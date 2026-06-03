China tiene muy claro cómo ganar la carrera tecnológica al resto del mundo: con toneladas de dinero público

China se ha empeñado en ser la primera potencia mundial. Esta declaración de intenciones puede ser tan vacía como cada uno de enero cuando digo que este año sí empezaré a despertarme a las seis de la mañana para salir a correr, o puede ocurrir todo lo contrario: que pongan todos los medios a su disposición para lograrlo. En el caso del gigante asiático, lo que está ocurriendo es lo segundo.

El Plan Quinquenal es la hoja de ruta que marca el Gobierno cada cinco años y que indica la dirección que deben seguir tanto las instituciones públicas como las empresas privadas para lograr el objetivo del país. Y con un objetivo definido sólo queda un asunto pendiente: la cuestión de la financiación.

Y, en el caso de China, eso se traduce en un impulso gubernamental que no tienen otros países.

Una competencia a dos velocidades

OCDE son las siglas de Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Está compuesto por 38 Estados entre los que se encuentran los norteamericanos, algunos sudamericanos, muchos de los europeos, Australia y Japón.

China no está entre esos países (tampoco entre los candidatos a formar parte), pero la OCDE acaba de publicar un informe bastante interesante que alude, directamente, al gigante asiático.

Las empresas chinas recibieron entre tres y ocho veces más apoyo gubernamental que las empresas de países de la OCDE entre 2005 y 2024

La organización tiene algo llamado Base de Datos MAGIC de Subsidios Industriales, una herramienta que rastrea el apoyo recibido por las 525 empresas manufactureras más potentes del mundo.

En el último informe, se han dado cuenta de algo: alrededor del 60% de las ganancias de cuota de mercado global de las empresas chinas que se han producido estas dos últimas décadas pueden vincularse, directamente, a los subsidios gubernamentales.

Este informe llega en un momento en el que las relaciones entre China y el resto de potencias sigue en un punto delicado. Viajes recientes de representantes estadounidenses para ‘abrir fronteras’ han intentado aliviar tensiones, pero la guerra comercial sigue ahí, también la guerra tecnológica y, además, ahora la Unión Europea está tomando medidas para restringir importaciones de bienes fuertemente subvencionados por el gobierno chino.

El problema es que es complicado escapar de esas empresas fuertemente subvencionadas. Como señala el informe, el total de los subsidios en los 15 sectores analizados fue de unos 108.000 millones de dólares en 2024. Es el segundo nivel más alto registrado en las últimas décadas, sólo superado por el pico que ocurrió durante la crisis financiera de 2008.

Se estima que esa cantidad equivale al 1,3% de los ingresos de las empresas y que, si bien ayudaron a que las beneficiadas ganaran cuota de mercado, no se tradujeron ni en mejoras de productividad ni de rentabilidad. Es decir, gracias a los subsidios, una empresa se pudo expandir, pero no mejoró sus procesos automáticamente.

Como decía al comienzo del texto, China se ha marcado el objetivo de liderar en sectores tecnológicos clave como el de los chips o el de las renovables. En Xataka continuamente hablamos de la actualidad tecnológica y estos últimos años es imposible dejar a China fuera de la ecuación en estos sectores por el impulso que están tomando sus empresas.

Y, precisamente, el documento de la OCDE refleja que los sectores que más apoyo gubernamental recibieron fueron el del aluminio, el acero, la construcción naval, los semiconductores y el de los paneles solares. En el acero y el aluminio, China es otra potencia indiscutible y, además, su industria naval está al máximo gracias al músculo militar.

Más allá de señalar lo obvio, desde la OCDE mandan un mensaje sobre cómo estos subsidios industriales pueden distorsionar los mercados globales. Es una práctica que crea “ventajas competitivas desleales y contribuyen al exceso de capacidad de oferta”, según Mathias Cormann, Secretario General de la OCDE.

También lanza un consejo: diseñar políticas industriales concretas para asegurar el crecimiento del resto de mercados y tejer una red de sistemas que haga que el comercio global sea más justo.

Imágenes | jo.sau

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