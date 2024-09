Cinco cosas a tener en cuenta antes de comprar un monitor gaming

Son muchas las cosas que podemos tener en cuenta a la hora de comprar un monitor gaming, permitiendo así que podamos elegir aquel que más se ajusta a nuestras necesidades. Pero, ¿qué es lo que hay que tener en cuenta? En este artículo vamos a explicar cuáles son los cinco puntos clave para acertar con la compra y qué debes tener en cuenta para elegir bien en función de cómo y para qué vas a utilizar el monitor.

Los monitores gaming que recomendamos, de un vistazo

MSI PRO MP341CQ, con pantalla ultrapanorámica de 34 pulgadas, resolución UWQHD y antibrillo.

Asus TUF VG289Q, con pantalla 4K de 28 pulgadas y compatibilidad con HDR10.

MSI Modern MD271UL, con pantalla IPS de 27 pulgadas y con USB-C.

SAMSUNG Odyssey G5, con pantalla curva de 32 pulgadas y con resolución WQHD.

BenQ GW2490E, con pantalla Full HD de 23.8 pulgadas y con protección Eyesafe para los ojos.

Cuidado con el tamaño de la pantalla

Aunque cada vez son más habituales los monitores gaming de más de 30 pulgadas, lo cierto es que no es necesario recurrir a tamaños tan grandes. Lo importante es que nos sintamos cómodos jugando y que valoremos un tamaño u otro dependiendo de la distancia a la que vayamos a estar frente al monitor.

Por lo general, los tamaños adecuados son de 24 a 27 pulgadas (preferiblemente este último), pero la cosa cambia con los monitores ultrapanorámicos que suelen encontrarse por más de 30 pulgadas y que permiten poder visualizar mucho más contenido —aunque no todos los videojuegos son compatibles—.

Con todo ello, el dicho "más no siempre es mejor" es algo que se aplica a los monitores. Hay que valorar el espacio en el que nos vayamos a colocar, la distancia, la resolución y, sobre todo, el precio, que suele ser determinante a la hora de elegir un monitor u otro.

MSI PRO MP341CQ – Monitor profesional 34” – Panel 3440 x 1440 (UWQHD), VA, Antibrillo, Tasa de refresco de 100Hz, diseño sin marcos, Compatible con soporte VESA 100 mm, Freeseync, HDR Ready - Negro Hoy en Amazon — 280,39 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Tasa de refresco: qué es y cuál ha de tener un monitor

La tasa de refresco hace referencia a la frecuencia con la que una pantalla puede actualizar el número de imágenes por segundo. Cuanto mayor sea esta tasa, mayor será la fluidez. Y aunque normalmente se suele vender la idea de que para jugar a videojuegos es necesario tener una alta tasa de actualización en pantalla, lo cierto es que no siempre es tan importante.

Aquí hay que valorar si solemos jugar más o menos a juegos multijugador, ya que en este tipo de videojuegos sí que puede interesar tener una tasa de refresco más alta para tener una mayor fluidez en pantalla.

En cambio, si solemos jugar a videojuegos offline, en lugar de la tasa de refresco es importante que prioricemos una mayor resolución en pantalla para tener la mejor calidad de imagen posible, ya que en estos videojuegos la fluidez no es tan importante.

Resolución en pantalla

En el anterior apartado hemos mencionado que la resolución es un aspecto importante, sobre todo, en videojuegos offline, pero ¿cuál ha de tener un monitor para tener una buena experiencia?. Aquí debemos tener mucho ojo porque la respuesta no es que la mayor resolución va a ofrecer la mejor experiencia, ya que todo depende de nuestro ordenador.

De nada sirve tener un monitor 4K si el ordenador que tenemos no puede mover con soltura videojuegos en dicha resolución. Es mejor ser realistas con la compra y valorar qué equipo tenemos y qué puede ofrecer, de esta forma no tendremos que hacer un desembolso demasiado grande por algo que no vamos a llegar a aprovechar.

MSI Modern MD271UL - Monitor Profesional 27”, 4K UHD (3840x2160), IPS, Anti-Glare, Plano, 60Hz, 16:9, Built-in USB Type-C (65W), 4ms Hoy en Amazon — 269,00 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Latencia y tiempo de respuesta

También es importante valorar la latencia de entrada de un monitor. La latencia es el tiempo que pasad desde que presionamos una tecla o botón (de un ratón o un mando, por ejemplo) hasta que podemos ver la acción en el monitor. Como es lógico, cuanto menor sea esta latencia, mucho mejor.

Lo mismo ocurre con el tiempo de respuesta, que hace referencia al tiempo que necesita un píxel para que cambie el color de lo que está reproduciendo en la pantalla. También, cuanto menor sea el tiempo de respuesta, mucho mejor.

Los tipos de pantallas

A la hora de comprar un monitor podremos ver que en las especificaciones de las pantallas se mostrará su tecnología LCD, que puede ser IPS, VA o TN. Todas ellas tienen sus ventajas e inconvenientes, y están orientadas a realizar una actividad u otra.



IPS VA TN Ventajas Alto nivel de calidad de imagen

La reproducción del color es muy precisa

Los ángulos de visualización son amplios y la degradación del color es baja La relación de contraste nativo es alta, ofreciendo colores negros profundos

Ofrecen una buena luminosidad

La reproducción del color se encuentra entre los paneles IPS y TN

Generan menos fugas de luz que los paneles IPS Muy bajo tiempo de respuesta

Pueden alcanzar tasas de actualización más altas

Los monitores con paneles TN suelen ser mucho más económicos inconvenientes El tiempo de respuesta es más alto que en los paneles TN

Pueden generar fugas de luz

La relación de contraste nativo es inferior a los paneles VA El tiempo de respuesta es superior a los paneles TN

Los ángulos de visualización son inferiores que en los paneles IPS

No se suelen encontrar muchos monitores con paneles VA La calidad de imagen suele ser inferior que en los paneles IPS y VA

La reproducción de color es menos precisa

Los ángulos de visión están más limitados (vertical y horizontal)

BenQ GW2490E 23.8" 1080p FHD 100Hz IPS Eye-Care Monitor, HDMI, DP, Eyesafe Hoy en Amazon — 89,99 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Bonus: funciones y especificaciones adicionales

Algunos monitores cuentan con tecnologías que pueden mejorar nuestra experiencia o evitar ciertos problemas derivados a una exposición prolongada frente a la pantalla, como es la cada vez más habitual protección de la luz azul. Pero también conviene que prestemos atención a otros aspectos como es el número y versiones de los puertos DisplayPort y HDMI, sobre todo si tenemos en mente conectar varios dispositivos al monitor (como puede ser el ordenador o una o varias consolas).

Otros añadidos que pueden venir muy bien, sobre todo si no queremos hacer un gran desembolso de dinero, son los altavoces integrados —presentes en un buen número de monitores—, una webcam o incluso uno o varios puertos USB-A o USB-C, que son útiles si necesitamos conectar un dispositivo mediante USB y tenemos el ordenador lejos.

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio económico.

Imágenes | Linus Mimietz en Unsplash, ASUS, MSI, Samsung, BenQ

En Xataka Selección | Qué tiene que tener mi monitor para que sea gaming: recomendaciones para acertar y siete modelos para todos los bolsillos

En Xataka Selección | Guía de compra de elevadores para ordenadores portátiles: mejores recomendaciones y ocho soportes para trabajar desde 13 euros