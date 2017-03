'Horizon Zero Dawn': Sony ya tiene su primer sandbox, y también un vendeconsolas

‘Horizon Zero Dawn’ es la apuesta más importante de Sony para su PS4 en este inicio de año. Un título ya aclamado por la crítica que, si nada más lo impide, también gozará del mismo soporte por parte del público cuando llegue a las tiendas.

A Guerrilla Games se le presenta un panorama cuanto menos curioso, y es que tras renquear durante años con una saga que nunca consiguió despuntar demasiado, la del FPS ‘Killzone’, ahora cambia completamente de género para demostrar que pueden convertirse en baluarte de Sony.

‘Horizon Zero Dawn’, el vendeconsolas

Si algo nos enseñó el último cambio generacional fue la dificultad de los estudios para escapar de lo habitual. Desarrollos más largos y más caros convertían en una misión imposible el arriesgarse con nuevos formatos e ideas.

Puede que precisamente por eso la llegada de ‘Horizon Zero Dawn’ haya sido una sorpresa mayúscula. No sólo por la decisión de estudio y distribuidora de abandonar algo aparentemente establecido (al fin y al cabo manteníamos siempre la esperanza de que el siguiente ‘Killzone’ fuese el que estuviese a la altura), también por hacerlo alcanzando un nivel que va mucho más allá del triple A y entra directamente en la categoría de vendeconsolas.

Lo que ha conseguido Guerrilla no es únicamente parir un gran juego, también ha abierto puertas que hasta ahora sólo parecían al alcance de nombres como Naughty Dog, por la calidad técnica que desborda, o Rockstar, por su tratamiento de la narrativa en un mundo abierto.

Por si fuera poco, ‘Horizon Zero Dawn’ es también un juego tremendamente divertido e inteligente que, a base de tomar ideas de otros grandes títulos, consigue crear un sistema de combate y misiones del que es imposible desengancharse.

Una historia digna de Perdidos

Controlando a Aloy, una paria desterrada de su tribu en un mundo distópico en el que máquinas con forma de dinosaurio campan a sus anchas, iniciamos la aventura con una tábula rasa plagada de misterios que, lejos de despejarse conforme avanzan las misiones, irá generando aún más ramas de preguntas a su paso.

Así, la sensación de estar ante algo más cercano a Perdidos que a la historia de un juego genérico, nos invita constantemente a continuar avanzando para descubrir qué más sorpresas nos depara o qué respuestas nos esperan al final del camino.

Descubrir qué ha pasado con la civilización tal y como la conocemos es la idea con la que inicias el juego y te mantiene en vilo hasta el final, pero poco a poco también querrás conocer de dónde salen todas esas máquinas, por qué Aloy fue desterrada desde la cuna, quienes son sus padres o el porqué del interés que despierta la pelirroja entre otras tribus.

De nada serviría eso si el ritmo de su historia y el carisma del personaje no gozasen del mismo trabajo, una calidad que te va acercando cada vez más a la protagonista hasta despertar la sensación de que estás ante uno de los grandes héroes del medio, muy por encima de lo que ha dado el mundo de los juegos durante los últimos años.

Un juego que querrás superar al 100%

Y de nada serviría todo eso por muy interesante que sea su trasfondo y preciosos que sean sus paisajes, si por algo destaca ‘Horizon Zero Dawn’ es por su maestría a la hora de llevar su jugabilidad un paso más allá de lo que todos damos por hecho en un mundo abierto.

Plagado de misiones secundarias que nos harán descubrir nuevos escenarios o nos permitirán profundizar aún más en personajes e historia, superar el juego de cabo a rabo es una de esas experiencias que te atrapan desde el primer minuto gracias a irte presentando novedades poco a poco.

Aprender a cazar, a poner trampas, a valerte del sabotaje de robots para que te ayuden en combate, a domarlos para desplazarte sobre su montura con mayor facilidad, a aprovechar los puntos fuertes y débiles tanto de tus enemigos como de tus accesorios o ropas.

Hay mucho por hacer en ‘Horizon Zero Dawn’, y en la maratón que supuso su análisis, una de esas pruebas con el reloj marcando la llegada del embargo de su análisis constantemente, en ningún momento tuve sensación de repetición o prisa por querer dejar aparcadas ideas o propuestas. Con eso en mente, puedo imaginarme lo entretenido que debe ser disfrutarlo con bastante más calma.

Jugabilidad por bandera

¿Pero cómo se juega a ‘Horizon Zero Dawn’? ¿Cómo consigue transmitir esas grandes sensaciones sin la necesidad de caer en las alabanzas a su historia o la cantidad de horas que ofrecen todas sus misiones y secretos?

Utilizando armas rudimentarias como arcos o trampas de cable, uno de nuestros principales objetivos será ir eliminando a robots y enemigos cada vez más grandes y peligrosos. Pero lejos de hacerlo como si de un shooter se tratase y alejándose del típico “dispara hasta que muerda la lona”, Guerrilla introduce aquí un sistema cercano al de un juego de rol.

Con el dispositivo que lleva Aloy en la frente tendremos la posibilidad de ver a través de las paredes a nuestros enemigos (ideal para un acercamiento más sigiloso), pero también ver qué partes componen cada máquina y cómo aprovecharnos de sus debilidades para acabar con ellas con mayor facilidad.

Así se nos mostrará que algunas son vulnerables al fuego, por lo que un ataque continuado con flechas incendiarias puede aportarnos ventaja, pero también que ese dispositivo rastreador que tiene junto a los ojos puede eliminarse si lo atacamos continuamente con flechas perforantes, eliminando así su habilidad y dejándonos en mejor situación de cara al enfrentamiento.

Jugando con los elementos, además de apoyándonos en la citada visión y los números que nos indican el daño que está recibiendo la máquina, encarar cada combate requiere un acercamiento más estratégico que, una vez dominado e interiorizado, nos permitirá explotar aún más la espectacularidad de los enfrentamientos con momentos épicos como deslizarnos apuntando a cámara lenta o aniquilando bandadas de enemigos mientras vamos sobre una montura.

El juego perfecto para los completistas

Aunque no es precisamente mi perfil, sé hasta qué punto ‘Horizon Zero Dawn’ se convertirá en una joya para los completistas, esos jugadores que exprimen los títulos hasta dejarlos completamente secos a base de rebuscar secretos o mejorar su personaje hasta la extenuación.

Además de un elemento divertido de su jugabilidad, la caza es un componente imprescindible del juego por la necesidad de recolectar piezas y aparatos que, además de permitirnos mejorar armas o equipo, también nos servirán para comprar la gran mayoría de cosas que se venden en las tiendas del juego.

Sumemosle ahí la experiencia y los puntos de habilidad que se nos van desbloqueando conforme avancemos en la aventura y lo hagamos con estilo (tiros en la cabeza o eliminar piezas de robots durante los combates), que nos permitirán mejorar acciones como ataques sigilosos con más poder o recoger más hierbas de las que nos permiten curarnos de forma fácil y rápida.

Con todo, los paseos por el mundo de ‘Horizon Zero Dawn’ son más amenos, invitándonos a realizar enfrentamientos que de otra forma hubiésemos obviado o potenciando la exploración en busca de esa cueva secreta o robot que nos queda por descubrir.

‘Horizon Zero Dawn’: la sombra del GOTY

La posibilidad de profundizar en la historia recogiendo hologramas y notas al más puro estilo ‘Bioshock’, disfrutar del carisma de los personajes y sus misiones como en un ‘The Witcher 3’, recorrer un mundo enorme completando misiones y desafíos como en ‘Far Cry’, mejorar nuestras dotes de caza siguiendo las estrategias de ‘Monster Hunter’ o disfrutando de las secciones de plataformas y acción palomitera de referentes como ‘Tomb Raider’.

Es innegable que Guerrilla Games se ha apoyado en algunas de las mejores ideas de los últimos años, pero no es menos cierto que lo ha hecho con un toque de calidad y distinción que le permite mantener la originalidad a base de crear un ecosistema propio.

Si ‘Horizon Zero Dawn’ es el juego del que escucharás hablar durante las próximas semanas es porque PS4 se ha agenciado un título mayúsculo al que sólo la sombra de Nintendo Switch y su ‘The Legend of Zelda: Breath of the Wild’ podría infundirle respeto.

Lo que sí deben tener claro en Guerrilla es que, sin importar quién acabe ocupando más portadas, han dado en el clavo con su propuesta. Si de algo pueden estar orgullosos en Sony es que, dando vía libre a la creatividad y al riesgo de enfrentarse al lanzamiento de una nueva franquicia, han conseguido que ‘Horizon Zero Dawn’ se coloque como uno de los mejores juegos de su consola.