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"Esto no debería ser posible": este indie ha sido devuelto 55.000 veces por las políticas restrictivas de Steam

Un juego que triunfaba en las reseñas de los jugadores, pero Steam devolvió el dinero 55.000 veces

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John Tones

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270.000 copias vendidas y 55.000 devoluciones no son cifras muy lógicas para un solo juego. ¿Un éxito de ventas (en los márgenes del circuito independiente) y un número extraordinario de devoluciones tienen sentido en un mismo título? A Mateo Covic no le cuadraron las dos cifras y expuso un problema que afecta sobre todo a los desarrolladores independientes: no puedes hacer juegos demasiado cortos.

El juego. 'Paddle Paddle Paddle' es un juego cooperativo de físicas y plataformas que Covic firma bajo el nombre Zoroarts, y es su segundo título comercial tras 'Makis Adventure', de 2023. Editado por Assemble Entertainment, salió a la venta el 25 de julio de 2025 por 4,99 dólares. Covic, de 23 años, lo construyó solo en apenas cuatro meses; se completa en algo más de tres horas si se juega sin prisa. Pero muchos jugadores no juegan sin prisa.

La denuncia. El 5 de julio, Covic publicó en X que su juego acumulaba más de 55.000 reembolsos: un 21% de todas las ventas, pese a que el 90% de las reseñas eran positivas. "Esto no debería ser posible", escribió. Pero lo es: la política de reembolsos de Steam permite devolver cualquier juego jugado menos de dos horas y comprado hace menos de catorce días, sin necesidad de dar ninguna razón verificable.

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Fallo en el sistema. La política no está pensada, como ella misma reconoce, "como una forma de conseguir juegos gratis", y usarla así puede acabar en la pérdida del derecho a pedir reembolsos futuros. Pero el límite de dos horas es el mismo tanto si el juego dura seis como si dura sesenta: no se ajusta a la duración real de cada título. En la Unión Europea, de hecho, el derecho legal de desistimiento en las compras a distancia excluye expresamente el contenido digital una vez empieza la descarga con consentimiento del comprador, así que esta protección al consumidor viene de la política comercial de Steam.

No es la primera vez. En su día ya contamos cómo un estudio construyó un juego entero alrededor de todo esto: un survival de terror que convertía la devolución en un reto, premiando con la posibilidad de recuperar el dinero a quien lo acabase antes del límite. Y Valve ya ha tocado la política de reembolsos para impedir que se juegue indefinidamente un título en acceso anticipado y devolverlo justo antes del lanzamiento. Con Covic aparece la otra cara del mismo problema, juegos terminados y disfrutados que son devueltos igualmente.

Y de esta forma se genera la tentación de estirar un juego solo para superar las dos horas. Los géneros breves llevan años defendiendo su duración como una decisión de diseño, no como un defecto. Si la penalización económica por ser corto crece, crece con ella la presión para embuchar el desarrollo con relleno, y eso perjudica precisamente a los juegos que hacen una bandera de su brevedad.

Matices. Días después de su tuit, Covic se sentó a hacer números, y matizó su enfado inicial: un 20% de reembolsos es habitual entre los juegos del tipo al que pertenece 'Paddle Paddle Paddle', y un 10% es la media general en Steam. Con 270.000 copias vendidas, sus 55.000 devoluciones no se alejan tanto de ese rango. También reconoció que el motor real de las ventas fue el precio de saldo, con un descuento del 40%, no la política de reembolsos: a menos de tres dólares, la gente compraba sin pensárselo dos veces.

Eso no quita para que Covic piense que el sistema es defectuoso: Steam no comprueba los motivos de cada devolución, y a él, como desarrollador, le sería útil ver devoluciones etiquetadas como "demasiado difícil". De los cerca de 826.000 dólares brutos que generó el juego, 158.000 se perdieron directamente en devoluciones (antes de restar la comisión de Steam, el reparto con la editora y unos impuestos alemanes que rondan el 42%). Y aun así, nada de esto le hizo plantearse alargar sus juegos de forma artificial.

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Por hablar. El post donde Covic exponía sus quejas se hizo viral: recibió mensajes muy hostiles, y buena parte de esa respuesta se tradujo en reseñas de protesta. Muchos entendieron su queja como un ataque a las devoluciones en general, algo que él mismo ha desmentido. Ahora, en la ficha del juego, el conjunto histórico de reseñas sigue siendo Muy positivo (88% sobre 1.414 reseñas), pero las más recientes han caído a Mixtas (57% sobre 69). En cualquier caso, su propuesta de que Valve incluya un tiempo estimado de partida junto al precio, y retirar "demasiado corto" como motivo válido de reembolso una vez superado ese tiempo siguen siendo peticiones muy razonables para que la escena indie siga evolucionando a su ritmo, y no al de los AAA.

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