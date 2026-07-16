Ya es oficial: OnePlus cierra en Europa y Realme cierra en China. Esta es la lógica que explica por qué no es al revés

Oppo ha confirmado los movimientos que llevaban semanas circulando sobre el futuro de OnePlus y Realme, en un anuncio oficial que pone luz al futuro de cada marca.

El resultado es casi una imagen especular entre China y Europa: donde una marca desaparece, la otra se queda. Y al revés.

Qué ha confirmado Oppo. El reparto queda así:

En China , Realme cierra. OnePlus y Oppo se mantienen.

, Realme cierra. OnePlus y Oppo se mantienen. En Europa y España , OnePlus cierra. Realme y Oppo se mantienen.

, OnePlus cierra. Realme y Oppo se mantienen. Realme UI, la capa de personalización de Realme, desaparece y se fusiona con ColorOS, la de Oppo. Los usuarios de Realme podrán actualizar de forma voluntaria a ColorOS, aunque todavía no hay confirmación de hasta qué gama de modelos llegará esa actualización.

El compromiso de soporte y actualizaciones para los dispositivos ya vendidos se mantiene en ambos casos.

El matiz importante. Da igual cómo se haya contado en China: Realme no desaparece en Europa. Es una distinción fácil de perder si la cobertura internacional simplifica el titular como "Oppo cierra Realme" sin más contexto, porque el anuncio nace en clave china. En España y el resto de Europa, Realme sigue vendiendo con normalidad.

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La marca que sale de nuestro mercado es OnePlus, algo que ya estaba cantado desde hace meses y que contamos hace unos días como algo inminente.

Entre líneas. Que Oppo cierre marcas distintas en cada región según la fuerza que tienen ahí dice mucho sobre su estrategia.

Realme lleva años siendo la marca más agresiva en precio en mercados como España, Francia, Italia o Reino Unido, con tirón comercial sobre todo entre el público joven.

En China, en cambio, es Oppo quien domina el terreno y Realme pesa menos: es la tercera tras Huawei y Apple.

Cerrar donde no compensa y mantener donde sí funciona es una decisión puramente pragmática y de balance contable.

Hay una segunda lectura que el anuncio no termina de aclarar aún: no sería extraño que Oppo reparta sus marcas por gama además de por geografía, dejando a Realme la entrada y la gama media y reservando la gama alta para Oppo. Algo así deja entrever el CEO, cuyo comunicado remitido por la marca incluye la frase "el negocio europeo de OPPO se mantiene estable, con un fuerte impulso en el segmento insignia premium". Por otro lado, los Realme que lleguen a España en los próximos meses podrían ser los sucesores de los OnePlus de gama baja y media que la marca sigue fabricando en China con otro logo.

Y ahora qué. El anuncio cierra, sobre el papel, la incógnita de meses sobre el futuro de OnePlus en Europa. Lo que queda por ver es la letra pequeña: qué pasa con Realme fuera de España, hasta qué gama llega la migración a ColorOS y si el reparto de precios entre Realme y Oppo confirma la hipótesis de la gama baja disfrazada de OnePlus chino.

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