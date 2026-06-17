Commodore ha lanzado un smartphone retro que bloquea navegadores, Instagram o TikTok. Es chillón, original y caro

Mi primer ordenador fue un Commodore C64, así que comprenderéis que esta noticia me toca la fibra. La marca, comprada el año pasado por el youtuber Christian “Peri Fractic” Simpson, ha resurgido ahora de sus cenizas con el sorprendente lanzamiento del Commodore Callback 8020. Estamos ante un smartphone con una estética retro que además llama la atención por su foco: la idea aquí no es competir con los iPhone o los mejores móviles Android, sino ayudarnos a no estar pegados tanto al móvil y a que el teléfono sea sobre todo eso: un teléfono.

Commodore Callback 8020. Este lanzamiento quiere aprovechar esa tendencia creciente de algunos fabricantes de volver a resucitar los "teléfonos tontos": móviles que están capados de serie para que nos desintoxiquemos un poco de esa adicción que solemos tener a las pantallas. Y para ello, este peculiar dispositivo hace algo sin piedad: bloquear el acceso a todo tipo de aplicaciones y plataformas

Ni TikTok ni Instagram. El Callback 8020 tiene acceso a internet, pero por defecto bloquea tanto el acceso a navegadores web como a redes sociales. Lo hace según el anuncio de la empresa "a nivel de sistema usando una tecnología que está pendiente de conseguir la patente". El dispositivo no es por tanto amigo de Instagram o TikTok, pero sí permite acceder a otros servicios de internet, como los mapas o la lectura de códigos QR.

Navegadores prohibidos. La marca cuenta además con su propia tienda de apps, llamada Commostore, y para limitar el acceso a aplicaciones no deseadas disponen de una lista blanca, y como decía Simpson en Ars Technica, "las redes sociales y los navegadores nunca entrarán en esa lista blanca".

De doomscrolling nada. No solo eso: tampoco se podrán instalar mediante métodos habituales de sideloading. Aunque el actual propietario de la marca afirma que sí se podrán instalar otras aplicaciones mediante ese proceso, eso estará bloqueado para el caso de apps de redes sociales o navegadores. Según Simpson, "hemos dibujado una línea clara en la arena alrededor de cualquier app que esté dirigida al doomscrolling". Para evitarlo a toda costa, la firma indica que han bloqueado el acceso a ciertos servicios a nivel de DNS "así que incluso aunque logres instalar TikTok, no vas a poder acceder a sus servidores".

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Sailfish OS como corazón. Estamos ante un dispositivo que usa Sailfish OS como su sistema oeprativo. Este desarrollo, creado en 2012 por la empresa Jolla, permite instalar y ejecutar aplicaciones Android (el 99%, afirma Simpson), aunque su foco es la privacidad. Así, es perfectamente posible utilizar herramientas como Spotify, Signal o WhatsApp. La apuesta se completa con un detalle muy simpático: Commodore incluye algunos juegos de la era del C64 para poder disfrutarlos en este móvil.

Limitado pero funcional. La hoja de especificaciones del móvil es modesta: cuenta con un SoC MediaTek Helio G81, 4 GB de RAM, 64 GB de capacidad (con ranura microSD), pantalla IPS interna de 3,25" (480x640), pantalla VFD externa de 1,77", además de un sistema "Dome-LED" de notificaciones. La conectividad está resuelta con soporte LTE, Wi-Fi y Bluetooth, y disponemos de una cámara trasera de 48 MP y una frontal sin especificar que eso sí, tiene autoenfoque. La batería es de 1.550 mAh y se recarga vía USB-C.

Notificaciones retro. El móvil permite recibir notificaciones, pero en lugar de los tradicionales mensajes en formato popup, el Callback 8020 hace uso de una pequeña pantalla LED en la cubierta frontal en la que se muestran caracteres con un diseño muy retro y que recuerda a las viejas calculadoras de los 70 y 80.

Sonidos ochenteros. El audio incluye un reproductor de música para el chip SID de 8 bits, que se usaba en el C64 original. También tiene, eso sí, un DAC integrado, una radio F y una toma de 3,5 mm. Incluso se incluyen unos auriculares in-ear en la caja.

Formato concha, carcasas intercambiables. El propio diseño del móvil es de lo más peculiar: adopta un formato concha, lo que hace que la pantalla interior sea de un tamaño relativamente reducido, y cuenta con un teclado físico y un pequeño pad direccional en la parte superior de ese teclado. La carcasa exterior se puede intercambiar.

Commodore Callback 8020, en su variante Founders Edition, a 640 dólares. Fuente: Commodore.

Lo retro no es del todo barato. El precio oscila entre los 500 y los 640 dólares dependiendo de la variante elegida —la más cara es la Founders Edition, con tintes dorados—. Es un precio elevado si uno solo mira las especificaciones y el diseño, pero eso no es lo que se paga con este móvil. Lo que se paga es más por el guiño a la nostalgia y por el sistema que trata de evitar que estemos pegados a la pantalla. Estamos ante un concepto distinto, que puede resultar chocante y extraño, pero que trata de resolver un problema y hacerlo además con un enfoque original.

No sé si la Commodore original hubiera hecho un móvil así, pero una cosa es cierta: el lanzamiento es, como poco, original, chillón y valiente. Eso ya es algo.

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