Los 14 análisis de Xataka en febrero: RTX 5090, Samsung Galaxy S25 Ultra, relojes y mucho más

Termina el mes de febrero y toca hacer repaso de todos los análisis que hemos publicado durante el mes. Ha sido un mes corto, pero intenso. Ha estado lleno de móviles, sí, pero también de relojes, robots aspiradores, tarjetas gráficas y portátiles. Sin más dilación, vamos con ello.

HONOR Magic 7 Pro

El HONOR Magic 7 Pro es el último buque insignia de la marca, un dispositivo que nos gustó mucho en términos generales. Ofrece lo mejor de lo mejor en lo que a rendimiento y pantalla se refiere, pero no nos ha terminado de convencer su relación calidad precio y su módulo de cámaras. Porque sí, es enorme.

8,9 Diseño 9 Pantalla 9 Rendimiento 9 Cámara 9 Software 8,75 Autonomía 8,75 A favor Muy buen rendimiento

Sistema de cámaras completo y divertido

La pantalla es excelente.

Un móvil muy equilibrado En contra El módulo de cámara es excesivamente grande

Calidad-precio algo mejorable, teniendo en cuenta que el hardware de cámara no es el mejor del mercado



Xiaomi Redmi Watch 5

El Redmi Watch 5 quiere conquistar las muñecas de los que buscan un reloj sencillo, con buena autonomía y que ofrezca las funciones básicas. Nos dejó con muy buen sabor de boca, dentro de que no tiene las capacidades esperables de un smartwatch con Wear OS, por ejemplo.

8,1 Diseño 7,75 Pantalla 8,25 Software 7,5 Autonomía 9 Interfaz 8 A favor La autonomía es espectacular, para olvidarse del cargador

La pantalla se ve bien, incluso a plena luz del día

A pesar de ser grande, es cómodo En contra No tiene pagos móviles

No permite responder notificaciones y estas, además, se muestran regular

No admite apps de terceros ni asistente de voz



Samsung Galaxy S25 Ultra

Si algo ha marcado el mes de febrero, eso ha sido la llegada de los nuevos Samsung Galaxy S25. El modelo Ultra es el buque insignia y, como tal, un firme candidato a la corona del mejor Android del mercado. Sigue sin perfecto, pero la experiencia que ofrece es sobresaliente.

9,1 Diseño 9,25 Pantalla 9,5 Rendimiento 8,75 Cámara 9 Software 9,25 Autonomía 9 A favor La duración de la batería es... la auténtica salud

La pantalla es muy equilibrada y el tratamiento antirreflejos marca la diferencia

La IA está más pulida que nunca y, sin medias tintas, es la mejor que hay en un teléfono En contra La cámara no ha evolucionado y empieza a quedarse atrás respecto a sus rivales

Por alguna razón, su rendimiento sostenido no es excelente

La configuración de memorias es suficiente, pero no generosa





Samsung Galaxy S25+

Su hermano mediano, el Samsung Galaxy S25+, también ha conseguido ofrecer un buen resultado. La firma parece haber dado con la tecla en diseño y pantalla, aunque nos ha sorprendido su rendimiento y su cámara. Estos son, indudablemente, los principales aspectos de mejora.

8,9 Diseño 9,25 Pantalla 8,5 Rendimiento 8,75 Cámara 8,75 Software 9,25 Autonomía 9 A favor Un diseño casi imposible de mejorar en peso y grosor

La pantalla es equilibrada dentro de la gama más alta del mercado

Por fin la IA no es un truco barato para catálogos de ventas En contra A nivel fotográfico no está en lo más alto

Nos ha sorprendido que el Snapdragon no sea más estable

Hubiéramos esperado algo más de 12 GB de memoria RAM



Samsung Galaxy S25

No nos olvidamos del Samsung Galaxy S25, el más pequeño de la familia. Es un terminal compacto, pero que no sacrifica rendimiento, pantalla y sonido. No tiene las mismas capacidades fotográficas que el modelo Ultra y peca del mismo problema de rendimiento sostenido que sus hermanos mayores, pero eso no ha evitado que roce el sobresaliente.

8,8 Diseño 9,25 Pantalla 8,5 Rendimiento 8,75 Cámara 8,75 Software 9,25 Autonomía 8,5 A favor Compacto y con el máximo rendimiento

La eficiencia del Snapdragon es de nota

Excelente pantalla y sonido En contra Demasiado continuista

Mismos resultados en fotografía que para las generaciones anteriores

El rendimiento máximo sostenido no está a buen nivel



Samsung Galaxy Book5 Pro

Otro dispositivo que Samsung lanzó junto a sus Galaxy S25 fue el Galaxy Book5 Pro, un portátil excelente. Es un gadget que nos ha gustado mucho y que servirá a cualquier usuario, incluso a los más exigentes. Por ponerle una pega, no nos ha terminado de gustar la disposición de los puertos ni el clic del touchpad.

9,0 Diseño 9,25 Pantalla 9 Rendimiento 9 Teclado/trackpad 9 Software 8,75 Autonomía 9 A favor Perfecto equilibrio entre tamaño de pantalla y portabilidad

Llegamos de sobra al final de la jornada laboral gracias a su autonomía real

La pantalla AMOLED de Samsung, además de táctil, es de una calidad alta y sin molestos reflejos En contra El diseño es demasiado sobrio

El reparto de los puertos USB-C debería ser más repartido para poder cargarlo de manera más polivalente

El clic físico del touchpad es duro y no regular en toda la superficie



HONOR Earbuds Open

Los HONOR Earbuds Open son los primeros auriculares de carácter deportivo firmados por HONOR. Como tal, no son para todos los públicos, sino para los que buscan una mejor sujeción. Nos han gustado bastante, aunque muchas funciones no están disponibles en todos los móviles. Una de ellas es la traducción en tiempo real, que es exclusiva de ciertos móviles HONOR.

7,5 Diseño 8,25 Calidad de sonido 8,5 Cancelación de ruido 7,75 Ergonomía 8,5 Experiencia de uso 7 Autonomía 8 A favor La experiencia deportiva con ellos es inmejorable

Pese a ser abiertos, la cancelación de ruido en las llamadas es muy buena

Su sonido es divertido y muy todoterreno

La carga rápida me parece un acierto En contra Las funciones de traducción son exclusivas de móviles Honor (de momento)

Carece de ecualizador

Pueden llegar a ser un poco molestos con gafas o en sesiones largas

No tienen carga inalámbrica



LG xboom Buds

Siguiendo con auriculares, este mes hemos tenido ocasión de probar los LG xboom Buds, los nuevos TWS de LG en colaboración con el cantante will-i-am. Sin ser los mejores en nada, por su precio ofrecen un rendimiento muy solvente, un sonido muy goloso y conexión multipunto.

7,7 Diseño 7 Calidad de sonido 7 Cancelación de ruido 7 Ergonomía 8,5 Experiencia de uso 7,5 Autonomía 9 A favor La batería aguanta sin ningún problema

Son cómodos y el estuche es compacto

La conexión multipunto es un puntazo En contra No tiene códecs de alta definición

El micrófono, sin ser malo, podría ser mejor

El plástico del estuche sufre bastante y se daña con facilidad



Huawei MatePad Pro 13,2"

Nos vamos acercando al final, no sin antes recordar la MatePad Pro 13,2" de Huawei. Es una tablet que sigue sufriendo en el apartado del sofrware, pero que por todo lo demás es un cañón. Mención especial merece el tratamiento antirreflejos de la pantalla, de lo mejorcito que hemos probado en tablets.

8,3 Diseño 9 Pantalla 9,5 Rendimiento 9,25 Software 5 Autonomía 8,5 A favor Un tratamiento antirreflejos perfecto para una pantalla de sobresaliente

El nuevo Kirin mejora sustancialmente el rendimiento gráfico de la generación anterior

Diseño muy cuidado y cómodo En contra Huawei no da con la clave para ofrecer una alternativa de software válida propia

Sin accesorios, el Huawei Matepad Pro tiene poco sentido

Autonomía solo correcta y sin cargador rápido de serie en el paquete



Roborock Saros 10

Cambiamos totalmente de tercio para hablar del Roborock Saros 10, un robot aspirador ideal para los que tengan un hogar grande, espacio, alfombras, moquetas y muebles con patas bajos. Apenas tiene mantenimiento, la limpieza es sensacional y la navegación es excelente. Es, en pocas palabras, de lo mejor del mercado.

NVIDIA GeForce RTX 5090 y 5080

También hemos tenido ocasión de exprimir al máximo las RTX 5090 y 5080, las nuevas GPUs de gama alta de NVIDIA. DLSS 4 hacer verdaderas maravillas con los juegos y la tasa de fotogramas por segundo. La experiencia con ellas es deliciosa en casi todos los apartados, aunque la sombra de los especuladores se vuelve a cernir sobre estas gráficas, haciendo que conseguirlas a buena precio sea prácticamente imposible.

BOOX Palma 2

El BOOX Palma 2 es la segunda generación de este peculiar lector de libros electrónico con formato móvil y Android. Lo hemos probado y, como concluimos en el análisis, nos ha encantado como eReader, no tanto como dispositivo con Android. No obstante, la experiencia con él es realmente buena y la versatilidad que ofrece nos ha convencido.

Motorola Moto G05

Nuestros compañeros de Xataka Android tampoco se han estado precisamente quietos. Uno de los terminales que han analizado en febrero ha sido el Motorola Moto G05, un terminal de gama de entrada que busca ofrecer una experiencia suficiente para bolsillos menos abultados.

6,0 Diseño 7 Pantalla 5,5 Rendimiento 5 Cámara 5,5 Software 6 Autonomía 7 A favor Buena construcción y materiales

Altavoces estéreo que sorprenden en este segmento

Cámara decente

Tiene radio FM y jack de auriculares En contra Rendimiento bastante pobre

La optimización de software

Panel HD+ que cumple pero mejorable



Redmi Note 14

Y cerramos este recopilatorio con el Redmi Note 14, otro terminal analizado por nuestros compañeros de Xataka Android. Nos ha convencido su pantalla, la cámara principal y su política de actualizaciones, aunque Xiaomi sigue teniendo el rendimiento como punto a mejorar.

7,6 Diseño 7,75 Pantalla 8,25 Rendimiento 6,5 Cámara 7 Software 7,5 Autonomía 8,75 A favor Jack de 3,5 mm y tarjeta micro SD

Muy buena pantalla AMOLED

La cámara principal está a buen nivel

Actualizaciones hasta 2031 En contra El rendimiento deja que desear

Demasiado bloatware

Sale sin Android 15 ni HyperOS 2

