porque no siempre lo hace. El menú rápido muchas veces no aparece cuando pulsamos, lo que nos invita a pulsar otras dos o tres veces para darnos cuenta de que hemos activado un bucle en el que, con retardo, ese menú aparecerá y desaparecerá de nuestra pantalla. Y el launcher de MSI más de lo mismo: suele aparecer a la primera, pero luego hay muchas veces que no responde.

Y aquí no queda otra que confiar en que el fabricante lo pula con parches. Y sí, en mis pruebas, estoy toqueteando constantemente esas opciones para cambiar de modo de energía, algo que en condiciones normales de uso no haría (en mi Steam Deck no lo hago tanto), pero precisamente por tener una Steam Deck y haber podido probar el resto de PC consolizados que han salido al mercado puedo decir que esa experiencia suave que ofrece la máquina de Valve no está en los PC que usan software propio sobre Windows. Al menos, no de lanzamiento.

Intel Inside. Bienvenida sea la competencia

Vamos con mi parte favorita del análisis del MSI Claw 8 AI+: el rendimiento en juegos. Ya voy avanzando que se trata de una grata sorpresa, sobre todo cuando la Claw 8 tenía un rendimiento bastante pobre con el Intel Core Ultra 155H. Ahora, tenemos una máquina que no sólo mira de tú a tú a las mejores de su segmento, sino que es un soplo de aire fresco en un mercado que AMD domina a placer.

Porque en el interior no tenemos un AMD Ryzen Z1, sino un SoC compuesto por una CPU Intel Core Ultra 7 258V y una GPI Arc 140V. El procesador tiene 8 núcleos (4 de rendimiento a 4,8 GHz y 4 a 2,2 GHz). Como RAM, 32 GB LPDDR5X a una una frecuencia de 8533 Mhz y un SSD NVMe de 1 TB de almacenamiento. Es una combinación impresionante que vuela en cualquier tarea.

El SSD tiene unas velocidades de 3.559 MB/s de lectura y 2.922 MB/s de escritura y, si nos metemos de lleno en las pruebas… viene lo complejo. Cuando pruebo una máquina de este tipo, me gusta realizar una autodetección de hardware, que sea el juego que, siempre con la resolución máxima y sin V-Sync, determine la mejor configuración visual para ejecutarse.

Juegos que sólo soportan 21:9 o 16:9 no se muestran a pantalla completa

Lo hago así porque considero que es una buena piedra de toque para ver el rendimiento en cada juego y, a partir de ahí, subir o bajar parámetros si queremos arañar más frames por segundo o si queremos anclarnos en 30 FPS, pero con algo más de calidad visual. Antes de nada, te dejo los test sintéticos de algunos juegos:

Benchmarks 8 W 17 W 30 W MODO IA Cyberpunk 2077 - Autodetección medio / InteL Xe 20 fps 40,25 fps 48,1 fps 40,42 fps Horizon Zero Dawn - Autodetección en bajo 17 fps 37 fps 52 fps 37 fps Red Dead Redemption 2 - Autodetección Media/Ultra 18,5 fps 40,8 fps 48,1 fps 37,4 fps

Los he probado en modo TDP de 17 W, en el modo de 30 W (es el máximo) y en el modo IA. Esta máquina no distingue entre si está enchufada a la corriente o no, por lo que no desbloquea un modo Turbo superior al de esos 30 W. Y el modo IA no sé muy bien cómo funciona.

Supuestamente, ajusta el TPD al vuelo para ahorrar batería mientras ofrece la mejor experiencia jugable. Es decir, que si va estable con 20 W, pues se pone a 20 W para no bajar a unos 17 W en los que pega tirones ni ir siempre a unos 30 W más chupones en batería.

Mueve el 'InZOI'. Cuando lo inicias, literalmente dice que tu GPU es muy pobre, pero luego es muy, muy estable

En mis pruebas, lo que veo es que ese modo IA, casi siempre, va a 17 W. En algún juego puntual sí he visto que va fluctuando entre más y menos potencia y, aunque la media de FPS es extremadamente similar a la que da el modo a 17 W, los frames mínimos son más altos. La experiencia es, en definitiva, mejor en modo IA que en el modo de 17 W.

Dicho esto, vamos con los juegos. Aquí me gusta jugar al mismo segmento en cada una de las pruebas, repitiendo en la medida de lo posible mis pasos para que el resultado sea lo más justo posible y tengo que decir que este hardware de Intel me ha sorprendido. Y para muy bien:

media de fps en gameplay 17 W 30 W MODO IA Spider-Man - alto / intel Xe 37 fps 46 fps 37 fps Cyberpunk 2077 - intermedio/alto / Intel Xe 35 fps 46 fps 37 fps Control - media 44 fps 46 fps 43 fps Death Stranding - Muy alto 39 fps 52 fps 39 fps FOrza Horizon 5 -Alto / intel XE equilibrado 62 fps 71 fps 61 fps RED DEAD REDEMPTION 2 - Media/ultra 38 fps 48 fps 37 fps

En el modo de 30 W, los juegos van perfectos, y van así teniendo en cuenta que no he activado la generación de frames en ningún título y que hay algunos muy exigentes. Cuando arranqué juegos como ‘Cyberpunk 2077’ o ‘Red Dead Redemption 2’ y vi que los parámetros visuales eran bastante altos (sin raytracing en el primero ni reflejos en el segundo, claro), pensé que el rendimiento sería cuestionable, pero me equivocaba.

El resto de juegos que he probado van sólidos como una roca en el modo de 30 W, a excepción de un 'Control' que no está nada optimizado ni para AMD ni para Intel: es territorio clarísimamente Nvidia. Aquí la sorpresa llegó cuando el rendimiento en 17 W y 30 W era tan parecido, pero siendo un juego tan exigente, que corra así con parámetros en medio y con resolución de renderizado de 1.400 x 900, me parece un logro.

Te dejo un vídeo en el que puedes ver tanto la configuración de estos juegos al detalle y su rendimiento en 30 W. Así también puedes hacerte una idea de cómo suenan los altavoces:

A 17 W, la experiencia ya cambia. Manteniendo los parámetros visuales sin modificar, hay veces que noto que da tirones, como problemas de frametime. Bajando algunos ajustes, la experiencia es mucho más sólida, pero definitivamente, en estos juegos con estos valores visuales y resolución nativa, 17 W se antojan cortos. Ahí sí nos va a tocar cacharrear si queremos ahorrar la máxima batería para tener una buena experiencia en el modo de 17 W.

Este rendimiento es una barbaridad

Tiene otro modo a 8 W que no sirve demasiado para títulos exigentes. En juegos muy bien optimizados sí puede dar un buen rendimiento, pero está más pensado para títulos como ‘Ori and the Blind Forest’, juegos de lucha 2D y ese tipo de experiencias. Juegos antiguos también van muy bien en este modo de 8 W, y es con el que ahorramos más batería.

¿Lo que yo hago fuera de las pruebas? Jugar a 30 W. Así no me tengo que preocupar en subir la potencia en títulos exigentes y en los que son menos demandantes, incluso a 30 W el PC se regula y va a menos potencia. ‘River City Girls’, por ejemplo, come unos 12 W incluso con el TDP configurado a 30 W. Aquí la muestra:

Ah, una espinita. Puede que te llame la atención que ‘Horizon Zero Dawn’ tenga los ajustes al mínimo en su test sintético y eso es porque no reconoce que el sistema tenga 16 GB de VRAM. Fue el primero que probé y pensé “madre mía, ya estamos con problemas de drivers”. Actualicé el software de Arc y… nada, seguía pensando que tenía únicamente 4 GB.

Luego probé otros títulos y en todos ellos sí me reconocen los 16 GB de memoria gráfica, por lo que asumo que es un bug del título de Sony, pero lo curioso es que, aunque el benchmark dice que no tenemos más de 4 GB de VRAM y que ya vamos a tope con esa cantidad, puedes subir parámetros sin problema.

Temperatura

Intel afirma que el SoC puede operar a una temperatura máxima de 100º y, aunque en otras máquinas portátiles me he acercado peligrosamente a esa cifra jugando en modo Turbo + conexión a la corriente, tengo que decir que las temperaturas de la MSI Claw 8 AI+ me han sorprendido.

En el modo a 30 W, si el juego es exigente, llega a los 80º con facilidad y se mantiene ahí la mayor parte del tiempo. Oscila en algunos momentos, con picos puntuales, pero en mis pruebas, las mayores temperaturas las he alcanzado, curiosamente, en ‘Death Stranding’ cuando toca cambiar entre una ciudad y campo.

En esos momentos, incluso en el modo de máximo rendimiento, también hay algún bajón de frames por segundo que se mitigarían reduciendo la calidad gráfica (estaba jugando al máximo), pero dura sólo un par de segundos mientras cambia la carga de texturas.

Temperaturas 17 W 30 W Modo IA Spider-Man 63º 82º 65º Cyberpunk 2077 64º 79º 65º Control 65º 85º 65º Death Stranding 66º 86º 70º FOrza Horizon 5 65º 84º 64º RED DEAD REDEMPTION 2 65º 79º 65º

En el resto de juegos, las temperaturas están bastante estables alrededor de los mencionados 80º. En 17 W, el juego automáticamente baja unos 20º para situarse en la línea de los 60º y esto es algo que confirma mi sospecha de que el modo IA, al menos como está configurado en el lanzamiento de la máquina, básicamente opera como un modo 17 W, pero con ayudas puntuales para mantener una media de FPS más alta. La temperatura en este modo es la misma que en el de consumo medio.

Lo segundo que me sorprendió (sobre todo porque he venido de CPU Intel muy calentitas en portátiles gaming) es que los ventiladores no se escuchan tanto como podríamos pensar para disipar el calor y mantener las temperaturas a raya. Y el secreto es ese plural: no tiene uno, tiene dos.

Evidentemente, dos son mejores que uno, no tanto para mantener las temperaturas a raya, sino para que no estén siempre al máximo de revoluciones por minuto, minimizando el ruido en la medida de lo posible.

¿Se escuchan cuando trabajan al máximo? Sí, pero no suenan a turbina como sí ocurre con otros sistemas que ejecutan juegos exigentes y deben disipar todo el calor posible buscando que el procesador no entre en estrangulamiento térmico. Buena solución aquí, MSI, y me gustará comprobar cómo se porta el Intel Core Ultra 7 en otras máquinas que lo integren y decidan apostar sólo por un ventilador.

Batería enorme

Y, en una máquina tan grande y comilona, MSI ha decidido introducir una batería bastante grande. Seis celdas y una potencia de 80 Whr que no se suele ver en estos sistemas. Es el doble de lo que entrega el ROG Ally y casi el doble de la potencia del Lenovo Legion Go, y es lo que puede explicar que no haya diferencia alguna entre el modo de 30 W y cuando estamos conectados a la corriente. Sencillamente, no hace falta.

La autonomía va a depender enormemente del tipo de juego que pongas. Por ejemplo, en ‘Forza Horizon 5’, he llegado a casi las tres horas seguidas, pero en ‘Red Dead Redemption 2’ me he quedado más cerca de las dos horas. En ‘Dead Cells’ la batería se estira muchísimo y, como digo, va a depender enormemente del juego que ejecutes, del modo de potencia, de los parámetros visuales de cada título, de si clavas el frame-rate a 30, 60 o 120 FPS en los juegos que lleguen… Demasiadas variables.

Sobre el tiempo de carga, la máquina incluye un cargador de 65 W, y esto es lo que tarda en cargar al 100%:

15 minutos - 19%

30 minutos - 33%

45 minutos - 47%

60 minutos - 61%

75 minutos - 74%

90 minutos - 87%

105 minutos - 95%

110 minutos - 100%

MSI Claw 8 AI+, la opinión de Xataka

Tras una generación anterior que dejó más dudas que otra cosa sobre lo que podía hacer Intel en el segmento de los PC consolizados, tanto MSI como la fabricante de procesadores se han puesto las pilas para crear un handheld PC que es extremadamente sólido. El diseño podría ser algo más ergonómico para adaptarse a más tipos de manos, pero en sesiones largas es un sistema cómodo, la pantalla es grandiosa y el rendimiento es bestial.

Me encanta que ofrezca toda la potencia disponible sin necesidad de estar enchufado al cargador, la mejora en los drivers de Intel ha sido notable, los altavoces cumplen y la disipación mantiene las temperaturas controladas. MSI ha hecho un muy buen trabajo en esta máquina y es, sin duda, un soplo de aire fresco en un segmento que AMD domina a placer.

En fin, una pasada jugar a 120 fps estables consumiendo 11 W. El TTL PWR es el consumo total del sistema (pantalla, SSD, RAM, RGB...)

Siempre hay elementos mejorables aquí y allá. Por ejemplo, que no incluya funda de transporte me parece una ausencia importante, sobre todo cuando es una máquina tan grande. La pantalla brillante molesta cuando hay fuentes de luz potentes en la habitación y que monte Intel implica que no tenemos generación de frames de Nvidia, las últimas actualizaciones de FSR de AMD y que la generación de frames de AMD tenga algo de lag.

Pero más allá de eso, el punto en el que MSI y los fabricantes que apuestan por Windows más pueden mejorar es en la integración de sus suites de control. Son dispositivos muy caros y es un fastidio que el software no funcione siempre a la primera o que lo haga de forma errática. Pero bueno, son detalles que hay que pulir, pero que no manchan en exceso un muy buen trabajo en los pilares de un PC consolizado.

Y este MSI Claw 8 AI+ es uno de esos equipos que me va a doler devolver al fabricante porque ha conseguido que me olvide de mi Steam Deck, pero debería estar muy seguro para dejarme 999 euros en ella, ya que el segmento de este tipo de máquinas avanza a una velocidad pasmosa.

