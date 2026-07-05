La instalación solar más potente del mundo está en los Pirineos, alcanza 3.500 °C y no es una central eléctrica

En pleno verano y con la ola de calor encima, freír un huevo sobre el capó de un coche aparcado al sol es una realidad que nos hace a la idea del potencial térmico del astro rey. Pero esa sensación se queda muy corta frente a lo que ocurre en el corazón de los Pirineos franceses: allí, un edificio incrustado en la ladera de una montaña concentra la luz del sol hasta convertirla en la fuente de calor artificial tan intensa que sería capaz de fundir el acero.

El gran horno solar. Es el horno solar de Odeillo, en en Font-Romeu-Odeillo-Via, y es una de las dos instalaciones de este tipo más grandes y potentes del mundo junto con la de Parkent, en Uzbekistán. Lo más llamativo de la instalación es el colosal espejo curvo de 54 metros y 48 metros de ancho que lleva integrado, compuesto por 9.000 facetas. Este diseño tiene una razón de ser: concentra la luz solar hasta 10.000 veces su intensidad natural, lo que le permite alcanzar temperaturas de entre 3.300 y 3500 °C, según datos del laboratorio operador de la instalación, PROMES-CNRS.

El sistema combina dos elementos ópticos: un campo de 63 espejos planos motorizados que siguen la trayectoria del sol y devuelven su luz de forma constante hacia un gran reflector parabólico fijo de 1.830 metros cuadrados de superficie. Toda esa luz converge en una torre focal, ese punto de apenas 40 centímetros de diámetro donde desarrolla una potencia térmica de un megavatio.

La instalación de Odeillo. Philipendula vía Wikimedia

Contexto. El origen del horno solar de Odeillo se remonta a los años 40, cuando el químico Félix Trombe, que por aquel entonces era director del laboratorio de tierras raras de Meudon, logra concentrar luz solar con un espejo de defensa antiaérea reutilizado. En 1949 se construye el primer prototipo en la ciudadela de Mont-Louis, a poco más de 10 kilómetros de Odeillo. Tras varios intentos cada vez más potente, entre 1962 y 1968 se construye el horno actual. Su ubicación se eligió con toda la intención: la Cerdaña francesa ofrece un elevado número de días de sol al año y una atmósfera de gran pureza óptica en altitud, condiciones ideales para minimizar pérdidas de radiación.

En cifras. A lo largo del artículo hemos desgranado algunos de los datos numéricos más impactante de este horno solar, que condensamos aquí:

Altura del reflector principal: 54 metros

Superficie del espejo parabólico: 1.925 metros cuadrados

Potencia térmica nominal: 1 megavatio

Temperatura máxima: 3.500 °C

Factor de concentración solar: 10.000 veces la radiación solar normal

Por qué es importante. Porque este horno lleva en marcha desde 1969 y constituye el primer intento serio hacia la explotación a gran escala de la energía solar con fines industriales, mucho antes de que existieran las hoy tan comunes plantas solares. Aunque pionero, su función es más de investigación que energética. Así, allanó el camino de una de las primeras centrales solares de torre del planeta, la de Thémis a principios de los 80.

Hoy tiene esencialmente dos aplicaciones: el estudio y la fabricación de materiales resistentes frente a condiciones extremas con aplicaciones como la industria aeronáutica y el desarrollo de combustibles solares. Un ejemplo reciente: Sunfuel, un proyecto de investigación que usa el calor del horno solar para producir combustibles alternativos al calentar óxidos metálicos para generar gases que luego se convierten en carburantes limpios.

Sí, pero. Habida cuenta de sus cifras y que tiene 50 años de vida, el horno solar de Odeillo es un auténtico prodigio de la ingeniería y el precursor del boom de la energía solar que vivimos. Eso sí, conviene recordar que no es una planta de generación eléctrica: no produce electricidad de forma significativa ni forma parte del mix de renovables actual.

En cuanto a su comparativa con Parkent, ambos son los dos únicos hornos solares de 1.000 kW teóricos del mundo, con temperaturas de foco similares. Eso sí, Odeillo gana en potencia real: aunque el parque uzbeco tiene un espejo ligeramente mayor (1.840 metros cuadrados frente a 1.830), su menor altitud (1.050 m frente a 1.600 m) reduce la intensidad solar disponible, limitando su potencia útil a 700 kW frente a los 1.000 kW de Odeillo, según SolarPACES.





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