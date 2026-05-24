En su salto al coche eléctrico, Europa teme una dependencia total de China. Sus soluciones llegan (bastante) tarde

La cuerda se tensa. Esta vez es Europa la que tira para su lado. O, al menos, eso es lo que quiere según recogen en Financial Times, donde leemos que la Unión Europea quiere obligar a los fabricantes de coches que reduzcan su nivel de dependencia de China. Ahora, obligándoles a comprar menos componentes a sus proveedores.

Un nuevo objetivo. Es, según Financial Times, lo que la Unión Europea quiere imponer a las compañías de sectores claves como el automóvil, la maquinaria industrial o el sector químico. En la información del diario leemos que las instituciones europeas están buscando las herramientas para presionar a sus propias empresas.

En la información, que se atribuye a dos funcionarios europeos familiarizados con este proyecto, el objetivo es poner un límite al porcentaje de componentes que se pueden poner a un solo país. Es decir, que si una compañía quiere fabricar un producto en Europa no podría comprar todos sus componentes (o la inmensa mayoría) a China.

A repartir las compras. De salir adelante el proyecto tal y como leemos en el medio británico, una empresa solo podría comprar entre el 30 y el 40% de sus componentes a un mismo país. Se busca que, al menos, el origen de las piezas que, en este caso, componen un automóvil sea de tres proveedores y de tres países distintos como mínimo. Esto no sería mucho problema si no fuera porque no se podría superar esa barrera del 30-40%.

"Gradualmente dependientes". "En muchas áreas nos estamos volviendo gradualmente dependientes de las exportaciones de China", las palabras son de un alto funcionario de la Unión Europea consultado por el periódico. Según Financial Times, los organismos son muy conscientes de hasta qué punto una parada de las fábricas o exportaciones chinas pueden dañar la economía europea.

De hecho, el verano pasado algunas fábricas tuvieron que parar o vieron comprometida su producción después de que China pusiera mayores impedimentos para la exportación de productos en los que se utilizan tierras raras como los imanes de los motores de los coches eléctricos.

Apenas unos meses después, la crisis Nexperia volvió a encender las alarmas de posibles interrupciones en la cadena de suministro ya que buena parte de los chips utilizados por la industria europea utiliza componentes de esta compañía. No son productos clave para su funcionamiento pero sin ellos, un coche no se puede vender porque son indispensables para funciones auxiliares pero básicas como subir y bajar la ventanilla del coche.

1.000 millones. Eso es lo que, según Financial Times, calculan en la Unión Europea que perdemos frente a China. 1.000 millones de euros de déficit en la balanza comercial.

1.000 millones. Diarios.

La cifra ya lleva dos años flotando y la industria automotriz es una de las que más lo ha sufrido. Según la Unión Europea, esto lo han conseguido con una industria dopada, lo que ha llevado a levantar aranceles a los coches eléctricos que llegan desde China. Y es que los fabricantes chinos han querido desembarcar con fuera en nuestro continente pero también los europeos fabricando en China porque era más barato.

¿España? Según datos de Anfac, en España tenemos un déficit en nuestra balanza comercial de 5.000 millones de euros anuales si hablamos de componentes. Como segundo mayor productor de coches de Europa, nuestro tejido auxiliar no es suficiente y necesitamos comprar componentes por valor de 16.893 millones de euros cuando las exportaciones superan quedan en 11.525 millones de euros.

No hay datos sobre el origen de estos componentes importados pero sí sabemos que el segundo país que más coches exporta a España es China. El año pasado, el 9,2% de los coches comprados en nuestro país con origen fuera de nuestras fronteras llegaron desde China. Muy lejos, eso sí, del 26% alemán. El problema es que a pesar de importar coches por valor de casi 2.700 millones de euros, China no aparece entre los 10 países a los que más coches exportamos y apenas colocamos 658 millones de euros en exportaciones a todo Asia.

El juego de equilibrios. Con todo la Unión Europea está descubriendo que quizás ha llegado tarde a la batalla comercial. Sí, ha levantado aranceles a los coches eléctricos vendidos de china pero los tentáculos del país llegan hasta lo más profundo de los vehículos fabricados en Europa, produciendo todo tipo de componentes baratos pero también produciendo tecnología clave como los semiconductores o las baterías de los coches eléctricos.

China es consciente de que puede apretar a la industria europea pero también necesita de nuestro comercio para exportarnos todos los coches que allí ya sobran. No es casual que Europa no haya impuesto aranceles a los coches llegados con motores de combustión y que haya negociado con China la posibilidad de levantar las barreras comerciales a los coches eléctricos.

La tirita. Hasta ahora, una parte importantísima de los componentes utilizados en los coches europeos tenían su origen dentro de las fronteras de la propia Unión Europea. Sin embargo, el peso de China se ha disparado en los últimos años. En 2024, China ya se convirtió en el principal exportador de coches a Europa y el peso de sus componentes dentro de los coches aquí fabricados cada vez es mayor, lo que resta competitividad a nuestras exportaciones, según este informe de BBVA.

Este desequilibrio es doblemente preocupante porque la Unión Europea está tratando de reducir la dependencia china ahora que se busca dar el salto definitivo al coche eléctrico, una tecnología donde el país asiático domina la cadena de suministro. En los últimos meses, Europa ha tratado de frenar la dependencia fomentando la minería de minerales en nuestro suelo o la producción de baterías pero la dependencia china sigue siendo evidente.

Foto | Michael Fourset y Sou Jest

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