Estaba pensando comprar una Steam Machine, pero su precio me ha dado un bajón. Este PC me parece mejor opción

Sí, ya conocemos los precios oficiales de la Steam Machine. Me gustaba mucho el concepto de un PC pequeñito que poder tener en el salón conectado al televisor, ideal para disfrutar de mi gigantesca biblioteca de Steam (hola, Diógenes digital), pero el precio es mucho más alto del esperado. Por contextualizarlo un poco, su precio es más alto que el de PlayStation 5 Pro pese a su última subida y su rendimiento anda bastante lejos de la consola de Sony.

Entonces, siendo sinceros, no me compraría el nuevo dispositivo de Steam, pese a que me gusta mucho la idea y que me encanta lo bien que funciona, por ejemplo, Steam Deck. Por un poco menos, hay equipos como este PC Neo que pueden ofrecer un rendimiento similar y que, aunque pierde por el camino el concepto de PC compacto, tiene otros muchos puntos fuertes. Está disponible, por cierto, por 999 euros.

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Una alternativa a la Steam Machine si buscas un PC convencional

Hay que partir de la base de que son dos PC muy diferentes (pese a tener un precio muy parecido), pero sabiendo que este equipo de Neobyte puede ser una muy buena alternativa si lo que buscas es tener un PC convencional para colocar en tu setup con dos monitores como es mi caso. Antes de nada, veamos los precios de la Steam Machine en sus diferentes configuraciones para entender bien cómo queda el panorama:

Steam Machine de 512 GB : 1.039 euros

: 1.039 euros Steam Machine de 512 GB con Steam Controller : 1.108 euros

: 1.108 euros Steam Machine de 2 TB : 1.359 euros

: 1.359 euros Steam Machine de 2 TB con Steam Controller: 1.428 euros

El procesador que utiliza este equipo es un AMD Ryzen 5 5500. Tiene 6 núcleos y 12 hilos como el que utiliza la Steam Machine, aunque lo que importa aquí es la arquitectura. En ese sentido, la CPU del equipo de Steam utiliza arquitectura Zen 4 y el equipo de Neobyte Zen 3, por lo que ahí se lleva el punto claramente la Steam Machine. No ocurre lo mismo en la tarjeta gráfica.

Como explica Digital Foundry, el rendimiento gráfico que ofrece la nueva Steam Machine está situado entre una RX 6600 y una RX 7600 de AMD. Ambas GPUs están un escalón por debajo de la RTX 5060 Ti de PNY que utiliza el PC Neo que estamos utilizando en la comparativa. Tarjeta gráfica que, además, es compatible con el DLSS 4.5, una tecnología que nos puede ayudar a tener un rendimiento mucho mejor a la hora de jugar.

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¿Y cómo andan de memoria? La Steam Machine utiliza 16 GB de RAM DDR5 en un solo módulo, mientras que el PC Neo viene con 32 GB de memoria DDR4. Además, la versión más básica de la Steam Machine (que cuesta 1.039 euros) tiene 512 GB de almacenamiento, mientras que el otro PC gaming cuenta con 1 TB.

Por último, está el tema de SteamOS, que es la base sobre la que se sustenta la Steam Machine y la Steam Deck. Este sistema operativo es cómodo de usar y va genial para jugar, ofreciendo al usuario una experiencia muy similar a la de una consola. Windows no está a ese nivel, pero nos podemos valer del modo Big Picture de la propia app de Steam para lograr un resultado que, si bien no es igual, da una solución parecida.

Entonces, ¿qué opción es mejor? No hay una respuesta fácil y universal para todo el mundo. En lo personal, creo que es mejor opción este PC Neo de Neobyte. Va a ofrecer un rendimiento muy parecido a la Steam Machine, aunque con la ventaja de que podremos cambiar su tarjeta gráfica o procesador (o, básicamente, cualquier componente) en el futuro.

⚡ EN RESUMEN: pc neo de neoybyte ✅ LO MEJOR Buena combinación GPU + memoria RAM: Pese a ser DDR4, este PC viene con 32 GB de RAM y una RTX 5060 Ti. Es un combo para jugar durante varios años de la mano del DLSS 4.5.

Pese a ser DDR4, este PC viene con 32 GB de RAM y una RTX 5060 Ti. Es un combo para jugar durante varios años de la mano del DLSS 4.5. Actualizable de cara al futuro: Es un PC gaming convencional, lo que implica que podremos ir actualizándolo cuando queramos. ❌ LO PEOR Procesador inferior: Su CPU utiliza una arquitectura antigua, por lo que está algo limitado. Esto es algo que notaremos especialmente jugando en resoluciones bajas.

Su CPU utiliza una arquitectura antigua, por lo que está algo limitado. Esto es algo que notaremos especialmente jugando en resoluciones bajas. No tiene ese componente compacto de salón: Es un PC gaming con lo bueno y con lo malo, por lo que quizás no querrás colocarlo en el salón al ser voluminoso. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas un equipo para jugar durante varios años con la posibilidad de poder actualizarlo para mejorar su rendimiento. ⛔ NO LO COMPRES SI... Lo que buscas es un "PC de salón" para jugar en la tele con toda tu biblioteca de Steam.

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