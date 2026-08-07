24 zonas de trabajo, grúas de 400 toneladas y casi 116 metros de altura: SpaceX está levantando otra megaestructura en EEUU

Estados Unidos tiene una forma muy particular de construir grande: no siempre para levantar el edificio más alto ni el más llamativo, sino para resolver problemas que se salen de la escala normal. Grand Central Terminal nació para ordenar el pulso ferroviario de Nueva York; la planta de Boeing en Everett, para fabricar aviones gigantes bajo un mismo techo. Lo que SpaceX está dando forma en Florida pertenece a esa misma familia de infraestructuras: edificios que no se entienden solo por sus dimensiones, sino por la operación enorme que intentan hacer posible.

En esa categoría entra la Gigabay, la instalación que la compañía está levantando en el Kennedy Space Center, en Florida, para sus operaciones con Starship y Super Heavy. Según la firma fundada por Elon Musk, el edificio alcanzará los 380 pies de altura, casi 116 metros, y contará con 24 zonas de trabajo para integración y reacondicionamiento. La cifra que termina de dibujar la escala está sobre el techo de la nave: grúas capaces de levantar hasta 400 toneladas estadounidenses, unas 363 toneladas métricas. No hablamos, por tanto, de una simple nave industrial, sino de una pieza diseñada alrededor de cohetes gigantes.

Un edificio que nos recuerda al Vehicle Assembly Building de la NASA

Gigabay no debe entenderse como una fábrica completa de Starship en sentido estricto. SpaceX la presenta como una instalación de integración y reacondicionamiento, es decir, un lugar preparado para recibir, montar, revisar y volver a poner a punto elementos de Starship y del propulsor Super Heavy antes o después de sus operaciones. La diferencia no es menor: fabricar un cohete y prepararlo para volar no son la misma cosa. En este caso, la obra apunta sobre todo a esa segunda parte, la que convierte la reutilización en una operación industrial.

SpaceX ha mostrado el interior de la Gigabay en Florida, una megaestructura para Starship en la que ya se aprecia la grúa instalada bajo su enorme entramado metálico

Por dentro, la dimensión se entiende mejor con cifras de volumen y superficie que con la altura del edificio. La empresa habla de 815.000 pies cuadrados de espacio de trabajo, unos 75.700 metros cuadrados, y de 46,5 millones de pies cúbicos de espacio interior de procesamiento, alrededor de 1,32 millones de metros cúbicos. La instalación estará preparada para trabajar con vehículos de hasta 81 metros, una escala que obliga a pensar más en una infraestructura vertical que en una nave convencional. Cada metro está pensado para mover, elevar y acceder a piezas que, en muchos casos, tienen tamaño de edificio.

Desde fuera, la Gigabay también está pensada para convertirse en una presencia difícil de ignorar en la Space Coast. Florida Today la sitúa en el área de Robert’s Road, dentro del Kennedy Space Center, y describe su estructura metálica con revestimiento oscuro como visible desde Titusville, al otro lado del Indian River. La comparación inevitable es el Vehicle Assembly Building de la NASA, el edificio histórico donde se integraron los Saturn V y los transbordadores espaciales. La nueva instalación de SpaceX será más baja, pero comparte con él una misma lógica: levantar un edificio alrededor de vehículos demasiado grandes para una infraestructura ordinaria.

El sistema de lanzamiento Starship durante uno de sus vuelos de prueba

La razón de fondo está en el momento en que se encuentra Starship. Hasta ahora, el gran cohete de SpaceX se ha desarrollado y probado desde Starbase, en Texas, pero la compañía está preparando Florida como una segunda pata para operaciones de mayor escala. No se trata solo de tener otro lugar desde el que lanzar, sino de construir alrededor del vehículo una infraestructura capaz de recibirlo, prepararlo y devolverlo al ciclo operativo.

El mapa que dibuja SpaceX combina varias piezas. La compañía está construyendo infraestructura para Starship en LC-39A, la histórica plataforma del Kennedy Space Center, y también ha mostrado interés en habilitar operaciones desde SLC-37, en la cercana Cape Canaveral Space Force Station. Mientras completa esa capacidad local, su plan pasa por transportar desde Starbase vehículos Starship y propulsores Super Heavy ya terminados por barcaza para formar una flota en Florida. La fabricación colocalizada aparece como el siguiente paso previsto, similar a Starfactory en Texas.

El salto, en cualquier caso, no depende solo de levantar edificios. La FAA ha analizado un escenario de hasta 44 lanzamientos anuales de Starship-Super Heavy desde LC-39A, junto con aterrizajes de las dos etapas, pero esa revisión ambiental no equivale por sí sola a una licencia operativa automática. En paralelo, NASA mantiene a Starship dentro de sus planes lunares mediante el sistema Human Landing System para Artemis.

Imágenes | SpaceX (1, 2, 3) | @SERobinsonJr (captura de pantalla X) | Kim Shiflett

En Xataka | Está en los Pirineos y llega a 3.500 ºC: la instalación solar más potente del planeta no es una central eléctrica