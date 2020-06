LG 49WL95C-W, análisis: un monitor ultrapanorámico tan grande como listo para disfrutar trabajando

Aunque hayan cogido bastante tracción en el mercado gaming, los monitores ultrapanorámicos de gran diagonal tienen en el mercado profesional y de oficina su principal nicho de mercado.

En Xataka hemos probado el espectacular LG 49WL95C-W, un monitor de gran diagonal, curvo y que nos permite trabajar de manera envolvente con el equivalente a dos pantallas de 27 pulgadas con resolución QHD.

Ficha técnica del LG 49WL95C-W

LG 49WL95C-W Características PANEL IPS LED de 49 pulgadas DualQHD 60 Hz con relación de aspecto 32:9 y HDR10 RESOLUCIÓN 5120 x 1440 píxeles BRILLO 350 nits CONTRASTE NATIVO 1000:1 TIEMPO DE RESPUESTA 5 ms (GTG) ÁNGULO DE VISIÓN 178°(H)/178°(V) COBERTURA DE ESPACIOS DE COLOR sRGB 99% (CIE1931) HDR Sí MODO PARA JUEGOS No CONECTIVIDAD 2 x HDMI 2.0, 1 x DisplayPort 1.4 y 1 x USB-C Power Delivery (DisplayPort), 4xUSB-A (salida USB 3.0) SONIDO Estéreo 10 W PEANA AJUSTABLE EN ALTURA Sí CONSUMO TÍPICO 80 vatios DIMENSIONES 1215,1 x 543,5 x 307,3 mm (con peana) PESO 15.2 kg (con peana) PRECIO 1299 euros

Trabajando con vistas panorámicas

Más cercano en diagonal a un televisor de salón grande que a un monitor de trabajo, el LG 49WL95C-W se posiciona en el mercado como el nuevo modelo de referencia para quien necesita un espacio de trabajo panorámico y en el que poder gestionar varias pantallas a máxima resolución. Es como disponer de dos pantallas QHD de 27 pulgadas.

El LG 49WL95C-W es un enorme monitor que permite trabajar cómodamente con dos pantallas completas de 27 pulgadas usando un solo dispositivo

Este monitor tiene una diagonal de 49 pulgadas con resolución de 5120x1440 píxeles y relación de aspecto 32:9. Su objetivo es ofrecer un amplio espacio sin dejar de lado la resolución, pues la densidad equivalente es de 106 ppp, suficiente para trabajar cómodamente.

En trabajos creativos asociados a la fotografía, la edición gráfica o de vídeo, contar con esta diagonal resulta una delicia, teniendo todo a golpe de un solo vistazo.

En tareas como edición de vídeo o de fotografía, el espacio de trabajo extra es de suma utilidad

Conectividad suficiente

En un equipo de estas dimensiones y posibilidades, la conectividad tiene una importancia especial. Este LG 49WL95C-W ofrece dos puertos HDMI 2.0, un DisplayPort 1.4, cuatro puertos USB-A 3.0 y solo uno USB-C compatible con Displayport.

A estas alturas esperábamos alguno más de este último tipo, máxime al permitirnos tanto la transmisión de vídeo/audio como alimentar el equipo. Es ideal pues para usar el portátil (si tiene USB-C) como elemento de entrada del monitor, éste se carga al mismo tiempo. E incluso si el portátil lo tenemos conectado vía HDMI, podemos usar ese puerto USB-C (hasta 85 W) para cargarlo sin necesidad de llevar encima su cargador. Otro detalle es que viene un cable compatible en la caja.

Aunque solo tiene un puerto USB-C, su compatibilidad con Displayport y carga lo hacen el mejor aliado para tener menos cables sobre la mesa

Todos los puertos excepto dos de los USB-A están colocados en la parte trasera. Los dos del lateral tienen mejor acceso directo y junto a ellos se ha colocado el puerto de auriculares. En todo caso, lo de accesibles es relativo dada la envergadura del monitor cuando lo tenemos colocado en la mesa.

Lo mismo ocurre con los controles físicos del monitor. Quedan accesibles pero no resulta igual de cómodo que si estuvieran en el frontal, algo que es cierto que rompería el exquisito diseño de esta pantalla. En todo caso, tanto puertos como controles no será habitual estar interaccionando con ellos todo el tiempo.

El LG 49WL95C-W también incluye altavoces integrados. Y muy bien disimulados. Son dos de 10 W pero colocados en la mitad izquierda del monitor, en su base, por lo que aunque son estéreo, la sensación envolvente no es tal en la realidad.

Los marcos del monitor son muy reducidos, consiguiendo reducir su impacto visual al tiempo que mejorar la sensación "envolvente"

El monitor LG 49WL95C-W, pese a que ocupa una inmensa cantidad de espacio sobre la mesa, nos ofrece un diseño muy cuidado y donde destacamos los marcos muy reducidos, lo que afianza la sensación envolvente de la curvatura de la pantalla. Es un diseño sin estridencias y que admite la colocación del monitor en diferentes entornos.

El diseño y presentación de este monitor panorámico es espectacular pero sus grandes dimensiones plantean dudas sobre su manejo

La ergonomía del monitor es muy amplia, pudiendo modificar y personalizar tanto la altura como la inclinación, además de admitir el giro lateral de la misma.

La base admite la modificación de altura, inclinación y hasta giro lateral

Para mantener estable una pantalla de estas dimensiones, la base es muy amplia. Tiene forma curva pero es muy delgada, lo que reduce el impacto en la superficie que deja inservible alrededor del monitor. Es elegante y efectiva (acabado en metal), aunque no puede evitar algo de balanceo horizontal al tocar el monitor.

A nivel de control del menú de opciones hay que destacar que recurre a un sistema de tipo joystick, más simple y directo de manejar que la hilera de botones. Así podemos hacerlo “a ciegas” con bastante acierto y rapidez. Y el menú, para lo que nos solemos encontrar en montores, es sencillo, directo y suficiente.

A nivel de OSD, este LG ultrapanorámico es de lo mejor que hemos visto en el mercado

Usando varias fuentes en la misma pantalla

Pensar en un espacio de trabajo disponible equivalente a dos pantallas nos abre muchas posibilidades a la hora de ajustar nuestro flujo de trabajo en plan multitarea. Aquí LG no ha dejado solo al usuario y las posibilidades técnicas de su panel ultrapanorámico las acompaña de una interfaz del monitor muy intuitiva así como el complemento en forma de software para la gestión de múltiples ventanas de manera automática.

La cantidad de información que podemos tener con un solo PC conectado es inmensa

Si nos ceñimos al monitor, su punto fuerte es que todo el espacio disponible lo podemos gestionar con hasta tres fuentes de manera sencilla. Lo más potente se da cuando conectamos dos equipos y podemos hacer uso del sistema PBP con múltiples configuraciones, desde un reparto simétrico hasta una fuente central y dos laterales. En total, juntando con el modo PiP, contamos con más de 7 configuraciones de multipantalla posibles.

En el caso de que queramos conectar dos PCs a esta pantalla, el software Dual Controller nos permite usar un único teclado y ratón para controlarlos, así como arrastrar y soltar archivos entre equipos. La configuración la debemos realizar previamente indicando las direcciones IP de los dos equipos que queremos enlazar.

Dos PCs conectados y ocupando cada uno el equivalente a una pantalla de 27 pulgadas QHD y que podemos controlar con un solo teclado y ratón

Si optamos por una sola fuente, LG dispone también del programa OnScreen Control, que sirve, además de para gestionar algunos parámetros del monitor de manera directa en el PC sin pasar por el menú OSD de la pantalla, para usar Screen Split.

Este modo de funcionamiento nos permite elegir el tipo de división de pantalla del monitor (tanto en el número y colocación de las divisiones como qué ventanas se colocarán en casa zona) y que esa configuración se aplique automáticamente.

Un buen panel con control de brillo por zonas

En la ficha técnica del LG 49WL95C-W tenemos información de base sobre su panel. Estamos ante una pantalla de 49 pulgadas con brillo de 350 cd/m2, contraste de 1000:1 y cobertura del 99% del espacio de color sRGB. Además es un equipo HDR10.

Para reproducir contenido de una sola fuente, salvo con contenido nativo, el monitor no es aprovechable 100%

No estamos ante un panel destinado a profesionales de la imagen que busquen la máxima fidelidad y cobertura de color, pero para otros ámbitos laborales sus características y comportamiento en nuestra prueba es de nivel alto. Tanto brillo como reproducción de color y contraste ofrecen una experiencia muy satisfactoria a nivel de calidad de imagen.

El panel incluye un tratamiento antirreflejos muy efectivo y que facilita la visibilidad en entornos complicado. Y también contamos con una gran ayuda en forma de sensor de luminosidad para ajustar el brillo de manera automática que puede actuar por zonas, algo lógico en un panel de abarca tanto espacio.

Como posibles modos de uso disponemos del Vivo, HDR, Lector, Cine y Colores Especiales, además del que viene por defecto y que resulta el más fiel de todos. También podemos ajustar el nivel de brillo (o dejarlo como automático), contraste, nitidez, gamma y temperatura de color, tanto modos cálido, frío y medio como completamente personalizado. También el tiempo de respuesta admite configuración por parte del usuario.

El contenido nativo a 32:9 es IMPRESIONANTE

Una consideración: si por su apariencia, curvatura y tamaño has pensado en este LG 49WL95C-W como un equipo para reproducción multimedia o puro entretenimiento, no es la mejor opción, al menos si queremos aprovechar toda su superficie. La adaptación del contenido no nativo a este formato tan panorámico nos deja un buen margen negro en ambos laterales. Otra cosa es que queramos usarlo dividiendo la pantalla.

Tampoco estamos ante un monitor específicamente diseñado para jugar. Su tasa de refresco se queda en 60 Hz y no hay tecnología de sincronización. El tiempo de respuesta es de 5 ms.

Otro cantar es el sonido. Su sistema está conformado por dos altavoces de 10W que ofrecen un sonido potente y suficientemente nítido para el uso no puramente multimedia que podamos darle. Suficiente y bien pensada la integración de esos altavoces para evitar tener que incluir otros elementos en una mesa de trabajo ya bastante saturada por las dimensiones de este monitor.

LG 49WL95C-W, la opinión de Xataka

Espectacular desde el montaje, para el que es recomendable contar con ayuda, hasta la sensación de inmersión con contenido nativo 32:9. Así es el monitor ultrapanorámico LG 49WL95C-W, modelo que tiene un precio alto pero que cumple con las condiciones tanto de calidad del panel como de posibilidades para trabajos donde la multitarea o disponer del mayor espacio posible es una necesidad.

Para usarlo es necesario un buen espacio de trabajo así como una fuente que le pueda sacar partido. Pero si la cobertura de color que ofrece y sus posibilidades con múltiples fuentes te convencen, este monitor de LG responde justo con lo que se le pide: calidad de imagen, posibilidades de trabajo y una configuración final de revista.

