Amazon ha superado los tres billones de capitalización y Jeff Bezos ha hecho lo que mejor se le da: vender 15 millones de acciones

El pasado lunes fue un buen día para Amazon. La acción de la compañía subió con fuerza y la empresa cruzó por primera vez la barrera de los 3,07 billones de dólares de capitalización. De ese modo, el gigante del comercio electrónico se unía al reducido club de empresas cuyo valor superan el de muchos países.

Jeff Bezos, que empezó vendiendo libros por correo, ha vuelto a vender acciones como quien acude a un cajero automático, justo cuando su empresa marcaba un hito histórico en su cotización. El importe de la venta roza los 4.100 millones de dólares.

Un día para enmarcar en Wall Street. La subida del valor de las acciones de Amanzon no ha sido espontánea. Detrás están los buenos resultados del segundo trimestre, en los que Amazon ganó 62.647 millones de dólares, un 245% más que hace un año, con ingresos de 200.606 millones.

El motor que empujó esa fuerte subida en los ingresos de la compañía fue AWS, su negocio de nube, que viene creciendo con fuerza en los últimos ejercicios. Durante la presentación de resultados, Andy Jassy, actual CEO de Amazon desde que Jeff Bezos cediera su puesto al frente de la compañía que fundó, explicó que: "AWS está en pleno auge, creciendo un 36,7% interanual en el segundo trimestre".

Bezos vende 15 millones de acciones. Con la acción en uno de sus máximos históricos, Bezos presentó la documentación necesaria ante SEC para vender hasta 15 millones de títulos bajo la gestión del banco Morgan Stanley. Tal y como indica Barron's este paquete corresponde a acciones de fundador, las que recibió al crear la empresa en 1994. Al precio del cierre del lunes, la cifra de la operación ronda los 4.070 millones de dólares.

No es poco dinero, aunque para Amazon apenas representa el 0,14% del total de los 10.743 millones de acciones que la compañía tiene en circulación. La primera parte de esa venta ya se ha ejecutado. Según Bloomberg, Bezos colocó su primera venta del año, lo que reportó unos ingresos en efectivo de 350 millones de dólares. El resto llegará en los próximos días a medida que los inversores vayan absorbiendo la venta.

¿Información privilegiada? No, todo estaba firmado antes. La coincidencia en el tiempo del repunte en la cotización y la venta de 15 millones de acciones de su fundador, deja la sensación de que Bezos vende justo cuando conviene. Pero la ley antifraude bursátil obliga a cumplir una serie de requisitos diseñados para evitarlo.

Los grandes accionistas, como los fundadores con muchas acciones de una gran compañía, deben fijar sus planes de venta con meses de antelación. No pueden vender de un día para otro como cualquier otro inversor. Eso le impide saber con precisión qué pasará con la cotización cuando firman sus órdenes de venta.

Este mecanismo se llama Regla 10b5-1 y lo regula la SEC desde su reforma de 2022. Permite operar con acciones propias sin sospecha de usar datos internos. De hecho, tal y como se puede leer en el documento presentado a la Comisión de Bolsa de EEUU, el plan que ahora ejecuta Bezos se firmó el 14 de noviembre de 2025, meses antes de la presentación de estos buenos resultados.

Miami es un paraíso…y no solo por el clima. Bezos ya hizo algo parecido en 2024, cuando Amazon también batía récords en bolsa. Vendió entonces por un valor similar, casi 4.930 millones de dólares. El patrón se repite con cada máximo histórico de la acción.

Hay otro dato que explica por qué Bezos vende tanto, y no solo por el precio de la acción. Desde que dejó Seattle por Miami, ha evitado un impuesto que no existe en Florida. Washington cobra un impuesto del 7% sobre las ganancias de capital que superen el millón de dólares, y aplica un recargo extra para las cifras más altas. Florida, en cambio, no tiene nada parecido. Con cada venta millonaria de acciones que ha hecho desde que reside en Miami, Bezos se ahorra cientos de millones de dólares en impuestos. Ese es otro de los motivos por el que los millonarios han elegido Miami para su migración desde California.

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