La cerveza sin alcohol es lo único que crece y Javier Soriano, maestro cervecero, lo sabe: "La 0,0 te invita a tomar dos o incluso tres"

Pocas veces puede resumirse toda la estrategia de una empresa en una sola frase: "la tendencia es beber cerveza 0,0, te invita a tomar dos o incluso tres". La dijo el otro día Javier Soriano, maestro cervecero de Cruzcampo en una entrevista de ABC y ahí está todo.

En un mundo en el que el consumo de alcohol se está derrumbando, el único segmento que parece aguantar es el de la cerveza sin alcohol. Así que sí, el comentario de Soriano tiene un fondo de verdad, pero también una esperanza: la única que le queda al sector para sobrevivir.

¿Qué hay de nuevo en todo esto? Durante años, las empresas de bebidas alcohólicas usaron las versiones 'sin alcohol' para burlar la regulación de publicidad que prohibía cada vez más espacios a los formatos habituales.

¿Ya no se puede anunciar en eventos deportivos nuestro whiskey de 37 años? No pasa nada, hemos sacado un whiskey 0,0 que, casualmente, tiene la misma imagen de marca.

Lo nuevo, sin embargo, es que poco a poco las 0,0 están creciendo por encima de lo esperado. Ya no es una estrategia de marketing, ni un nicho menor: según los datos globales de IWSR, el volumen mundial de bebidas alcohólicas cayó un 2% en 2025 y lo único que creció es la cerveza sin alcohol (un 8% en volumen y un 12% en valor).

No es solo que vaya bien, es que es lo único que no va mal. Y el sector lo necesita. De hecho, los mismos planes de las grandes cerveceras los dejan negro sobre blanco: AB InBev quiere que el sin y el bajo en alcohol sean el 20% de su volumen global; Carlsberg, el 35% de su cartera en 2032; Heineken está en la misma línea.

¿Y qué tiene que ver con nosotros? España no solo es el segundo productor de cerveza de la UE, sino que es la reina del sector de 'bajo alcohol': una de cada siete cervezas que se toman aquí ya es sin, y la patronal presume de acaparar el 25% de todo el consumo europeo de sin.

Es decir, España se ha convertido en el gran laboratorio mundial de la transición de las bebidas alcohólicas a las sin alcohol. Y eso que (o precisamente por eso) los bebedores semanales han pasado del 48,4% en 2006 al 31,1% en 2023. En jóvenes, de hecho, la caída es brutal: el consumo habitual se ha reducido en torno a un 60% en dos décadas.

Estar pendiente de las estrategias de las cerveceras es interesante porque todas están mirando a nuestro país.

¿"Estrategias"? Es la mejor forma de denominarlas. Desgraciadamente, en los últimos años hemos visto todo tipo de estrategias para consolidar prácticas poco saludables que sostienen industrias enormes. La más clara son las tabacaleras centradas en la "reducción de daños" como una forma ("socialmente responsable") de mantener el consumo de tabaco.

Es razonable dudar de las buenas intenciones de las cerveceras y ya ha datos que sugieren que hacemos bien en no fiarnos.

El elefante en la habitación. Pero, sobre todo, es una estrategia porque el sector no solo se está preparando para una tendencia clara; se está preparando para el impacto que fármacos como el Ozempic pueden causar en el consumo de alcohol.

Ya sabemos que lo reduce, lo que no sabemos es hasta dónde puede llegar. Y las cerveceras saben que les conviene estar preparadas para lo que pueda pasar.

Imagen | engin akyurt

En Xataka | Pensábamos que apagar el hambre con Ozempic era el remedio definitivo contra la obesidad. Hasta que nos fijamos en el músculo