Mark Zuckerberg: "Es literalmente imposible tener una única superinteligencia benevolente que esté alineada con todos a la vez"

Mark Zuckerberg no es muy amigo de las entrevistas, pero esta semana ha hecho triplete y ha hablado con el New York Times, el Wall Street Journal y Financial Times. El tema de conversación principal ha sido, cómo no, la IA. El CEO de Meta ha dejado bastantes declaraciones jugosas, incluyendo una buena colección de dardos a su competencia, en concreto a Anthropic y OpenAI.

La IA cerrada o abierta. Ahora mismo el mundo de la IA asiste a un debate provocado por el lanzamiento de Kimi K3, el nuevo modelo abierto chino que ha alcanzado a los principales modelos estadounidenses. De un lado tenemos a más de 25 empresas, incluyendo a NVIDIA, Microsoft y Meta, que han firmado una carta en apoyo de la IA abierta. OpenAI y Anthropic no han firmado la carta, algo que Zuckerberg no ha dejado pasar en su conversación con Financial Times: "¿Los laboratorios de vanguardia van a querer que un modelo de código abierto tenga éxito? Creo que ha habido señales contradictorias al respecto".

Aunque evita mencionar a OpenAI y Anthropic de forma explícita, Zuckerberg se muestra crítico con su defensa de una IA cerrada y controlada, llegando a decir que sería como "abandonar nuestros valores". Su postura es que la IA debería ser accesible por más personas, no por menos, como parece que defienden sus competidores: "Creo que la tendencia general del sector ha sido hacia una mayor apertura y hacia poner el poder de la tecnología en manos de más personas, no de menos".

La superinteligencia única. Zuckerberg advierte del riesgo de que la IA acabe "centralizada" en manos de unos pocos grupos poderosos y cuestiona la idea de que exista una única superinteligencia "alineada" que represente a toda la humanidad, una tesis que han defendido tanto Dario Amodei como OpenAI. "Creo que mucha gente tiene la idea de que si se crea una IA singular, se puede, mediante una forma idealizada de alineación, asegurar que sea benevolente con la humanidad. Personalmente, soy escéptico respecto a ese camino", declaró al New York Times. Y lo lleva más allá con una frase aún más contundente: "Creo que es literalmente imposible tener una única superinteligencia benevolente que esté alineada con todos a la vez".

Superinteligencia personalizada. Frente a ese modelo centralizado, el CEO de Meta defiende una "superinteligencia personalizada", es decir, en lugar de una IA única que se adapte a todos, propone sistemas que se adapten a las necesidades y valores de cada persona. "Básicamente la combinación de una IA muy potente e inteligente con información contextual sobre ti", afirma. Lo ilustra con ejemplos de su vida personal, como usar la IA para recopilar recetas y que le ayude a conseguir todos los ingredientes o para entrenar: "Instalé cámaras en mi gimnasio, y me graban mientras entreno y me dan información al respecto".

El marketing del miedo. Desde el lanzamiento de Mythos/Fable y después GPT 5.5, el miedo se ha convertido en el principal argumento para vendernos sus nuevos modelos. Dario Amodei dijo hace poco que "Mythos es un arma total. Deberías necesitar una licencia de armas para usarlo". Zuckerberg también critica este planteamiento en su conversación con el New York Times: "Gran parte del discurso de muchos de los otros laboratorios que están desarrollando esto está repleto de pesimismo. Es necesario que haya una voz, o varias, que aporten realismo a este debate". Suponemos que una de esas voces realistas es la suya.

El desempleo masivo. Hablando de miedo, el desempleo masivo ha sido uno de los principales temores y forma parte de ese discurso tan pesimista en torno a la IA. Según dijo Zuckerberg al WSJ, "Hasta ahora, creo que todo el trabajo en torno a la IA ha generado muchos puestos de trabajo, ya que se necesita crear toda esta infraestructura. Así que esa preocupación no se ha materializado exactamente como la gente temía". Meta está gastando mucho en construir esa infraestructura que según Zuckerberg está generando empleos, pero también conviene recordar que hace nada despidió a 8.000 personas de su empresa. Por lo que sea, no creo que estén muy de acuerdo con esta afirmación.

Prohibir la IA china. EEUU ha acusado a China de plagiar los modelos de Anthropic y cada vez son más las empresas estadounidenses que acuden a la IA china. En este contexto, EEUU se plantea prohibir el acceso a modelos chinos, pero Zuckerberg se opone y cree que no sería "una solución efectiva". Frente a las sanciones que estudia la administración Trump, propone que las empresas estadounidenses trabajen de forma sistemática en eliminar frenos competitivos. Dicho de otro modo, que no regulen tanto y les dejen hacer.

Sí, pero. Que Zuckerberg salga justo ahora a criticar a OpenAI y Anthropic no es casual. Ambas empresas han pedido públicamente una mayor regulación de los modelos frontera, algo que no conviene a Meta, que va por detrás en el desarrollo de sus propios modelos. Meta tiene los ingredientes para adelantar posiciones, pero un freno regulatorio ahora podría hacer que la distancia con su competencia se amplíe todavía más y, teniendo en cuenta la locura que está invirtiendo Meta en la IA, podría suponer que nunca los termine alcanzando.

Imagen | Meta

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