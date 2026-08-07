2.800 millones de dólares, cuatro pozos submarinos y un objetivo: convertir a Chipre en el próximo proveedor de gas de Europa

La costa de Chipre cuenta con un yacimiento de gas situado en aguas profundas que lleva tiempo dando tumbos para conocer quién le puede sacar partido. Finalmente, han sido las energéticas Eni y TotalEnergies las que han aprobado la decisión final de invertir en Cronos, el primer proyecto de hidrocarburos de la historia del país y uno de especial importancia, ya que de materializarse, situaría al Mediterráneo oriental en un nuevo eje energético para Europa.

De qué va. Cronos es un campo de gas natural descubierto en 2022 y ubicado a unos 185 kilómetros al suroeste de Chipre, en el llamado Bloque 6. Eni opera el proyecto con un 50% de participación, mientras que la otra mitad pertenece a TotalEnergies. Ambas compañías han confirmado ahora la aprobación definitiva de la inversión. El yacimiento almacena casi 85.000 millones de metros cúbicos de gas y la idea es extraerlo mediante cuatro pozos submarinos.

Por qué es relevante. Hasta ahora, Chipre no contaba con ningún proyecto propio de extracción de hidrocarburos. Cronos cambia esa situación y sitúa a la isla como futuro productor y exportador de gas dentro de la Unión Europea. Para el continente, además, supone una vía adicional para no depender tanto del gas de Rusia.

El truco está en Egipto. Chipre carece de instalaciones para licuar gas, y construirlas desde cero habría supuesto años de espera y miles de millones de euros adicionales. Por eso, Eni y TotalEnergies han diseñado un modelo en el que el gas viajará por un gasoducto submarino hasta las infraestructuras que Eni ya posee en Egipto, concretamente hasta el yacimiento de Zohr, donde se procesará.

Desde allí se transportará hasta la planta de licuefacción de Damietta, en la costa norte egipcia, para convertirse en GNL y salir rumbo, principalmente, a mercados europeos.

En cifras. Se espera que la producción alcance un máximo de unos 14 millones de metros cúbicos de gas al día, lo que equivale a unas 2,8 millones de toneladas anuales de gas natural licuado. Ese volumen se repartirá a partes iguales entre las dos compañías. La primera extracción está prevista para 2028, y el coste del proyecto rondaría entre 2.500 y 3.000 millones de dólares, según comparten desde la revista ENR.

Lo que dicen las empresas. El CEO de Eni, Claudio Descalzi, ha destacado que la iniciativa "marca un hito concreto en el posicionamiento de Chipre como productor y exportador de gas europeo" y que contribuye "a la diversificación y seguridad del suministro de gas de Europa".

Por su parte, el presidente de TotalEnergies, Patrick Pouyanné, ha señalado que Cronos "apoyará el desarrollo de un nuevo hub gasista regional en el Mediterráneo oriental" y ha subrayado que el proyecto encaja con la estrategia del grupo de priorizar iniciativas de bajo coste y bajas emisiones.

No es el único. Eni y TotalEnergies ya comparten otros tres bloques frente a las costas de Chipre. Ambas compañías prevén nuevas campañas de exploración, por lo que Cronos podría ser solo el primero de varios desarrollos. A esto se suma que la empresa Chevron trabaja en un plan similar para el yacimiento de Afrodita, situado en la frontera de Chipre con Israel y cuya decisión final de inversión podría llegar antes de que termine el año, según recoge ENR.

Por otro lado, ExxonMobil y QatarEnergy avanzan en paralelo en el desarrollo de los campos Glaucus y Pegasus, siguiendo el mismo esquema de apoyarse en las infraestructuras que tienen en Egipto, tal y como detalla Energies Media. En lo que respecta a Cronos, parece que tendremos que esperar a 2028 para conocer si finalmente se acaba materializando el proyecto.

Imagen de portada | Egypt Oil & Gas Group

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