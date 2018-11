No hay nada que dé más rabia que comprar un juego que acaba siendo mucho peor de lo que esperabas, o hacerlo y que a las pocas horas entre en algún tipo de rebaja y esté a mitad de precio. Para estos casos, hoy te vamos a explicar cómo devolver un juego de Steam, un proceso bastante sencillo que podrás realizar tanto con juegos como packs y DLCs.

Vamos a empezar el artículo explicándote cuáles son las condiciones para poder solicitar el reembolso de un juego, como por ejemplo hasta cuánto tiempo puede haber pasado para poder hacerlo. Y una vez aclarado este punto, iremos paso a paso con el proceso de devolución.

Cuáles son las condiciones para poder reembolsar

Si quieres poder devolver un juego en Steam, tienes que cumplir con una serie de condiciones para que el servicio te deje hacerlo. La primera es que tienen que haber pasado menos de 14 días desde que lo compraste, y también tienes que haber jugado menos de dos horas al título. Vamos, que no vale comprarlo, tirarte 40 horas seguidas para pasarte el juego y devolverlo.

Este periodo de tiempo también se aplica a los juegos que has precomprado. En estos casos, el periodo de 14 días o dos horas empieza a contar a partir de la fecha de lanzamiento del juego. Estos periodos también se aplican a los DLCs, los regalos que no se hayan activado, o los packs en los que no se haya transferido ninguno de sus elementos.

Valve también ofrecerá la posibilidad de reembolsar las compras realizadas dentro de sus juegos durante las primeras 48 horas tras su adquisición, siempre y cuando el artículo no haya sido consumido, modificado o transferido. Sobre el resto de juegos, simplemente dicen que dependerá de cada desarrollador, ya que todos tienen la posibilidad de activar este reembolso pero no es algo obligatorio para ellos.

En cuanto a los motivos, en el proceso tendrás que especificar motivos concretos, pero estos no afectarán a la devolución. Por poder, podrás incluso devolver un juego que acabe de ser rebajado si todavía no has jugado más de la cuenta. Eso sí, desde Steam avisan que estarán atentos a los posibles abusos, o sea que intenta no devolver sistemáticamente los juegos que compras por si acaso.

Cómo devolver un juego de Steam

Para iniciar el proceso de devolver un juego, Steam te sugiere entrar en la página de soporte y empezar a buscar allí el título. Sin embargo, hay un atajo un poco más rápido. Para ello, ve a tu biblioteca de Steam y entra en el perfil del juego que quieres devolver. Una vez en él, pulsa en el enlace de Soporte que hay en la columna derecha dentro del perfil del juego.

Haciendo esto, entrarás directamente en el soporte específico relacionado con este juego. Una vez en él, si puedes devolver el juego te aparecerá la opción No es lo que esperaba en la lista de problemas que tienes. Puedes pulsar esta opción, aunque también valdrá elegir la de Compré esto por accidente.

Independientemente de cuál de las dos opciones anteriores elijas, si hace menos de 15 días que compraste el juego y has jugado menos de 2 horas a él, podrás pulsar en una opción llamada Me gustaría solicitar un reembolso. Al pulsar en ella accederás al proceso de devolución del juego.

Ahora te aparecerá un menú en el que tienes que elegir varias opciones para configurar el reembolso. En el primer paso, debes elegir cómo quieres que se te devuelva el dinero. Puedes elegir que se te reembolse directamente en tu cartera de Steam, manera en la que el dinero se quedará en tu cuenta para futuras compras, o que directamente se te reembolse en el método de pago que utilizaste para comprarlo.

A continuación vas a tener que escoger una razón por la que quieres devolverlo. Además de elegir una razón de la lista, también tendrás un campo Notas en el que vas a poder dar, si quieres, las explicaciones que necesites.

Y ya está. Una vez hayas completado el método por el que quieres que te devuelvan el dinero y una razón por la que quieres hacerlo, sólo te queda pulsar el botón de Enviar solicitud para enviarle a Steam la solicitud de devolución del juego. Sus empleados la revisarán, y te enviarán un correo para comunicarte si la han aceptado o no.