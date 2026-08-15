El Robot Phone de Honor es un teléfono verdaderamente emocionante. Tiene ante sí un reto casi imposible

Solo es agosto, pero creo que salvo sorpresa mayúscula, ya se puede decir: el Robot Phone de Honor es el móvil más llamativo y diferente de 2026. Ni siquiera el cambio de formato del Samsung Galaxy Z Fold8 (promete ser el primero de varios y te miro a ti, iPhone fold) le hace sombra. En un mundo tan aburrido y consolidado como el de los smartphones, Honor se ha atrevido a hacer algo muy distinto y no es un brindis al sol: pasó de prototipo en el MWC a dispositivo a la venta y tras probarlo, le vi muchas posibilidades.

Una innovación emocional y con sentido

No es innovar por innovar, este brazo gimbal tiene mucho sentido más allá del nicho de los creadores de contenido. Yo misma, bastante alejada del perfil de influencer, he encontrado varios escenarios de uso donde sacar más partido a la cámara de mi teléfono: desde esa visita turística sola a grabarte haciendo deporte o hacer vídeos de un desfile, por poner tres ejemplos rápidos.

Incluso para usuarios y usuarias que no somos de fotografiarlo todo, mejora notablemente la experiencia para esas situaciones. Y además, convierte la grabación en algo más sensorial por lo interactivo que resulta (eso sin mencionar a su asistente AI Yoyo para invocarlo o las posibilidades de integrarlo con un robot). Con ese brazo, la cámara tiene menos limitaciones y grabar se vuelve algo más emocional.

Tengo que reconocer que era la primera escéptica respecto a esta cámara principal que se despliega en apenas un par de segundos y que integra funciones como la de FPV, seguimiento o bloqueo, pero pude probarlo y quedé gratamente sorprendida: se siente robusto, es increíblemente liviano, el plegado y desplegado es rapidísimo y esas funciones (integradas en la app de la cámara) funcionan bien.

Me parece una locura lo depurado que está en términos de funcionalidad, considerando que en marzo era un prototipo, aunque obviamente, Honor lleva mucho más tiempo trabajando en ello: en 2025 ya hablaron de él en su Alpha Strategy y según Yang Lin, director de Honor de hardware e ingeniería, la idea se remonta hasta 2023. Viene de largo y se nota.

Honor nació como submatriz de una Huawei fuerte y con mucho músculo en general, pero en especial en fotografía. Después del veto de Google, las empresas tomaron la decisión de separarse y Honor comenzó su andadura en solitario. Sabíamos del poderío de Huawei en innovación y aunque Honor lleva tiempo demostrando su buen hacer con las baterías, este Robot Phone es un golpe encima de la mesa: es un teléfono único, ambicioso y que ofrece algo más. Y es el primero de muchos, como nos adelantaron Yang Lin y David Bermbach de ARRI: esta es la primera generación y la primera de sus colaboraciones. O sea, que va a haber más. Honor ya no es una submarca joven, es una empresa capaz de todo.

Y una prueba más de que China tiene un ecosistema de marcas rico y muy capaz de hacer muy buenos teléfonos, pero también muy diferentes. Honor es la última en demostrarlo, pero antes se lo hemos visto hacer a otras como Huawei, OPPO o Vivo. Sin ir más lejos, en el terreno fotográfico China y sus marcas son las que más divierten. Dos ejemplos recientes: el Vivo X300 Pro o el OPPO Find X9 Ultra.

Ser diferente complica el camino y la situación no es la mejor

Aunque eso sí, una cosa es una prueba de varios minutos y otra tenerla en tu bolsillo y en tu mano plegándose y desplegándose durante varios años. Ahí habrá que ver qué tal soporta el paso del tiempo y el uso de una parte mecánica que lógicamente añade complejidad a la ecuación. De momento, la estructura de titanio resulta ligera y tremendamente compacta y la configuración de cámaras es solvente, pero añadir una parte mecánica trae bajo el brazo ciertos sacrificios inherentes: más partes móviles, más posibilidad de averías y fallos.

Con los plegables es habitual que las marcas den un número orientativo de doblados que soporta el pliegue, pero Honor no se ha pronunciado sobre cuántos despliegues tolera ni qué tal se comporta ante una eventual caída o golpe. Eso sí, sabemos que esta primera generación no saldrá al mercado global y que en China ha salido con un precio atractivo para lo que es: un gama alta innovador. Esta es su primera andadura y también la prueba de fuego de uso real. En el debe, saber mejor esa resistencia, la optimización de la batería o la gestión térmica, porque ya hemos visto que tras varios minutos grabando, se calienta.

Y los precedentes de ser el diferente de la clase no son demasiado halagüeños, especialmente con formatos con partes móviles: los Vivo Nex con cámara periscopio, los primeros OPPO Find X con cámara aleta de tiburón o los Asus Zenfone 6 con cámara rotatoria y desplegable pueden dar buena prueba de ello. Las marcas siguen, pero esa idea de protuberancia desplegable no tuvo mucho recorrido. Salvando las distancias, hasta a los plegables les está costando encontrar su hueco.

Pese a la dificultad per se de encontrar un hueco siendo el diferente de la clase, no podemos olvidar que nace en medio de una coyuntura tremendamente complicada en la que los precios de componentes como la RAM están desbocados, lo que provoca la desaparición de gamas (o reducción drástica), el encarecimiento generalizado de precios y como consecuencia, que haya marcas que estén eligiendo mejor sus movimientos y mercados para no dar pasos en falso que no renten, sirva como ejemplo el adiós de OnePlus a Europa.

En medio de esta tormenta, el Robot Phone ha salido a la venta a 9.999 yuanes al cambio para la versión de 12GB de RAM y 512GB de almacenamiento, casi 1.300 euros al cambio, que ante una eventual puesta a la venta en Europa sería notablemente más. Habida cuenta que esta crisis de precios al menos durará también en 2027, el precio es también un factor a tener en cuenta que juega en su contra. El Robot Phone es un teléfono que emociona, pero tiene una cuesta muy empinada por delante.





En Xataka | El Honor Robot Phone no es un móvil para masas: es una declaración de intenciones

Portada | Xataka