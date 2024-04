La nueva política de reembolsos de Steam tiene un objetivo claro: que te lo pienses dos veces al comprar juegos en Early Access

Una de las bondades de Steam es su política de reembolsos. Las cosas como son: puede que un juego nos interese, hayamos visto infinidad de análisis y vídeos, nos encaje, lo compremos y, finalmente, no sea para nosotros. Es normal. Del gameplay a la experiencia jugable hay un trecho y Steam nos tenía cubiertos con una política de reembolsos muy interesante, política que ahora ha cambiado.

Cómo era antes. Hasta la fecha, si comprabas un juego en Steam y no te convencía podías devolverlo durante los 14 días posteriores a la compra siempre y cuando no hubieses jugado más de dos horas. La cosa es que en los juegos en acceso anticipado (a.k.a. Early Access) esto no ocurría. Un juego en acceso anticipado, que puede ser un juego sin terminar, se podía jugar indefinidamente y se podía devolver antes de su lanzamiento, independientemente del tiempo invertido. La política anterior de Steam (visible en Web Archive) decía lo siguiente:

"Cuando precompras un título en Steam (y has pagado por el título por adelantado), puedes solicitar un reembolso en cualquier momento antes del lanzamiento de dicho título. También se aplica el periodo de reembolso estándar de 14 días/dos horas, a partir de la fecha de lanzamiento del juego".

Así se ve un juego cuando está en acceso anticipado | Imagen: Xataka

Cómo es ahora. Diferente y algo más restrictiva. Steam ha cambiado su política de reembolsos para eliminar la "ventaja" del acceso anticipado. Si antes las horas invertidas en el acceso anticipado no contaban de cara al cómputo general de dos horas para al reembolso, ahora sí lo hacen. La nueva políticas así lo reflejan:

"En general, si compras un título en Steam antes de la fecha de lanzamiento, se aplica el límite de dos horas de tiempo de juego para obtener un reembolso, pero el plazo de devolución de 14 días no empieza hasta la fecha de lanzamiento. Por ejemplo, si compras un juego en acceso anticipado o acceso avanzado, todo el tiempo que lo utilices cuenta para el límite de dos horas".

La parte positiva. Este cambio tiene un aspecto positivo y es evitar, o al menos reducir, el abuso de la política de reembolsos. De esta manera, los jugadores que hayan comprado un juego en acceso anticipado y lo hayan jugado antes de su lanzamiento invirtiendo seis, diez o 20 horas (tiempo suficiente para pasarse un juego de duración media) no podrán hacer la jugada de devolverlo antes de la fecha límite para recuperar el dinero. De una forma u otra, el jugador ha jugado al juego, lo ha disfrutado y, abusando de esta política, no ha pagado nada por ello.

La parte negativa. Por otro lado, está el hecho de que, en muchas ocasiones, el acceso anticipado es poco más que una "beta" del juego. Muchas veces, el acceso anticipado se usa como beneficio de compra para las versiones premium de los títulos y puede no ser la versión final del juego, sino una menos pulida que se arreglará con un "parche día uno" el día de lanzamiento. En juegos más lineales o sencillos es posible que podamos hacernos una idea de lo que el juego tiene que ofrecer en menos de dos horas, pero ese no siempre es el caso.

Puede pasar eso o puede pasar que, por lo que sea, los servidores del juego se caigan durante las primeras horas de acceso anticipado, y esas horas haciendo cola virtual dentro del juego cuentan (aunque Steam suele portarse bien en estos casos). O que los servidores no estén del todo pulidos durante el Early Acces. También puede ser que estemos ante un juego como servicio que requiera más de dos horas para conocerlo bien, o que sea un juego de mundo abierto enorme en el que, en dos horas, apenas habremos salido de la primera zona.

Un acceso sin garantías. Cierto es que el jugador sabe, o debería saber, a qué se expone pagando por el acceso anticipado (y más ahora que jugar dos horas es igual a no poder devolverlo), pero lo cierto es que el acceso anticipado se ha convertido en un reclamo de venta cuando, en esencia, es un sistema de recaudación de fondos sin garantías. Así lo advierte Steam cuando entras en la ficha de un juego como en este formato:

"Este juego con acceso anticipado no está terminado y puede o no cambiar más adelante. Si no te entusiasma jugarlo en su estado actual, entonces deberías esperar a ver si el juego avanza más en su desarrollo".

