Samsung Odyssey G8 G80HF, análisis: un monitor dos en uno pensado para jugar (y que brilla para trabajar)

Llevo años con dos monitores: uno 4K y otro con resolución QHD. Estoy tan hecho a este setup que llevo tiempo sintiendo curiosidad por los monitores con resolución dual, algo que estamos empezando a ver en distintos fabricantes. Esto es fácil de explicar por si no sabes lo que es: son pantallas que nos permiten cambiar de resolución, algo que lleva emparejado también un cambio en la tasa de refresco.
Llevo varias semanas utilizando el Odyssey G8 G80HF, un monitor de la línea gaming de Samsung muy marcado por su resolución 5K, pero que nos permite cambiar a QHD pulsando un botón. He estado probando esto también en un doble escenario (trabajando y jugando) y voy a contarte en las siguientes líneas cómo ha sido mi experiencia.
✅ Cómpralo si…
- Buscas un monitor para trabajar con texto o código que ofrezca una nitidez sobresaliente.
- Quieres la versatilidad que ofrece la doble resolución para jugar, especialmente si buscas una tasa de fotogramas muy alta para títulos competitivos.
❌ No lo compres si…
- Buscas un negro puro y un contraste que solo el OLED puede ofrecer.
- Tu PC no tiene una tarjeta gráfica de gama alta, puesto que los juegos requieren mucha potencia si queremos jugar a 5K.
Lo esencial en 30 segundos
Este G80HF es un monitor peculiar. Está dentro de la línea Odyssey de Samsung, por lo que es un monitor gaming. Sin embargo, la resolución 5K, unida a su diagonal de 27 pulgadas y a su densidad de píxeles (218 ppp), ha hecho que, como más me haya gustado, haya sido trabajando. En el día a día, ver texto, código o editar fotografía es una delicia gracias a una gran nitidez. Al jugar también es estupendo, aunque con un pequeño problema: si quieres aprovechar esta resolución y sus 180 Hz, vas a tener que tener una tarjeta gráfica de las tope de gama.
Ahí entra su doble resolución. Bajando a QHD, vamos a poder jugar sin problemas con una tasa de refresco más alta, lo que es genial con títulos competitivos como 'Valorant'. Eso sí, a costa de perder calidad visual y nitidez, algo que se nota bastante para títulos más tranquilos o experiencias para un solo jugador.
El panel Fast IPS que utiliza este monitor me ha impresionado, especialmente en SDR (con HDR sufre más por su nivel de brillo). Sus ángulos de visión son espectaculares, incluso desde una posición exageradamente escorada. Donde sufre un poco es si lo usamos con poca luz en la habitación, ya que no tiene un nivel de brillo muy alto.
A nivel de construcción, lo esperable para un monitor que cuesta más de 600 euros. Su base, metálica y resistente, hace que la estabilidad del monitor sea muy buena (aunque a costa de ocupar un buen pedazo de la mesa). Se puede regular muy fácilmente, tanto en altura como en inclinación y, de hecho, se puede usar en vertical. También cumple con buena nota en conectividad, aunque con un pequeño tirón de orejas: no cuenta con un puerto USB-C.
Samsung Odyssey G8 G80HF 5K 27", Fast IPS, HDR Gaming, Dual Mode, 360Hz, 1ms, 5120 x 2880, 16:9, 1,000:1, AMD FreeSync Premium, Ergonomic Stand, Multiple Connectivity, LS27HG806EFXEN
Nuestra experiencia con el Odyssey G8 G80HF
Diseño y construcción premium. El monitor cuenta con una gran peana metálica con forma de pentágono que hace que sea muy estable, incluso si le das un pequeño golpe accidental a la mesa. Es cierto que se va a llevar bastante espacio de tu mesa, pero es el precio a pagar. Además, la pantalla se mueve por una estructura que permite cambiarla de altura, pivotarla y girarla, pudiéndola poner en vertical. De forma suave y sin apenas esfuerzo.
Su conectividad aprueba, pero con un gran "pero". El DisplayPort 2.1 tiene el suficiente ancho de banda como para manejar la resolución 5K y los 180 Hz. A este se suman dos puertos HDMI 2.1 y tres puertos USB variados que, curiosamente, no vienen acompañados de un USB-C. Es extraño que un monitor de estas características carezca de este puerto, que sería muy útil para conectar, por ejemplo, un ordenador portátil.
Para trabajar, de diez. Me sorprende a mí mismo al ser un monitor gaming, pero este Odyssey es una muy buena opción para trabajar, especialmente con texto, código o edición de fotografía gracias a su densidad de píxeles. Incluso estando acostumbrado al 4K, impresiona cuando enciendes este monitor y empiezas a ver webs o leer documentos. Todo se ve muy nítido y hace que nuestros ojos sufran menos en jornadas de ocho horas o más.
La resolución 5K para jugar va de cine... si tu PC puede con ello. Tengo una RX 7800 XT con la que, generalmente, no tengo ningún problema para jugar a 4K tocando algún ajuste o tirando de FSR. Digo esto porque he intentado jugar a algún juego exigente para ver hasta dónde podía llegar a 5K y los resultados han sido los esperables. Si quieres jugar a esta resolución, vas a necesitar una GPU como la RTX 5080 o la RTX 5090.
Hablemos de números concretos. Con 'Halo: Campaing Evolved', incluso con FSR en modo rendimiento, apenas he podido lograr unos 40 FPS. Con 'Forza Horizon 6' la cosa cambia un poco y puede llegar a unos 60 FPS bloqueados, unas cifras más interesantes que quedan lejos de los 180 FPS que podría dar el monitor a esta resolución. Y es una pena, porque esta resolución es especialmente recomendable para aventuras o juegos de un solo jugador. Cabe mencionar que es compatible tanto con FreeSync Premium como con NVIDIA G-Sync.
Ahí entra la doble resolución. Si tu PC gaming sufre como el mío, tienes la posibilidad de cambiar la resolución QHD del monitor con solo tocar el joystick de control hacia la derecha. De esta forma, se puede elevar mucho el rendimiento de los videojuegos a costa de, claro está, perder nitidez y detalle en la imagen. También te puede venir genial si eres de los que disfruta de títulos competitivos online, puesto que tiene una tasa de refresco de 360 Hz y eso hace que la fluidez sea mucho mayor.
Menú de ajustes fácil de usar. El monitor tiene en la parte trasera un joystick que nos permite cambiar de fuerte, activar el modo 'Descanso de ojos' o acceder al menú de ajustes. Es muy fácil de usar, con opciones y descripciones muy claras, por lo que no te costará demasiado ajustar la imagen y otros factores a tu gusto.
Un panel IPS que aprueba con nota. En pleno auge de los monitores OLED, este de Samsung apuesta por usar un Fast IPS. No se le puede poner ninguna pega al mismo con una cobertura de color sRGB del 99 % y unos ángulos de visión que permiten ver perfectamente el contenido incluso si nos escoramos mucho. Es ideal para jugar, pero también es una opción muy interesante si sueles editar fotografías.
Como es lógico, ni su color negro ni su nivel de contraste (que es de 1000:1) llegan a lo que puede ofrecer un monitor OLED. Pero claro: no todo el mundo tiene las mismas necesidades. A modo de comparativa, la imagen de arriba con el mismo contenido en este monitor y en un Odyssey OLED G8.
Brillo y HDR, asignaturas pendientes. Lo que menos me ha gustado de este Odyssey es el nivel máximo de brillo, que no es demasiado alto. De hecho, sufre un poco si lo usamos en una habitación con poca iluminación o si jugamos por la noche. Eso arrastra también al HDR, que logra un resultado que, aunque está bien, no es nada impactante. La mayoría del tiempo he estado usando el monitor en SDR y el resultado es mejor.
Ficha técnica del Odyssey G8 G80HF
|
Samsung odyssey g8 g80hf
|
panel
|
Fast IPS
Brillo máximo: 400 nits
Brillo típico: 350 nits
Tiempo de respuesta: 1 ms GtG
Contraste estándar: 1000:1
Cobertura: 99% sRGB
HDR10+ Gaming
|
resolución
|
Resolución dual
5K: 5.120 x 2.880 píxeles (180 Hz)
QHD: 2.560 x 1.440 píxeles (360 Hz)
218 ppp
|
audio
|
-
|
puertos
|
1 x DisplayPort 2.1
2 x HDMI 2.1
1 x USB-B
2 x USB-A 3.2
Puerto de auriculares
|
consumo
|
Consumo máximo: 78 W
Consumo: 26 W
Modo ahorro: 0,3 W
|
diseño mecánico
|
Inclinación: Sí (+25° ~ -2°)
Giro: Sí (+30° ~ -30°)
Pivote: Sí (+92° ~ -92°)
Ajuste de altura: 0~120 mm
Montaje en pared VESA: 100 x 100 mm
|
dimensiones y peso
|
614,1 x 566,6 x 263,9 mm (con peana)
6,2 kg (con peana)
|
precio
Odyssey G8 G80HF, la opinión de Xataka
Este G8 G80HF es difícil de clasificar y precisamente ahí está su virtud. Dicho en muy pocas palabras, realmente estamos ante dos monitores en uno. La resolución 5K es genial cuando trabajas ocho horas delante del ordenador, especialmente si lo que más usas es texto. A la hora de jugar también lo es, aunque para ello obligatoriamente tienes que tener un PC gaming de gama alta. O cambiar de resolución.
Al bajar a QHD, podemos tener una buena calidad de imagen con hasta 360 fotogramas por segundo. Mi equipo puede mover esto sin demasiados problemas, algo que no puede decir si intento disfrutar de algún juego exigente en resolución 5K. De esa forma, tenemos un monitor muy versátil que nos permite ir cambiando en función de lo que necesitemos en cada momento.
¿Te lo recomiendo?
Sí, aunque depende del uso que le quieras dar. Es un monitor ideal si estás buscando algo que puedas usar para teletrabajar desde casa, pero también para jugar. Además, siempre hay que tener en cuenta que ahora mismo es posible que tu equipo no puede mover juegos en resolución 5K, pero quizás te interese actualizarlo en un futuro. Y ahí estarías preparado para ello.
Sin embargo, no te lo recomendaría si estás buscando un monitor solo para jugar y quieres la mejor experiencia visual posible, aunque eso signifique perder la versatilidad que ofrece el Odyssey de Samsung. Por un poco menos, puedes conseguir un monitor QD-OLED con resolución QHD como el Asus ROG Strix XG27AQWMG.
Imágenes | Xataka
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Este dispositivo ha sido cedido para prueba por parte de Samsung. Puedes consultar cómo hacemos las reviews en Xataka y nuestra política de relaciones con empresas.
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