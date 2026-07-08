Suscríbete a
HOY SE HABLA DE

Uno de cada diez litros de "leche" que se vende en España no sale de ningún animal: el imparable (y silencioso) crecimiento de las bebidas vegetales

  • La 'carne de mentira' pinchó, pero la leche vegetal no deja de crecer

Peyman Shojaei Fxshxfwqngy Unsplash
4 comentarios Facebook Twitter Flipboard E-mail
javier-jimenez

Javier Jiménez

Editor Senior - Ciencia
javier-jimenez

Javier Jiménez

Editor Senior - Ciencia
Linkedin twitter
4011 publicaciones de Javier Jiménez

El 10% de toda la "leche" del país ya no tiene un origen animal. Al menos, de toda la leche que pasa por los lineales del supermercado. Al informe que acaba de publicar GFI Europe sobre los datos del retail de Circana se le pueden poner muchos peros (entre ellos que GFI es un think tank que promueve las proteínas alternativas), pero hay alguien que ya nadie discute: la cosa ha cambiado.

Hoy por hoy, España tiene la cuota de consumo de bebidas vegetales más alta de Europa

¿Qué está pasando con la leche? En términos agregados, el cambio no parece demasiado grande. Según los datos del informe, las bebidas vegetales fueron el 10,4% del volumen de leche vendida en los supermercados españoles en 2025; frente a ello, en 2023 fue del 9,2%. En euros, hablamos de 354,9 millones. En litros, 288,5 millones.

Lo más curioso, sin embargo, es que de ese 10% la mitad es bebida de avena. 

El día en que dejemos de comer carne: el veganismo no deja de crecer en un mundo en el que la carne sigue siendo la reina
En Xataka
El día en que dejemos de comer carne: el veganismo no deja de crecer en un mundo en el que la carne sigue siendo la reina

¿Y por qué es curioso? Porque según diversos análisis parece que este boom de las bebidas vegetales se debe al precio. Y tienen parte de razón, claro, hoy por hoy (a puro precio) hay bebidas de soja de marca blanca más baratas que el litro de leche normal. 

Sin embargo, lo que vemos dentro de la categoría es que la soja barata se hunde y suben variedades más caras (y en formato barista). 

Es decir, parece que la paridad de precio ha metido a las bebidas en las cestas de la compra. Pero, una vez dentro, sigue otras reglas. En un contexto en el que la leche líquida de vaca pierde volumen año tras año en España, las bebidas vegetales ganan porcentaje. 

Un cambio de tendencia... Hace una década, las inversiones en 'carne de mentira' estaban a la orden del día. La llegada d eproductos de alta tecnología alimentaria que emulaban a la carne era recibido como un 'trailer' del futuro. El problema es que el motor de esa tendencia se gripó y se estancó. Los expertos hablan de 'artificialidad', 'precio' y 'polarización política'.

Pero el ejemplo de las bebidas vegetales es el mejor para entender que esta guerra de posiciones no ha acabado.  Mientras que las cárnicas han ido retirando sus propuestas 'veggies' y el consumo de 'plant-based' ha ido cayendo, las grandes centrales lecheras del país sí que siguen apostando por sus propias bebidas de avena o soja. 

Es un gran recordatorio de cómo las tendencias las hacemos nosotros mismos. 

La revolución de la carne (de mentira) ya está en marcha
En Xataka
La revolución de la carne (de mentira) ya está en marcha

España, laboratorio alimentario. Hace poco hablábamos de que España se ha convertido en el gran laboratorio de las cervezas sin alcohol y ahora descubrimos que también ocurre con las bebidas vegetales. No está claro qué tiene este país, pero parece claro que su mercado alimentario es uno de los más proactivos del continente. Y eso, como bien sabemos, es una oportunidad y un castigo a la vez.

Imagen | Peyman Shojaei

En Xataka | Parece, sabe y huele a hamburguesa, pero tienes que llamarlo "disco vegetal": el Parlamento Europeo decide el futuro (terminológico) de la carne de mentira



Temas

Ver 4 comentarios

Temas de interés
Subir

Tecnología

Videojuegos

Entretenimiento

Gastronomía

Motor

Estilo de vida

Economía

Ediciones Internacionales

Inicio
Suscríbete a Apoya a Xataka y disfruta ventajas exclusivas

Partners

Destacamos

Explora en nuestros medios