Google pone fecha de muerte al Android que conocíamos. Los desarrolladores tienen claro que tu teléfono está a punto de dejar de ser tuyo

En agosto del año pasado, Google anunció una de las maniobras más controvertidas de la historia de Android: cambiar por completo el ADN de su sistema operativo. Esto se traduce en que, en un futuro, cualquier app que quieras instalar en tu dispositivo Android, venga de donde venga, deberá estar firmada por un desarrollador verificado.

Ahora conocemos un poco mejor las implicaciones de esto y hay un grupo que no está contento: los desarrolladores de apps.

En corto. Con el objetivo, según Google, de fortalecer la seguridad de los ecosistemas y en pleno juicio contra Epic por el caso antimonopolio que llevó a Android a abrirse a tiendas de terceros, la compañía anunció una serie de medidas para que su sistema y los usuarios estén más seguros.

De fondo hay críticas apuntando que lo que realmente quieren es más control, pero básicamente lo que va a empezar a pedir Google es que los desarrolladores se identifiquen si quieren que su app sea descargada. No hablamos de una identificación para publicar en la Play Store, sino en cualquier tienda de Android. Según la compañía, comenzarán verificando las instalaciones desde las siguientes tiendas:

Google (Google Play)

Honor (HONOR App Market)

OPlus (OPPO App Market)

Samsung (Galaxy Store)

Transsión (Palm Store)

Vivo (V-Appstore)

Xiaomi (GetApps)

La justificación del malware. Google defiende la decisión de cara a fortalecer la seguridad de los ecosistemas y "evitar que los actores maliciosos se escondan detrás del anonimato para lanzar aplicaciones dañinas". De hecho, cuando tomaron la medida apuntaron que han detectado 50 veces más malware en apps descargadas fuera de la Play Store que en su tienda.

Según la compañía, es el inicio de un despliegue que será un esfuerzo de toda la industria, pero que contribuirá a crear un ecosistema más seguro. Y, si lapregunta es cómo lo harán, los desarrolladores tendrán acceso a una nueva 'Android Developer Console' que será obligatoria y en la que tendrán que proporcionar nombre legal, dirección, correo y teléfono.

Además, las organizaciones necesitarán una web corporativa y un número D-U-N-S (como un DNI empresarial). Datos muy sensibles, pero que Google promete no mostrar a nadie más que a ellos mismos. Como si las filtraciones de este tipo de cosas no existieran, vaya...

La metáfora del aeropuerto. En el mensaje de hace un año, Google comparaba esta medida con los trámites aeroportuarios en los que los viajeros renunciamos a derechos con tal de ganar en seguridad. "Piensa en esto como una verificación de identidad en el aeropuerto, que confirma la identidad de un viajero, pero que la separa de la revisión de seguridad de las maletas", comentaba Google.

"Vamos a confirmar quién es el desarrollador, pero no revisaremos el contenido de su aplicación o de dónde vino", aseguraban.

Calendario. Dicho esto, la rueda sigue girando para Google y en el post del blog de desarrolladores han detallado mejor el calendario:

Junio de 2026 : un nuevo servicio de autenticación de desarrolladores se instalará en la mayoría de dispositivos Android.

: un nuevo servicio de autenticación de desarrolladores se instalará en la mayoría de dispositivos Android. Julio de 2026 : se lanzará la API de estado de ID de desarrollador a nivel mundial, así como un tipo de cuenta diseñado para estudiantes y aficionados para compartir sus apps hasta con 20 dispositivos sin una ID emitida por su país y que llegará en acceso anticipado.

: se lanzará la API de estado de ID de desarrollador a nivel mundial, así como un tipo de cuenta diseñado para estudiantes y aficionados para compartir sus apps hasta con 20 dispositivos sin una ID emitida por su país y que llegará en acceso anticipado. Agosto de 2026 : se consolidarán los accesos anticipados de julio, pero también lanzarán un sistema "de flujo avanzado" para instalar apps de desarrolladores no verificados que incluirán puntos de control de seguridad para resistir estafas coercitivas. Aseguran que es el método para que los usuarios avanzados sigan pudiendo descargar apps de desarrolladores no verificados.

: se consolidarán los accesos anticipados de julio, pero también lanzarán un sistema "de flujo avanzado" para instalar apps de desarrolladores no verificados que incluirán puntos de control de seguridad para resistir estafas coercitivas. Aseguran que es el método para que los usuarios avanzados sigan pudiendo descargar apps de desarrolladores no verificados. 30 de septiembre de 2026 : empieza lo gordo. Se requerirá el registro de apps para las tiendas participantes en Brasil, Indonesia, Singapur y Tailandia. Las apps no registradas se podrán descargar con Android Debug Bridge o con flujo avanzado.

: empieza lo gordo. Se requerirá el registro de apps para las tiendas participantes en Brasil, Indonesia, Singapur y Tailandia. Las apps no registradas se podrán descargar con Android Debug Bridge o con flujo avanzado. 2027: tras recibir feedback de todos y las primeras pruebas en esos países comentados, ampliarán el programa a nivel mundial.

Preocupación. Cómo nos afectará a los usuarios es algo que está por ver. Google comenta que la mayoría de desarrolladores de la Play Store ya están verificados y más del 99% de sus apps se han registrado. Los que distribuyen fuera de Google Play se pueden registrar desde la consola de desarrolladores de Android y los estudiantes tienen este acceso para ir preparándose (por si te interesa).

En Reddit, desarrolladores han mostrado preocupación por esa necesidad de mostrar una identificación nacional, argumentando que Google no es un aeropuerto ni una institución oficial, pero también se han visto reacciones positivas argumentando que todo lo que sea impedir que apps de estafas coercitivas (un grupo importante de las apps que Google quiere eliminar con estas prácticas), bien está.

El propio jefe de Android ya comentó en agosto del año pasado que es una característica fundamental para Android, que no va a desaparecer y que simplemente quieren proteger a los usuarios de desarrolladores malintencionados, no limitar las opciones del usuario. El problema es que no está tan claro qué va a pasar con todas esas apps que se distribuyen vía APK, que no tienen ni por qué ser malware ni piratería y que, ciertos usuarios que han elegido Android, lo hicieron precisamente a la apertura del sistema.

Y reacción. Como apunta mi compañero Iván en Xataka Móvil, los desarrolladores no se han quedado de brazos cruzados. Pese a los argumentos proseguridad de Google, ven este movimiento como algo que, simplemente, quiere darles más control sobre el sistema y sus desarrolladores. Por eso han surgido campañas como 'Keep Android Open', reuniendo firmantes de una veintena de países entre los que están pesos pesados como EFF, la Free Software Foundation, el Tor Project, Proton, KDE, LineageOS y Nextcloud.

El argumento es el siguiente:

“Usted, el consumidor, compró su dispositivo Android confiando en la promesa de Google: una plataforma informática abierta en la que podía ejecutar el software que deseara.

Sin embargo, a partir de septiembre de 2026, Google implementará, sin su consentimiento, una actualización de su sistema operativo que bloqueará definitivamente este derecho y lo dejará a merced del criterio de Google sobre el software en el que se le permite confiar”.

En Xataka | "El mayor error de todos los tiempos": Bill Gates dejó escapar 400.000 millones cuando Microsoft no compró Android