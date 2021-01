Guía de compra de monitores ultrapanorámicos para trabajar y jugar con 11 modelos desde 249 euros

Para el ocio o para el trabajo, los monitores ultrapanorámicos van ganando terreno en el sector por gran superficie de pantalla útil, lo que permite sustituir dos monitores por un único periférico o disfrutar de una experiencia audiovisual más envolvente. Si estás pensando en comprar un monitor ultrawide, en esta guía de compra de monitores ultrapanorámicos repasamos sus ventajas, recomendaciones de compra para acertar y te proponemos una cuidada y versátil selección de modelos.

Por qué elegir un monitor ultrawide: ventajas y características

Los monitores ultrapanorámicos son ideales para personas que trabajan con varias aplicaciones al mismo tiempo, quien quiera pasar de un setup de dos monitores a uno solo o quien busque una experiencia de inmersión en gaming.

Mientras que los monitores tradicionales se mueven en formatos 16:9, habitualmente los ultrawide lo hacen en 21:9, lo que proporciona más espacio en formato horizontal para trabajar. Esto es especialmente interesante para si trabajas con varias ventanas, hojas de cálculo con muchas columnas o, si trabajas con vídeo, ver más fotogramas.

También ofrecen una experiencia más inmersiva en juegos, siempre y cuando el juego lo soporte. Además, hay monitores específicos para jugar que se mueven por encima de los 60fps habituales e implementan tecnologías como FreeSync or G-Sync para evitar el tearing.

No obstante, no es un formato perfecto: si solo lo vas a usar para una ventana, el modo full screen te devolverá un montón de espacio libre en los laterales. Del mismo modo, el escalado de plataformas de vídeo como YouTube no es el mejor.

El salto de dos monitores a uno también cuenta con sus detractores: gente que prefiere esa separación visual entre ambas pantallas y, si bien la mayoría soporta el modo picture-by-picture que emula la disposición de dos monitores, el contar con varios monitores de forma física permite configurarlos o simplemente apagarlos de forma independiente.

Algunos monitores ultrawide son curvados, lo que facilita visualizar el conjunto sin mover la cabeza, si bien este tipo de panel no es el mejor para ejecutar tareas de precisión donde requiramos líneas rectas, como el dibujo o la edición de fotos.

Los monitores ultrawide suelen ser paneles IPS con buenos ángulos de visión, aunque este tipo de monitores son tan anchos que es posible encontrar cierta heterogeneidad cromática y fugas de luz, que se manifiesta como algunas zonas de la pantalla en las que la intensidad de la retroiluminación no es homogénea, algo que se aprecia fundamentalmente en las esquinas (fotogramas oscuros pueden aparecer tenuemente iluminadas cuando deberían permanecer completamente oscuras, como el resto del panel).

Cómo elegir un buen monitor ultrapanorámico

Elegir un buen monitor ultrapanorámico no es muy diferente a comprar un monitor, por lo que pasamos a listar nuestras recomendaciones de compra aplicadas a este tipo de periférico:

Resolución : si vas a usar el monitor exclusivamente para jugar o ver vídeo, entonces puedes ir por modelos con 2560×1080, pero si también lo quieres para trabajar con texto, en ese caso mejor ir por una resolución de 3440×1440 o superior.

El tamaño. Aunque es posible encontrar ultrawide a partir de las 25 pulgadas, si quieres aprovechar sus características merece la pena apostar por modelos entre las 34 y 38 pulgadas . Y es que los ultrapanorámicos más pequeños suelen tener 1080 líneas.

La curvatura se mide con el radio: cuanto más pequeño es el radio, más curvado está . Así, un monitor 4000R apenas se percibe su curva. La mayoría de ultrawide curvados se mueve entre los 1800R o 1900R.

Teniendo en cuenta que uno de sus escenarios de uso es sustituir a una dupla de monitores, cuentan con un modo split-screen que ayuda a simular un setup de dos monitores, lo que resulta muy útil para trabajar en dos tareas distintas pero también para conectar dos equipos.

Tecnología de panel. Los monitores ultrawide son en general soluciones de gama alta y precio relativamente elevado, en este sentido lo habitual es encontrar paneles IPS o VA y no TN (que ofrece la peor calidad de imagen). Mientras que los IPS destacan por su reproducción de color y sus amplios ángulos de visión, los VA tienen como puntos fuertes su mejor contraste, aunque pueden sufrir problemas de color.

IPS VA TN VENTAJAS - Elevada calidad de imagen global

- Reproducción del color muy precisa

- Ángulos de visualización amplios y sin apenas degradación del color - La relación de contraste nativo suele ser la más alta, con negros son profundos

- En general, tienen capacidad de entrega de brillo elevada

- Capacidad de reproducción del color superior a paneles TN, pero inferior a los IPS

- Con menos fugas de luz que los IPS, incluso en las esquinas - Proporcionan un tiempo de respuesta más bajo (típicamente 1 ms de gris a gris)

- Permiten alcanzar las frecuencias de refresco más altas, superando los 144 Hz

- Suelen tener el precio más competitivo INCONVENIENTES - Tiempo de respuesta más alto que los paneles TN (típicamente 4 ms de gris a gris)

- Algunos paneles sufren fugas de luz, especialmente en las esquinas

- Relación de contraste nativo inferior a los paneles VA - Tiempo de respuesta superior al de los paneles TN

- Ángulos de visualización inferiores a los paneles IPS

- Relativamente poco habitual en los monitores - Calidad de imagen global inferior a la que nos ofrecen los paneles IPS y VA

- Reproducción de color con menos precisión que IPS y VA

- Ángulos de visualización limitados tanto en vertical como en horizontal

El rango de contraste es el abanico que existe entre el negro más intenso y el blanco más puro. En la práctica se traduce en que, en una escena oscura en una película o juego, podremos distinguir mejor los matices o simplemente lo que estamos viendo. Lo habitual de los paneles IPS es que ronden los 1000:1 o superior

Si tu idea es usarlo para trabajo creativo, o para disfrutar del audiovisual, es interesante que venga calibrado de fábrica para ofrecer una mayor precisión de color. Lo ideal es que cubra la mayor cantidad posible de colores sRGB; cuanta más cobertura de gama, más amplia será la gama que puede representar con precisión

Adaptative Sync y ratio de refresco. La tasa de refresco (Hz) son las veces que la pantalla actualiza su contenido por segundo. Lo común son los 60Hz, pero las tasas superiores hacen que el scroll y el gaming se sienta más fluido, especialmente si cuenta con tecnologías Adaptative Sync como el Freesync, que elimina el tearing y stuttering.

El tearing aparece cuando la tasa de imágenes que produce la gráfica supera la tasa de refresco del monitor. El stuttering es lo contrario, aparece cuando la tasa de refresco del monitor es más alta que los fotogramas producidos.

Un buen monitor ultrawide que se precie ha de contar con puertos HDMI y DisplayPort , y ya para nota los que además incluyen USB-C, que además de enviar señal permite cargar dispositivos. Los hay también con USB 3.0 para conectar otros periféricos, algo muy útil para trabajar con los ultrabooks más modernos y minimalistas.

Teniendo en cuenta su peso y contundencia, los monitores ultrawide necesitan un soporte fuerte y resistente que permita el ajuste en altura, inclinación y giro. Si planeas montarlo en la pared, asegúrate de que sea compatible con los soportes VESA.

Selección de modelos destacados de monitores ultrapanorámicos

LG 29WN600-W

Si buscas un ultrawide más pequeño y también más asequible de lo habitual, el LG 29WN600-W es un monitor versátil que sirve desde la creación de contenido hasta juegos gracias a características como la tecnología Radeon FreeSync.

Para quienes requieran de calidad de imagen, detalles como la compatibilidad con HDR10 y gama de colores sRGB 99% para una experiencia visual más dinámica y precisa. Y algo que nunca viene mal: dos altavoces integrados de 7W cada uno.

LG 29WN600-W PANEL IPS 29" plano con formato de 21:9, contraste 1000:1 y 400nits de brillo RESOLUCIÓN 2560 x 1080 REFRESCO 75Hz ÁNGULO DE VISIÓN 178º TIEMPO DE RESPUESTA 5 ms (5 GaG) CONECTIVIDAD HDMI x2, salida auriculares, DPx1 DIMENSIONES Y PESO 688,1 mm x 76,9 mm x 313,2 mm. Peso de 4,2 kg PRECIO 249 euros

Samsung S34J552

Si buscas un monitor para productividad que de la talla también en gaming, este Samsung S34J552 es un buen candidato, que además cuenta con modo juego, FreeSync y unos 75 Hz de tasa de refresco que, además de para lograr más fluidez al navegar por el sistema operativo, será útil si jugamos.

Con una resolución QHD UltraWide, se puede inclinar para encontrar la posición óptima para trabajar. Entre sus funciones más destacadas se encuentran PBP y PIP para visualizar contenido de dos fuentes distintas al mismo tiempo.

Samsung S34J552 PANEL VA plano de 34" con relación de aspecto 21:9, brillo de 300 nits y contraste 3.000:1 RESOLUCIÓN 3.440 x 1.440 píxeles REFRESCO 75 Hz ÁNGULO DE VISIÓN 178º TIEMPO DE RESPUESTA 4 ms (GTG) CONECTIVIDAD Display Port 1.2, 2 HDMI, toma auriculares DIMENSIONES Y PESO 828.1 x 470.8 x 242.8 mm (con peana). 6.90 kg con peana

PRECIO 449 euros

Samsung S34J552 - Monitor de 34" UltraWide QHD (3440x1440, 4 ms, 75 Hz, FreeSync, LED, VA, 21:9, 3000:1, 300 cd/m², 178°, HDMI, PBP, PIP, Base en V) Negro PVP en Amazon 49,99€

LG 34GL750

El LG 34GL750 despunta como una alternativa para gaming muy atractiva en prestaciones coste con reclamos como su alta tasa de refresco, rápido tiempo de respuesta y su compatibilidad con FreeSync un conjunto que en escenarios de juego competitivos compensa su densidad de píxeles, inferior a otros modelos.

Otra de sus bazas es que es compatible con HDR10 y su panel cuenta con un 99% de sRGB, lo que se traduce en ofrecer más detalle, incluso en escenas oscuras y más precisión de color. Ajustable en altura e inclinación.

LG 34GL750 PANEL Curvo IPS de 34 pulgadas con brillo de 300 nits, relación de aspecto de 21:9 y contraste de 1000:1 RESOLUCIÓN 2560 x 1080 Pixeles REFRESCO 144 Hz ÁNGULO DE VISIÓN 178° TIEMPO DE RESPUESTA 1 ms (MBR) CONECTIVIDAD HDMI x2, DP 1.2a x 1, salida auriculares DIMENSIONES Y PESO 819,9 mm x 279,7 mm x 445,3 mm con peana.8,3 kg PRECIO 469 euros

Xiaomi Mi Curved Gaming Monitor

El Xiaomi Mi Curved Gaming Monitor es un monitor que destaca por su relación entre prestaciones y coste si buscamos un buen ultrawide, de hecho en la web oficial está agotado.

Con vocación gaming, cuenta con soporte para AMD Freesync, una tasa de refresco de 144 Hz y tiempo de respuesta de 4ms. Para más comodidad, este modelo de 34" admite ajuste de altura y la rotación, además de poder girar la pantalla. Y si así lo deseamos, podremos colgarlo gracias al soporte VESA

Cuenta con un panel curvo con una curvatura 1500R para tratar de cubrir el campo de visión ocular, con brillo de 300 nits y ofrece una reproducción de color del 121% del sRGB.

Xiaomi Mi Curved Gaming Monitor PANEL 34 pulgadas con formato 21:9 con radio de 1500R, brillo 300 nits y contraste 3000: 1 RESOLUCIÓN 3440x1440 REFRESCO 144 Hz ÁNGULO DE VISIÓN TIEMPO DE RESPUESTA 4 ms CONECTIVIDAD HDMI 2.0 x 2, DP 1.4 x 2, jack y AC DIMENSIONES Y PESO 810.39 x 520.61 x 242.53 mm PRECIO 495 euros

Xiaomi BHR4269GL Pantalla para PC 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixeles WQHD Negro BHR4269GL, 86,4 cm (34"), 3440 x 1440 Pixeles, WQHD, 4 ms, Negro PVP en Amazon 462,59€ PVP en PcComponentes 495€

Gigabyte G34WQC

Este Gigabyte G34WQC ofrece una experiencia de imagen inmersiva con una alta densidad de píxeles, contraste y wide color gamut.

Además cuenta con unas características muy atractivas para jugar como AMD FreeSync Premium Pro con la tecnología Low Framerate Compensation (LFC) y la tecnología Adaptive-Sync, además de una cobertura del 90% del espacio de color DCI-P3 y del 120% en el espacio color sRGB.

Gigabyte G34WQC PANEL Curvo VA de 34 pulgadas 1500R con brillo de 350 nits y contraste 3000:1 RESOLUCIÓN 3440 x 1440 REFRESCO 144 Hz ÁNGULO DE VISIÓN 178 ° TIEMPO DE RESPUESTA 1 ms (MPRT) CONECTIVIDAD HDMI 2.0 x2, salida de auriculares, DP 1.4 x2 DIMENSIONES Y PESO 808,89 x 488,79 x 234,81 mm, 8,4 kg

PRECIO 538 euros

DELL UltraSharp U3419W

Si buscas un monitor ultrawide para trabajar, el Dell U3419W incluye útiles funciones imagen en imagen (PiP) e imagen por imagen (PbP) (entre otros) y una gran cantidad de puertos para maximizar tu productividad y trabajar con dos equipos. Con una cómoda resolución WQHD, calibración de color del 99 % sRGB y tecnologías antiparpadeo, podrás pasar horas trabajando delante de un panel cómodo y preciso. Y si vas a hacer videollamadas, dispone de dos altavoces de 9W.

DELL UltraSharp U3419W PANEL IPS de 34,1" con formato 21:9, contraste de 1000:1 y brillo de 300 nits RESOLUCIÓN 3440 x 1440 REFRESCO 60 Hz ÁNGULO DE VISIÓN 178° TIEMPO DE RESPUESTA 5 ms CONECTIVIDAD USB 3.0 (3.1 Gen 1) x4, HDMI x2; USB-C x 1, HDMI 2.0 x1, DP 1.2 x1, salida de audio DIMENSIONES Y PESO 813,6 mm x 226,4 mm mm x 532 mm con peana. Peso sin peana: 8,2 kg PRECIO 899 euros

LG 49WL95C-W

El LG 49WL95C-W es modelo de gran diagonal equivalente a trabajar con dos pantallas de 27 pulgadas con resolución QHD, características muy interesantes para trabajos creativos asociados a la fotografía, la edición gráfica o de vídeo, reforzadas además por su compatibilidad HDR10 y la cobertura de espacios de color sRGB 99% (CIE1931). Resulta muy útil también su oferta de puertos para trabajar con dos equipos y conectar otros dispositivos, sus altavoces de 10W y las múltiples configuraciones que admite.

LG 49WL95C-W PANEL IPS LED de 49 pulgadas curvo con relación de aspecto 32:9, 350 nits de brillo, contraste de 1000:1 y HDR10 RESOLUCIÓN 5120x1440 REFRESCO 60 Hz ÁNGULO DE VISIÓN 178° TIEMPO DE RESPUESTA 5 ms (GTG) CONECTIVIDAD 2 x HDMI 2.0, 1 x DisplayPort 1.4 y 1 x USB-C Power Delivery (DisplayPort), 4xUSB-A (salida USB 3.0) DIMENSIONES Y PESO 1215,1 x 543,5 x 307,3 mm (con peana), 15.2 kg (con peana) PRECIO euros

LG 49WL95C-W - Monitor Profesional UltraWide DualQHD de 124.5 cm (49") con Panel IPS (5120 x 1440 píxeles, 32:9, 350 cd/m², sRGB >99%, 1000:1, 5 ms, 60 Hz, DPx1, HDMIx2, USB-Cx1, USB-Ax4) Color Blanco PVP en Amazon 1.264,52€

LG 34WK95U

El LG 34WK95U es un monitor profesional que destaca por su gran calidad de imagen, lo que hacen de él un gran candidato para creadores de contenido gracias a su resolución 5K, la precisión y consistencia de color con DCI-P3 >98%, VESA DisplayHDR 600 y wide color gamut, sus amplias opciones de conectividad y su diseño ergonómico. Gracias al modo multipantalla podrás montar hasta cuatro pantallas.

Eso sí, hay opciones más interesantes si lo quieres para jugar a nivel de specs y no es barato.

LG 34WK95U PANEL plano de 24 pulgadas de tipo Nano IPS con formato 21:9, brillo de 600 nits y contraste de 600 nits RESOLUCIÓN 5120 x 2160 REFRESCO 60 Hz ÁNGULO DE VISIÓN 178 TIEMPO DE RESPUESTA 5ms CONECTIVIDAD HDMI x2, Thunderbolt 3 (Power Delivery 85W),DP x1, USB 3.0 x 2, USB-C, salida auriculares DIMENSIONES Y PESO 816.9 x 449 x 234.3 mm con peana. PRECIO 1099 euros

LG 38GN950

Si la inversión no supone un problema, el LG 38GN950 es un modelo premium para quienes buscan una experiencia gaming de último nivel independientemente del género al que juegues. Además cuenta con un diseño minimalista casi sin bordes y un soporte ajustable en inclinación y altura

Y es que este monitor destaca en especificaciones, ergonomía, diseño y en ofrecer una experiencia más impactante. Cuenta con un gran panel rápido y vívido para jugar con velocidades de actualización ultrarrápidas, tasas de refresco elevadas y además compatibilidad con NVIDIA G-SYNC y VESA DisplayHDR 600 .

LG 38GN950 PANEL IPS mate curva de 38" con brillo de 450 nits RESOLUCIÓN 3840×1600 REFRESCO 160Hz ÁNGULO DE VISIÓN 178° TIEMPO DE RESPUESTA 1 ms (GtG) CONECTIVIDAD USB, 2 USB-C, HDMI x2, DP 1.4 x2, salida de auriculares DIMENSIONES Y PESO 899 mm x 312 mm x 589 mm con soporte. 9,21 kg PRECIO 1399 euros

Samsung G9

El Samsung Odyssey G9 son palabras mayores. Tuvimos la oportunidad de probarlo destacando su experiencia de alto nivel para gaming y productividad para los usuarios más exigentes que puedan permitírselo: para trabajar con cuatro ventanas con alto nivel de detalle o para títulos de exploración y mundos abiertos.

Samsung Odyssey G9 (LC49G93TSSUXEN) PANEL LCD VA Curvo (1000R) DQHD de 49 pulgadas con relación de aspecto 32:9, brillo de 420 nits y contraste 2500:1 RESOLUCIÓN 5.120 x 1.440 puntos REFRESCO 240 Hz ÁNGULO DE VISIÓN 178° TIEMPO DE RESPUESTA 1 ms (GtG) CONECTIVIDAD 1 x HDMI 2.0, 2 x Display Port 1.4, 2 x USB 3.0, auriculares DIMENSIONES Y PESO 1147,6 x 537,2 x 416,4 mm (con peana)

1147,6 x 363,5 x 291,0 mm (sin peana). 16,7 kg (con peana)

14,1 kg (sin peana) PRECIO 1.499 euros

Acer Predator X35

El Acer Predator X35 es un monitor ultrawide gaming que destaca por ofrecer una gran calidad de imagen y una magnífica fluidez apoyada en el G-SYNC hasta los 200Hz. Además cuenta con un cuidado diseño sobrio y elegante repleto de detalles como la iluminación ambiental, altavoces e incluso asistencia de apuntado

Acer Predator X35 PANEL AMVA QLED curvo 1800R de 35 pulgadas con relación de aspecto de 21:9, brillo de 600 nits y contraste 2500:1 RESOLUCIÓN 3440 x 1440 REFRESCO 180 Hz (200 Hz con overclock) ÁNGULO DE VISIÓN 178° TIEMPO DE RESPUESTA 2 ms GTG CONECTIVIDAD Jack 3,5 mm, HDMI 2.0 x1, DisplayPort 1.4 x1, USB 3.0 Type B y 3 USB 3.0 Type A DIMENSIONES Y PESO 825 mm x 309 mm x 586 mm con peana, 13,5 kg PRECIO 2299 euros

