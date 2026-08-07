Apple se ha encontrado con un problema: tiene 10.000 millones de dólares en chips atascados. La DRAM es la culpable, según Tim Culpan

Apple anda ultimando su lanzamiento más importante del año, los iPhone 18. Bueno, no todos los iPhone 18, porque las filtraciones apuntan a que veremos los modelos Pro, iPhone Fold/Ultra y Air 2 este año; con los iPhone más básicos para 2027. Esta división resta presión al lanzamiento, sobre todo con el cuello de botella tan apretado que tiene Apple en cuestión de memoria RAM. Que parece ser más grave de lo que suponíamos: buena parte del chip A20 Pro podría estar atascada.

El problema. Hay que subrayar la noticia como filtración, porque Apple no ha confirmado nada ni va a hacerlo. La información procede de Tim Culpan, periodista especializado en semiconductores desde Taipéi. Como es lógico por las fechas, los proveedores de Apple se encuentran en pleno trajín fabricando y montando iPhone. Y debido a la escasez de DRAM, TSMC tendría parada parte de la producción de procesadores del iPhone porque no puede integrar la memoria en el SoC.

iPhone 17 Pro. Imagen de Alejandro Alcolea

Tim Culpan señala varias causas en su newsletter de componentes, de la que se han hecho eco medios como MacRumors:

“La producción del A20 Pro en N2 avanza bien, con un buen volumen y unos buenos rendimientos de fabricación. Sin embargo, las obleas se están acumulando a la espera de la DRAM antes de poder encapsularse y pasar a la siguiente fase”.

“Como resultado, TSMC tiene acumulados alrededor de 1.000 millones de dólares en procesadores de Apple a la espera de recibir la DRAM para poder encapsularlos y continuar con la siguiente etapa”.

Con el WMCM, tanto el chip A20 Pro como la DRAM van juntos desde el principio, en la misma oblea. Si uno no llega, el producto no se puede finalizar

TSMC lleva haciendo pruebas con el nodo de 2 nm desde 2025. El primer fabricante en dar el salto a este N2 ha sido Apple, que esperaba obtener un SoC potente y de gran eficiencia para sus iPhone de mayor gama. Tim Culpan especifica en su newsletter que la producción no está teniendo problemas. Al menos hasta que llega la hora de encapsular en el SoC el módulo de DRAM mediante el nuevo proceso Wafer-Level Multi-Chip Module (WMCM) de TSMC.

Ni aunque seas Apple. Pocas empresas tienen tanto poder en la industria de semiconductores como Apple. Aunque poco puede hacer ante la coyuntura global: debido a las necesidades ingentes de memoria HBM para centros de datos, algunos de los fabricantes han comprometido su producción de RAM hasta 2030. No hay memoria para tanto cacharro.

Apple ha subido los precios de casi todos los dispositivos debido al alza de la RAM. Está sufriendo en su catálogo la escasez y que los fabricantes prefieran a los hiperescaladores antes que a los fabricantes de móviles. Con otro punto importante, como destaca Digital Daily: Apple habría intentado negociar a la baja con el fabricante chino de memoria RAM CXMT. Y este, según las fuentes, se habría negado a hacerle un buen precio a Tim Cook.

¿Retrasos en los iPhone 18 Pro? Aún es pronto para saberlo. Por lo que asegura Tim Culpan. tanto Apple como sus ensambladores confían en llegar a tiempo. También es más que plausible un reabastecimiento del stock a cuentagotas y conforme TSMC pueda ir dándole salida a las obleas de Apple A20 Pro que, según la filtración, tiene bloqueadas.

Imagen de portada | Alejando Alcolea editada con ChatGPT

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