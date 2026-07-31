El CD parecía completamente superado por el streaming. Sus ventas al alza cuentan otra historia

Durante años hemos dado por hecho que el formato físico tenía poco que hacer en una industria acostumbrada ya al acceso inmediato. Abrimos una aplicación, buscamos un artista y tenemos delante una discografía entera sin comprar un solo disco, sin esperar a que llegue a una tienda y sin necesitar un reproductor en casa. Esa comodidad cambió nuestra relación con la música: dejamos de poseer álbumes para movernos dentro de catálogos casi infinitos. Por eso el CD parecía condenado a ocupar un lugar cada vez más pequeño.

El giro llega ahora con un dato muy concreto: según un informe semestral de Luminate, las ventas de CD musicales han crecido en Estados Unidos durante la primera mitad de 2026. No hablamos de discos para guardar archivos, ni de videojuegos, ni de una nostalgia abstracta por cualquier soporte físico, sino de álbumes en CD dentro del mercado de la música grabada.

El auge en las ventas del CD es una realidad

La cifra que concreta ese giro es llamativa. El informe sitúa las ventas estadounidenses en 16,3 millones de CDs durante la primera mitad de 2026, un 16% más que en el mismo periodo del año anterior. El dato destaca más cuando se compara con el vinilo, que también creció, pero solo un 2,4% en unidades. La propia firma añade un matiz importante: si se eliminan las ventas de K-pop de la ecuación, el CD sigue creciendo un 6,7%. No estamos, por tanto, ante un movimiento explicado únicamente por un fenómeno fan concreto.

Ahora bien, lo que parece estar creciendo no es cualquier CD, sino una forma muy concreta de vender música física. Como decimos, el K-pop aparece como uno de los grandes motores, con lanzamientos pensados para fans que compran, coleccionan y participan alrededor de sus artistas favoritos. Aquí emergen varios factores: precio accesible, construcción de colección, álbumes de gran escala como ‘ARIRANG’ de BTS y una agenda potente de lanzamientos coreanos. Entonces podemos decir que el K-pop empuja el repunte, pero no lo explica por completo.

El dato más revelador está en quién compra esos discos y para qué los compra. Aproximadamente la mitad de los compradores de CD de la Generación Z y los millennials ni siquiera tiene reproductor. Eso cambia la pregunta: si una parte relevante de esos jóvenes no puede escuchar el álbum en ese soporte, el valor del objeto está en otro lugar. El CD funcionaría entonces como una pieza estética, una forma de pertenencia y una manera relativamente asequible de apoyar a un artista.

Fuera de Estados Unidos también aparecen señales, aunque no dibujan una tendencia idéntica en todos los mercados. En España, los datos oficiales de Promusicae apuntan a que el CD creció en 2025: 12,6 millones de euros en valor industria, un 9,1% más. El vinilo, aun así, tuvo más peso dentro del físico en valor, y el mercado siguió siendo claramente digital, con un 87,9% frente al 12,1% del físico. Reino Unido ofrece una lectura parecida en valor, con ingresos de CD al alza pero de forma moderada, mientras que Italia muestra un caso más intenso: registró una subida del 15,1% en el formato.

Ese matiz es importante porque el centro económico de la música grabada sigue estando en otro lugar. Según IFPI, el streaming representó en 2025 el 69,6% de los ingresos globales del sector, una proporción que muestra hasta qué punto el negocio de la música grabada se ha desplazado al acceso digital. Dentro del formato físico, además, el vinilo conserva más peso en valor en muchos mercados por su precio medio y por la cultura de compra que ha construido durante años. El CD crece, sí, pero no en la dimensión de la escucha masiva.

Imágenes | Arturo Añez | Brett Jordan

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